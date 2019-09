Diego Torres le respondió a Coti Sorokin Fuente: Archivo

Coti Sorokin, hace unos días, dijo que Diego Torres no decía la verdad cada vez que en las entrevistas se mostraba como autor de " Color Esperanza". Eso originó una gran polémica en la que el cantante y actor parecía brillar por su ausencia, pero eso cambió ayer ya que través de una carta publicada en el diario La Vanguardia de España propuso conciliar las partes.

"Ante el revuelo generado en el artículo aparecido en el medio Español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción ´Color Esperanza´", escribió aunque señaló que es coautor del tema: "Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres, Cachorro López, Coti y yo, la autoría de la canción".

Sin embargo, el cantante quiso terminar con la polémica y cerró su carta en tono conciliador: "Cachorro y Coti, celebremos tantas cosas buenas que le hemos provocado a tanta gente porque le debemos mucho a esta canción".

Coti, enojado

Recordemos que todo comenzó con una nota que le realizaron en ese diario a Torres, en la cual habló sobre algunos aspectos del tema sin aclarar que Coti y Cachorro López eran también los autores.

Esto originó que Coti subiera a sus redes sociales un descargo en el que escribía: "Say no more, Diego Torres. Si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...".

Más tarde, Coti habló con La Vanguardia y explicó que se le cedió una parte del tema a Diego Torres, quien lo popularizó y lo incluyó en su segundo disco, Un mundo diferente. De esta manera, el grupo está registrado en Sadaic en la categoría de autor. "Los tres cobramos derechos en proporciones diferentes", explicó Coti quien tiene el mayor porcentaje y aclaró que es él quien tiene "la potestad de la decisión de si puede formar parte de cualquier campaña, sea del tipo que sea".

Según el documento de Sadaic al que se puede acceder online, Cachorro López, Coti y Diego Torres son autores del tema

El cantante también subió la publicación con sus palabras en su cuenta de Instagram, con la siguiente leyenda: "Acá aclarando el malentendido para que nadie se sienta ofendido. El link a la publicación está en mis stories, aquí en imágenes parte de ella para quiénes no lo hayan leído. Gracias".

La carta completa de Diego Torres

