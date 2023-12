escuchar

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron una de las parejas más icónicas y recordadas de Hollywood, por lo que, aunque su relación terminó hace años, toda noticia respecto a su vínculo sigue dando que hablar. Ahora, salió a la luz un detalle desconocido sobre su boda de hace 23 años, que fue revelado por uno de los invitados a la celebración, el actor Michael Rapaport.

Todo se dio a conocer en una entrevista durante el programa Watch What Happens With Andy Cohen, en la que Rapaport dio a conocer que en el exclusivo evento había una “pared de caviar”.

“Estuve en la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Tenían una pared de caviar. Todavía tengo un poco guardado”, bromeó el actor en diálogo con el presentador Cohen, quien expresó su sorpresa ante tal revelación.

Ambos comparten una profunda amistad a pesar de su divorcio

Cabe recordar que la boda de Aniston y Pitt, celebrada el 29 de julio del 2000, fue unos de los eventos más herméticos de Hollywood, por lo que hubo una total ausencia de la prensa y solo se conocen dos postales en blanco y negro de aquel día: una de la pareja y otra de la actriz de Friends, luciendo su vestido.

Las estrellas de cine les exigieron a sus invitados un estricto acuerdo de confidencialidad, por lo que quienes asistieron no pudieron revelar ningún tipo de información sobre lo que había acontecido en el lugar.

La expareja se había conocido en 1994, cuando el actor aún se encontraba comprometido con Gwyneth Paltrow. Años después, más precisamente en 1998, pudieron reencontrarse y tener su primera cita oficial. Allí comenzaron su popular historia de amor, que hasta el día de hoy se encuentra entre las favoritas del mundo de Hollywood.

En 1999, al poco tiempo de hacer pública su relación, Pitt y Aniston decidieron unirse en matrimonio en una lujosa celebración en la que invirtieron un millón de dólares. Pero, la decisión de resguardarla de la prensa hizo que hasta el día de hoy poco se sepa sobre aquel evento.

Los actores invirtieron cerca de 100 mil dólares en seguridad, para lograr preservar la privacidad del acontecimiento. Pero, como si eso fuera poco, también tomaron medidas para restringir el tráfico aéreo sobre el área donde se llevó a cabo la boda.

Pese a haber sido una de las parejas más queridas de aquel entonces, el matrimonio terminó cinco años después. Con el tiempo, lograron limar diferencias y lograr convertirse en muy buenos amigos, algo que dejaron en claro los últimos años, tras asistir a cumpleaños y emocionarse mutuamente por los logros del otro.

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad con Angelina Jolie

Brad Pitt le hizo un regalo millonario a Jennifer Aniston por su cumpleaños 50

Otro detalle que volvió locos a los fanáticos de la expareja fue que, recientemente, se conoció que Brad Pitt le regaló a Jennifer Aniston la casa de sus sueños, es decir, la que compartieron cuando estaban casados. ¿El motivo? El cumpleaños número 50 de la actriz, en 2019.

Todo salió a la luz mediante un artículo del periódico británico The Mirror, en el que aseguraron que el actor desembolsó la suma de 79 millones de dólares para comprar la residencia en la que él y la actriz vivieron por algunos años, mientras estuvieron casados, la cual se encuentra ubicada en Beverly Hills.

La pareja adquirió la propiedad en el año 2000 por la suma de 13 millones de dólares. Pero, tiempo después, en 2005, cuando se separaron, vendieron la mansión, a la que Aniston le tenía mucho cariño, y de la que, en más de una oportunidad, admitió que era la casa de sus sueños.