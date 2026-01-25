Valentino Garavani: recordamos sus fabulosos vestidos de novia que llevaron princesas y estrellas de Hollywood

El gran maestro de la alta costura italiana murió a los 93 y lo despedimos con sus obras maestras blancas y radiantes
La moda dejó de girar, al menos por un instante, cuando el 19 de enero supimos que Valentino Garavani, el gran maestro de la alta costura italiana, había muerto en Roma a los 93 años. Con su partida, no sólo se despide un diseñador irrepetible, sino también el último gran emperador del glamour, aquel que hizo de la belleza una forma de vida y del romanticismo una declaración de estilo.
Fundador de la maison Valentino en 1960, construyó, puntada a puntada, un imperio basado en la elegancia absoluta y una visión profundamente femenina de la moda. Desde Jackie Kennedy hasta Julia Roberts, desde princesas hasta estrellas de Hollywood, todas encontraron en sus creaciones una versión elevada de sí mismas. Pero si hay un terreno donde Valentino dejó una huella imborrable fue el universo nupcial. Para él, el vestido de novia era un símbolo y un recuerdo destinado a perdurar toda la vida. Uno de los más recordados fue el vestido de Jacqueline Kennedy para su boda con Aristóteles Onassis en 1968. Décadas más tarde, Elizabeth Taylor, Anne Hathaway, Jennifer Lopez y Máxima –en su casamiento con el entonces príncipe Guillermo Alejandro en 2022– confiaron en él para el día más importante de sus vidas. Aunque se retiró oficialmente de la moda en 2008, el nombre de Valentino siguió ligado al sueño nupcial y hoy, mientras el mundo lo despide con tristeza, queda la certeza de que sus famosos vestidos para el “sí, quiero” y su figura se vuelven inmortales.
