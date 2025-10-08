Jennifer Lopez recordó el percance que sufrió con su vestuario en pleno show y que la dejó casi desnuda

Si hay alguien superprofesional, esa es Jennifer Lopez. Después de tantos años de carrera, la cantante y actriz sabe cómo afrontar cualquier imprevisto que le suceda sobre el escenario y salir airosa. Ya lo demostró cuando, en agosto pasado, apartó con total naturalidad un insecto que subía por su cuello durante una presentación en Kazajstán. En las últimas horas, la actriz recordó un percance que sufrió con su vestuario y que la dejó casi desnuda ante el público.

Jennifer Lopez ha demostrado en varias oportunidades su profesionalismo arriba del escenario Beatriz Ciscar - EUROPA PRESS

Fue durante su reciente paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que la celebrity revivió ese hecho ocurrido durante un concierto brindado en Polonia a fines de julio. Si bien ahora lo recuerda como una divertida anécdota, lo cierto es que en su momento tomó por sorpresa a la cantante y a sus bailarines. ¿Qué pasó? Mientras el público le cantaba el “Feliz cumpleaños”, la estrella pop caminaba por el escenario con un soutien dorado y una minifalda con flecos a tono. Cuando la canción terminó, la homenajeada levantó el micrófono en señal de agradecimiento y su falda cayó al suelo.

Tras su intento fallido por retener la prenda en su cintura, la intérprete exclamó: “Estoy aquí en ropa interior, ¿qué les parece? Va a estar por todas partes” . Sabiendo que este accidente daría la vuelta al mundo, JLO lanzó la falda al público y confesó: “Me alegra que hayan reforzado el disfraz y me alegra haber llevado ropa interior. Normalmente, no uso” .

La cantante quedó en ropa interior en pleno show cuando su pollera de flecos cayó al piso ROBYN BECK� - AFP

Al ver el tape, JLO reveló la verdadera razón detrás del percance. “Hicieron ese conjunto ese día. Había visto una foto de una supermodelo de los 90, Yasmine Bleeth, y llevaba un vestidito monísimo. Pensé: ‘Hagamos este conjunto’. Así que improvisaron un conjunto porque... me apetecía”, relató quitando toda culpa a su equipo de vestuario y estilismo. “Los volví locos para crear este atuendo. No sabía si realmente lo iba a usar, pero lo hice en el último segundo. Y salí, y simplemente se desmoronó”, agregó.

Luego de ese “papelón” que la dejó en paños menores, Lopez volvió a protagonizar un imprevisto en escena. En agosto pasado, mientras estaba actuando con su gira Up All Night en Kazajistán, la ex de Ben Affleck fue sorprendida por un enorme insecto que subió por su traje, trepó por su cuello hasta terminar en su cara. “Lo vi a la luz y parecía un helicóptero”, comentó por ese entonces sobre su “invitado sorpresa”.

Gracias a su experiencia, y casi “al ritmo de la canción”, la artista de 56 años tomó el grillo y lo arrojó lejos de su cuerpo, extendiendo su brazo como si fuera parte de una rutina de baile. Sin inmutarse, esbozó una gran sonrisa y siguió con su repertorio. “Me hacía cosquillas”, le dijo con complicidad al público que había advertido la presencia del insecto a través de la pantalla gigante.

Luego de finalizar el show, Lopez compartió el video sobre el incómodo momento en sus redes y bromeó “Giro de la trama: @JLo acaba de comenzar los ensayos para El beso de la mujer langosta en el escenario… en tiempo real” en referencia a su última película El beso de la mujer araña.

Inmediatamente, sus seguidores reaccionaron al posteo y elogiaron a la cantante por mantener la compostura y no detener el espectáculo. “Lo manejó tan bien que me habría desplomado allí mismo”, comentó un usuario mientras que otro destacó: “Profesionalismo absoluto en su forma más pura”. “Solo JLO puede sacar un grillo de su boca y convertirlo en un momento icónico”, remató otro.