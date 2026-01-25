Valentino Garavani: recordamos sus fabulosos vestidos de novia que llevaron princesas y estrellas de Hollywood

La moda dejó de girar, al menos por un instante, cuando el 19 de enero supimos que Valentino Garavani, el gran maestro de la alta costura italiana, había muerto en Roma a los 93 años. Con su partida, no sólo se despide un diseñador irrepetible, sino también el último gran emperador del glamour, aquel que hizo de la belleza una forma de vida y del romanticismo una declaración de estilo.

Septiembre de 2000. Valentino posa con uno de sus adorados pugs en su villa romana GettyImages

Fundador de la maison Valentino en 1960, construyó, puntada a puntada, un imperio basado en la elegancia absoluta y una visión profundamente femenina de la moda. Desde Jackie Kennedy hasta Julia Roberts, desde princesas hasta estrellas de Hollywood, todas encontraron en sus creaciones una versión elevada de sí mismas. Pero si hay un terreno donde Valentino dejó una huella imborrable fue el universo nupcial. Para él, el vestido de novia era un símbolo y un recuerdo destinado a perdurar toda la vida. Uno de los más recordados fue el vestido de Jacqueline Kennedy para su boda con Aristóteles Onassis en 1968. Décadas más tarde, Elizabeth Taylor, Anne Hathaway, Jennifer Lopez y Máxima –en su casamiento con el entonces príncipe Guillermo Alejandro en 2022– confiaron en él para el día más importante de sus vidas. Aunque se retiró oficialmente de la moda en 2008, el nombre de Valentino siguió ligado al sueño nupcial y hoy, mientras el mundo lo despide con tristeza, queda la certeza de que sus famosos vestidos para el “sí, quiero” y su figura se vuelven inmortales.

El día de su boda con el entonces príncipe Guillermo Alejandro, el 2 de febrero de 2002, Máxima deslumbró con un diseño realizado en seda mikado marfil con mangas francesas, escote bote, cuerpo liso y apenas dos elegantes apliques de encaje a ambos lados de la falda. El diseñador italiano invirtió tres meses en su realización. Los grandes detalles fueron la cola de cinco metros de largo y el velo de tul GettyImages

En 2001, Jennifer López se casó con el bailarín Chris Judd y lució un romántico diseño con profundo escote, falda acampanada y mangas transparentes de tul bordado GettyImages

El 1 de julio de 1995 Marie-Chantal Miller se casó con el príncipe Pablo de Grecia con un vestido confeccionado en seda color marfil, de falda voluminosa, tipo tulipán, con bordados en hilos de plata y perlas y una espectacular cola de cuatro metros de largo, que fue realizado a mano en los talleres de Valentino en Roma y demandó el trabajo de veinticinco costureras durante más de cuatro meses

Para su boda con Chris O’Neill, el 8 de junio de 2011, la princesa Magdalena de Suecia también confió en Valentino Garavani. Se trató de un diseño realizado en organza de seda plisada decorado con aplicaciones de encaje Chantilly, cuerpo bordado, escote barco, manga corta y voluminosa falda con cuatro metros de cola GettyImages

El 25 de mayo de 2002, Claudia Schiffer le dijo “sí, quiero” a Matthew Vaughn luciendo un traje strapless confeccionado con cuatro tipos de encaje floral, de manga larga con una abertura en los puños y una cola de cuatro metros

Anne Hathaway se casó en 2012 con el actor y productor estadounidense Adam Shulman enfundada en un vestido de novia hecho en seda de color marfil, ajustado hasta la cintura y una voluminosa falda en corte “A” con cuentas de cristal. La cola estaba pintada a mano y adornada con flores bordadas