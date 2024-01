escuchar

Una expresión muy popular en inglés que no tiene traducción literal al español es “the one who got away”, que sería algo así como aquel amor que se escapó, que se resbaló entre los dedos, que no supo ser visto, conservado o siquiera valorado en su momento. Apunta a que cada persona tiene algún amor en el ropero por el que se arrepiente de no haber luchado o hecho lo suficiente por conservar. Pero se trata de amores que solo pueden ser valorados realmente con el tiempo; en su momento, se los ha dejado ir. Jennifer Aniston contó en una entrevista con la revista Rolling Stone en 1999 quien podría ser para ella ese amor que dejó ir: el actor Daniel McDonald, con quien había mantenido una relación, entre 1990 y 1995, que calificó de “madura y real” .

“Fue mi primer amor... Cinco años estuvimos juntos”, contó la actriz de Friends en otra entrevista, a dos décadas de terminado el vínculo. “ Hubiera sido el indicado. Pero yo tenía 25 años y era estúpida . Debe ser él quien me envió a Justin Theroux para compensarlo todo”, indicó a The New York Times en referencia a quien era su pareja en ese momento, el actor de la serie The Leftovers.

¿Quién fue Daniel McDonald?

Nacido el 30 de julio de 1960 en Scranton, Pennsylvania, Daniel McDonald fue un actor que participó de varios shows televisivos como CSI: Miami, Law & Order, La reportera del crimen y Sex and the City y también de la obra de Broadway Mamma Mia!.

Cuatro años después del fin de su relación con Aniston, McDonald, el menor de siete hermanos, conoció a Mujah Maraini-Melehi durante unos ensayos y se casó con ella en 1999. La pareja tuvo dos hijos. Pero en 2007, a los 46 años, la vida del actor terminó debido a un cáncer de cerebro que se le había diagnosticado un tiempo antes.

Daniel McDonald pictured at the 1997 Drama League Awards luncheon at the Grand Ballroom in New York City. May 9, 1997. (Photo by Walter McBride/Corbis via Getty Images) Walter McBride - Corbis Entertainment

Cuando la entrevista de Aniston con The New York Times fue publicada, ocho años después de la muerte del actor, la viuda de McDonald se sintió bastante molesta y escribió un largo un posteo de Facebook en el que, entre otras cosas, acusó a los medios de estar “explotando la memoria de Daniel en conexión con Jennifer Aniston”.

La viuda de McDonald dice que cuando el actor murió, ella se intentó comunicar con Aniston para devolverle las fotos de cuando estuvieron juntos, pero no hubo respuesta Apple TV +

También disparó contra la actriz: “Jennifer Aniston es Jennifer Aniston, y eso significa que cualquier cosa que ella dice sobre su vida amorosa a un periodista, incluso uno tan reputado como Frank Bruni del New York Times, será luego discutido y explotado”, escribió la viuda. “ Tras décadas de estrellato, ella conoce lo suficiente a los medios como para saber que cualquier comentario casual que haga se convertirá en portada de los periódicos sensacionalistas ”, escribió.

“Me duele el corazón al ver nuestra trágica pérdida de Daniel sirviendo al hambre de sensacionalismo de los medios”, agregó la viuda del actor. Y recordó cómo, cuando él aún vivía, algunos periodistas llamaban a su casa para pedirle información sobre Aniston y él, como todo “un caballero”, se negaba a darla.

“ Me imagino que estaría consternado de quedar atrapado en este circo mediático ”, escribió Maraini-Melehi, “especialmente luego de que él encontró el Amor y construyó una familia propia”, añadió.

“ Lamento que Jennifer no se haya dado cuenta del tesoro que era Daniel cuando tuvo la chance ”, escribió también la viuda del actor, “mucho antes de que él y yo nos conociéramos y mucho antes de que muriera”.

“Me duelen los titulares que aluden a que ella lo perdió trágicamente, cuando ella no estuvo presente durante su larga y difícil enfermedad”, escribió Maraini-Melehi en relación a Aniston. “Dicho eso, quizás el regalo de Daniel fue enseñarle cómo amar y apreciar a Justin Theroux ”, añadió.

Justin Theroux y Jennifer Aniston Getty Images

“ Sé cuánto ella le importaba a Daniel y cómo la protegía. Eso era parte de por qué yo lo amaba a él ”, añadió la viuda del actor. “Me cuesta mucho creer que ella no se hubiera casado con Brad Pitt si Daniel y yo no nos hubiéramos casado meses antes, como algunas fuentes ‘anónimas’ declararon al Daily Mail Online”, agregó.

La viuda del actor reveló además que tras el fallecimiento de su esposo hubo un intento de acercamiento con la actriz, que no dio frutos: “Luego de la muerte de Daniel, me contacté con ella para devolverle las fotografías del tiempo que ella y él estuvieron juntos”, escribió Maraini-Melehi. “Nunca recibí respuesta” .

Los dos matrimonios de Aniston

Entre 1999 y 2004 estuvo casada con Brad Pitt

La actriz de Friends estuvo casada dos veces, la primera con Brad Pitt (1999-2004) y la segunda con Theroux (2015-2018). Con ambos quedó en buenos términos y ha considerado que sus matrimonios fueron “exitosos” a pesar de sus desenlaces.

En una entrevista reciente con WSJ. Magazine, Aniston reflexionó, sin embargo: “Sigue siendo un desafío para mí estar en una relación”. Algo que vincula con experiencias de su infancia, con la separación de sus padres. “Es un área donde falta un poco. Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, apuntó. “ No me gusta la idea de sacrificar quién sos o lo que necesitás, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola ”, añadió.

