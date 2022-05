La mexicana Eiza González y Jason Momoa estarían en una relación, según People

Eiza González es una mexicana que triunfa por todo lo alto en Hollywood y que ha sabido posicionarse como una de las máximas representantes latinas en el cine del país norteamericano, gracias a sus habilidades y perfecto inglés. Sin embargo, no está exenta de la polémica cuando se trata de sus relaciones amorosas, en las que cada una la lleva a las principales tendencias, pues casi siempre hay otras celebridades de por medio. Ahora, la revista People dio a conocer que tendría un romance con el rol principal de Aquaman, Jason Momoa.

El protagonista del universo cinematográfico de DC Comics se separó hace unos meses de Lisa Bonet, con quien se había casado en 2007. Al principio se dijo que tras irse de la casa vivía en un lujoso cámper y después se especuló de una posible reconciliación. Ahora, el actor se habría aventurado a abrir su corazón otra vez. El medio americano People señaló que la protagonista de telenovelas en México, como Lola érase una vez, y el actor habrían empezado a salir, en busca de una relación más seria.

“Está en un momento excelente, muy ocupado, trabajando también para Fast X… Sí, están saliendo. A él le importa Eiza González, sin duda”, reveló una fuente cercana a la pareja a esa revista.

Esa noticia se regó como pólvora en los medios de comunicación americanos y, entre sus seguidores, que corrieron a las redes sociales en busca de una señal de la relación. Hace unas semanas, Momoa asistió al estreno de la película Ambulance en la que aparece González, pero no caminaron juntos por la red carpet. Este ha sido uno de los detalles que no pasó desapercibido y que incrementó la expectativa sobre ambos.

Los amores de Eiza González

En 2014, la prensa americana se llenó con las fotografías de la actriz besando a Liam Hemsworth, días después de que el actor se había separado de la cantante Miley Cyrus. Ninguno de los dos habló sobre su relación, pero también se presumió que él habría engañado a la exchica Disney con la mexicana.

Liam Hemsworth y Eiza González fueron captados besándose en 2014 Redes sociales

Dos años más tarde, en septiembre de 2016, la captaron con Dj Harris y también se especuló de una posible relación entre ambos.

Parece que los paparazzis nunca dejan de seguir a la mexicana, pues entre sus conquistas más recientes está uno de los solteros más codiciados de la industria, no solo por sus papeles en la pantalla grande, sino por su innegable atractivo físico.

Reaccionan a las conquistas de Eiza González. Twitter

Unas fotos entre Eiza y Timothée Chalamet expusieron lo bien que se la pasaban en unas vacaciones en México. A pesar de que también estas imágenes se volvieron tendencia, todo habría quedado en un romance fugaz.

Eiza y Timothée Chalamet en Los Cabos Twitter

Reaccionan a la relación entre Eiza González y Jason Momoa

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y, aunque Eiza se ha enfocado a hablar en su vida profesional y no amorosa en las entrevistas, los usuarios la volvieron tendencia y recordaron que es uno de sus “ídolos por sus conquistas”, pues no es la primera vez que se le relaciona con uno de los nombres más sonados de Hollywood.

Algunos recordaron que, aunque ella no inventó la frase “ganando como siempre”, sí es una digna representante“.

Recuerdan la icónica frase de Belinda tras conocerse su posible relación Twitter

“Yo no lo creía, pero le voy a rezar a Eiza González todas las noches a partir de hoy”, “Todos deberían aprender que siempre viene algo mejor para nuestras vidas, no importa que ya se saliera con el más guapo, siempre hay más guapos y musculosos y ricos”, fueron algunas de las reacciones que sobresalieron.