Jennifer Lopez y sus dichos de 1998: sus opiniones sobre Madonna y más artistas

A partir de Estafadoras de Wall Street ( Hustlers), el film del momento en Estados Unidos, resurgió en varios medios online una polémica entrevista que en 1998 le realizaron a Jennifer Lopez. En ella, la actriz y cantante hablaba sin pelos en la lengua de Madonna, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y otras colegas. Además, se quejaba de lo mal que le pagaban.

La entrevista la dio la artista al periodista Stephen Rebello para la ya desaparecida revista Movieline, en épocas en las que ya había rodado sus primeros films con buena repercusión: Anaconda y Selena; y cuando ya había participado con un variado elenco en U Turn, de Oliver Stone. En 1998, año en el que se da la nota, estaba promocionando una película romántica que protagonizaba con George Clooney, Out of Sight.

Sobre Salma Hayek

"Estamos en dos reinos diferentes. Ella es una bomba sexy y esos son los tipos de roles que hace (...) Me hace reír cuando dice que le ofrecieron protagonizar Selena [el film sobre una popular cantante mexicana asesinada], fue una mentira descarada. Si eso es lo que hace para hacerse publicidad, es su problema. Columbia me ofreció la opción de protagonizar Fools Rush [papel que quedó para Salma] o Anaconda. Elegí la divertida película B porque el guión de los tontos no era lo suficientemente fuerte para mí".

Sobre Gwyneth Paltrow

"¿Dime en qué film ha estado? Lo juro por Dios, no recuerdo nada. Algunas personas se calientan por asociación. Escuché más sobre ella y Brad Pitt de lo que jamás había escuchado sobre ella". Hasta el momento, Paltrow había sido parte de Pecados Capitales (1995) y en 1998 se la vería en cinco films. Por uno de ellos, Shakespeare apasionado, la rubia se ganaría el Oscar a mejor actriz, en 1999.

Sobre Winona Ryder

"Nunca fui una gran fanática" de la actriz dijo JLo y aseguró que de todas maneras le parecía que era: "linda y talentosa. Me gustaría que se pareciera a mi hermana mayor, Leslie".

Sobre Cameron Díaz

"Es una modelo afortunada a la que se le han dado muchas oportunidades con las que desearía que hubiera hecho más. Sin embargo, es hermosa y tiene una gran presencia. En Boda de mi mejor amigo, pensé: 'Cuando se lo indican, ella puede ser buena'".

Sobre Madonna

"¿Creo que es una gran artista? Sí. ¿Creo que es una gran actriz? No. Actuar es lo que hago, así que soy más dura con las personas cuando dicen: 'Oh, puedo hacer eso, puedo actuar'. Y yo estoy como: 'Oye, no escupas en mi oficio'".

Sobre la paridad salarial

Dos décadas antes de que se hable de paridad salarial entre hombre y mujeres en Hollywood, Jennifer Lopez ya hablaba sobre el tema. Así contó que cuando fue parte de Out of Sight, junto con Clooney, le pidió a la Universal más dinero.

" Quiero ganar tanto o más que Demi Moore cuando sea mi momento (...) Creo que George Clooney está ganando 10 millones de dólares por esta película. [Universal] pensó que me iban a contratar barato desde el principio, pero seguí diciéndole a mi agente, '¡No, no, no! ¡Sigue pidiendo más!'. Cuando mi agente me llamó y me dijo: '¿Qué deberíamos decirles [a Universal]?' Le dije: '¿Quién se va a romper el c... para promocionar esta película mientras George está en ER Emergencias [la exitosa serie que tuvo 15 temporadas]? Digamos que Anaconda ahora supera los 100 millones de dólares en taquilla en todo el mundo y ¿por qué creés que las chicas entre 18 y 25 años fueron a verla más que cualquier otra película de acción, debido a Ice Cube? El jefe de Universal llamó a mi gerente y me dijo: 'Ustedes no están mirando a largo plazo'. Ya sabés, cualquier excusa que puedan dar para mantener otro dólar en su bolsillo. No lo tomo como algo personal, pero eso no significa que no voy a luchar por lo que siento. Estamos mirando a largo plazo. Eventualmente, van a pagar. La gente todavía no lo cree, pero en este momento me pagan muy mal".