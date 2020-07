Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow hacen campaña para las elecciones de Estados Unidos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 19:22

Desde que Jennifer Aniston se unió a Instagram, Courtney Kox y Lisa Kudrow se divierten junto a ella utilizando la red social para recordar viejas épocas y celebrar su amistad. Pero en esta oportunidad, las tres protagonistas femeninas de Friends se pusieron serias, unieron fuerzas y le pidieron a sus seguidores que no dejen de votar en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Bajo el lema "Los amigos no dejan que sus amigos se salteen las elecciones", las mujeres publicaron en sus respectivas cuentas fotos y videos de las tres juntas. "Mandá FRIENDS al 26797 para asegurarte estar registrado. Etiquetá a tus amigos para recordarles que comprueben estar en las listas", culmina el mensaje que pretende ser viral para multiplicar por millones la invitación.

Las publicaciones son parte de la campaña "I am a voter", un movimiento no partidista dedicado a promover la cultura del voto y el compromiso cívico de la población, en un país en donde votar no es obligatorio. Mientras que Courteney y Lisa publicaron los anuncios en sus muros, Jennifer optó por hacerlo solo en las historias.

Estados Unidos vive este 2020 un año electoral. El próximo 3 de noviembre los ciudadanos del país del norte deberán elegir al próximo presidente. Esta última semana, se conoció que el candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ostenta ya una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre el presidente, Donald Trump.