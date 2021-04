Jennifer Lopez se separó de Alex Rodriguez porque “no confiaba en él”

La falta de confianza es un mal que puede arrasar con cualquier tipo de relación, ya sea familiar, amistosa o romántica. Y eso fue precisamente lo que arruinó el noviazgo de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. La cantante y el exjugador de béisbol rompieron su compromiso matrimonial a mediados de marzo y un mes más tarde anunciaron su separación definitiva después de cuatro años de relación. A una semana de que fuera confirmada la ruptura, se empiezan a conocer los motivos.

Según distintas fuentes, fue Lopez quien tomó la decisión. La falta de confianza en su pareja fue lo que acabó por extinguir una relación que hace ya un mes estaba herida de muerte. JLo “no podía confiar plenamente en él”, declaró un amigo de la artista a la revista People. “Intentó arreglarlo, pero había demasiados asuntos por resolver”, explicó una persona de su entorno, quien sostuvo que la cantante y actriz llegó a sentirse “muy infeliz”. Y agregó: “No creo que lo mejor para ella fuera seguir con Alex. A ambos les gustaba pasar tiempo juntos como familia, pero les resultaba difícil mantener esa chispa especial cuando se veían”.

Otras personas allegadas dieron testimonios similares al medio ET Canada. “Ella sabía que era el momento de dejarlo. Había problemas cuando se abordaban los planes de boda y problemas de confianza que no podía dejar pasar”, señaló una de ellas. “Jennifer hizo todo lo posible por mantener la cabeza bien alta desde la ruptura”, continuó y cerró: “Se estuvo cuidando mucho, en lo mental, lo físico y lo espiritual, y se rodeó de gente que la quiere y de sus hijos. También se centró en su trabajo. Mantenerse ocupada y hacer muchas cosas que la llenan fue bueno para ella”.

Estos días JLo se encuentra trabajando en una comedia romántica titulada Shotgun Wedding, cuyo rodaje la llevó a República Dominicana. De hecho, poco después de que se anunciara la cancelación de su boda, en marzo, pero pese a ello la relación no se salvó. La actriz se está centrando en aquello que más disfruta: sus hijos y su trabajo. “Jennifer ya pasó por este tipo de situaciones complicadas antes. No es de las que se sientan y se ponen a llorar”.

Alex Rodriguez viajó a República Dominicana para salvar su relación con Lopez, pero finalmente no logró convencerla The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La infidelidad fue otro de los temas vinculados a las dificultades entre JLo y ARod . Sin embargo, desde el entorno de la cantante le indicaron a la revista People que ese no fue el motivo de la ruptura. “Si él la engañó o no, no importa”, contó una fuente de la industria musical y sumó: “Lo que ella no toleraría es que el miedo se interpusiera entre ellos”.

La artista se está recuperando, poco a poco, y sobre todo con ayuda de sus hijos: “Es lo que la hace más feliz”, afirmaron los conocedores de Lopez. Pero también explicaron que “los niños están tristes por la ruptura porque se volvieron muy unidos, aunque también quieren lo mejor para su madre, para que sea feliz. Entre las dos familias hay amor y respeto”. JLo tiene dos hijos, los mellizos Emme y Max, de 13 años, nacidos de su relación con Marc Anthony, con quien conserva una vínculo muy estrecho. De hecho, el músico se hizo cargo del cuidado de los chicos tras la ruptura, mientras su exmujer completaba su trabajo en República Dominicana.

Alex Rodriguez aportó a la pareja dos niñas, Natasha, de 15 años, y Ella, de 11. Rodriguez y Lopez siempre contaron que el hecho de que los cuatro, de edades similares, se llevaran tan bien fue algo que los impulsó en su relación y les dio fuerza para seguir adelante. “Nuestros hijos se convirtieron en mejores amigos y eso nos mantiene a la vez conectados y agradecidos. No podríamos haber pedido nada mejor que los cuatro se lleven bien entre ellos”, contaba el exjugador de béisbol en una entrevista conjunta con People en 2018. “Yo amaba mucho a sus hijos y él amaba y aceptó a los míos, que se abrazaron de inmediato”, añadía Lopez. De ahí que la peor parte de la separación se la estén llevando los pequeños, y que la pareja esté “especialmente triste por ellos, porque eran íntimos. No es la situación ideal pero es inevitable”, comentó un amigo de Lopez a la prensa estadounidense y cerró: “Intentarán ser amigos, y hay respeto. Pero definitivamente irán por caminos separados”.

EL PAIS