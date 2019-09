Javier Calamaro opinó sobre la polémica entorno a la canción "Color Esperanza"

La diva de los almuerzos le preguntó su versión sobre la polémica Crédito: Captura de TV

La polémica sobre la canción "Color esperanza" está a la orden del día. Javier Calamaro trabajó junto a Coti Sorokin en varias oportunidades. Incluso hicieron una canción juntos, pero además de todo, son amigos. Ayer el músico estuvo invitado a la mesa de Mirtha Legrand y, ante la pregunta de la diva de los almuerzos sobre qué pensaba del ida y vuelta entre Sorokin y Diego Torres, el artista dio su versión.

Luego de un clima emotivo, en el cual el cantante había recordado con mucho cariño a su padre, la conductora le lanzó la pregunta: "Decime, viste que con la canción de Diego Torres hay una discusión, ¿vos qué pensás?". "Mirá que ya me tomé unos vinitos y puedo decir la verdad ahora", respondió pícaro y luego, agregó: "Coti es mi amigo, sacamos una canción hace poco que se llama 'Euforia y Furia'".

Legrand insistió y le dijo: " Torres dice que es de él la canción. A lo mejor vos tenés alguna información ya que sos tan amigo de Sorokin, ¿sabés algo?". Calamaro dijo que le parecía una situación "fea" tener que defender a alguien dejando en detrimento a otro, pero que iba a decir lo que él tenía entendido.

"Diego, no me odies", sentenció Calamaro mirando a la cámara. "Hasta donde yo sé, tengo entendido que la canción es de Coti, pero yo no estaba ahí cuando la compuso", aclaró. Luego la Chiqui le consultó sobre Cachorro López, quien también se había metido en la polémica ya que él también participó del tema. "¿No estaba ahí también componiendo?", repreguntó la diva. Y él le respondió: "Creo que sí":

Finalmente la conductora le dijo: "Bueno, te cambio el tema porque veo que no te gusta hablar de esto". El artista cerró la conversación proponiendo un brindis con el resto de los invitados de la mesa.