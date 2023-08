Jennifer Lopez y toda la intimidad de su cumpleaños número 54: baile sobre la mesa y fotos en bikini

escuchar

La semana pasada Jennifer Lopez cumplió 54 años y lo festejó junto a su marido, Ben Affleck, a su lado. La cantante le envió un mail a todos sus seguidores en donde compartió fotos de la fiesta y les contó como pasó este nuevo aniversario.

“Gracias a todos por el amor de cumpleaños. Aquí tienen un pequeño vistazo a mi fiesta”, escribió López en su boletín semanal On the JLo. “ Ben la organizó en nuestra nueva casa con nuestra familia y amigos más cercanos. Todos los niños estaban presentes, fue un día precioso, lleno de sol y perfecto para una fiesta en la pileta ”, agregó.

“ Me sentí muy apreciada y reconocida por mis seres queridos, y estoy extremadamente agradecida de estar donde estoy hoy, en este punto del viaje de mi vida, con tantas personas hermosas y cariñosas con las que compartirlo todo ”, continuó. “¡Les deseo a todos el mismo amor y felicidad en sus cumpleaños y siempre!”, culminó. Además del texto en donde relata sus festejos, Lopez compartió videos y fotos del día en donde se la ve luciendo una bikini negra con arabescos, un sombrero y joyas de oro grueso.

Jennifer Lopez, en el festejo de sus 54 años instagram.com/jlo

La cantante también publicó fotos de ella al atardecer, en donde cambió el traje de baño por un vestido plateado sin espalda brillante. En estas imágenes también se puede ver a Affleck, de 50 años, con quien posó en situaciones que dejan ver el amor que se tienen.

“ Siempre me ha gustado cumplir años en julio. El tiempo es cálido y agradable y el ambiente es más relajado ”, escribió López antes de despedirse de sus fans.

La cantante de “On the Floor” compartió las primeras imágenes de su cumpleaños la semana pasada en Instagram. Allí se la vio bailando sobre una mesa con los brazos en alto, posando ante la cámara y rodeada de invitados. “Humor de cumpleaños todo el mes”, manifestó ante el mundo.

En otro de los posteos que hizo en estos días se la pudo ver a Lopez preparando unos tragos con bebidas de su marca de cocktails y aperitivos. “DeLola mantiene a mi semana de cumpleaños en lo alto”, escribió junto al video en el que sirve dos tragos y le convida uno a la persona que la está filmando. Muchos de sus seguidores manifestaron entonces su preocupación por Affleck, quien pasó por un duro proceso de rehabilitación por su adicción al alcohol poco antes de reencontrarse con la actriz y volver a darse una oportunidad en el amor.

El día de su aniversario, también compartió una serie de fotos de su niñez y adolescencia a través de sus historias de Instagram. En las postales se observan sus momentos más íntimos, como algunas veces en las que posó junto a su papá, cuando se graduó del secundario o cuando ya era una adolescente y salía a pasear con sus hermanas. En las fotos también hay un poco de su historia con Ben Affleck, con quien se casó el año pasado.

Un buen momento

Lopez es considerada, habitualmente, una de las personalidades más exitosas en la industria del entretenimiento hecha por hispanos: es hija de un matrimonio nacido y criado en Puerto Rico, aunque ella nació y se vivió su infancia y adolescencia en Nueva York. Madre de mellizos de 13 años, fruto de su romance con Marc Anthony, la estrella se lamenta no poder proteger más a sus herederos. “Creo que ser hijo de celebridades no es algo que mucha gente pueda entender y lo siento por (mis hijos), porque no eligieron eso”, dijo hace un tiempo. La cantante agregó que los adolescentes suelen ser vistos como los descendientes de dos famosos, lo cual impide que sean reconocidos por sus méritos propios. “No he hablado mucho con ellos sobre esto, pero acaban de empezar a decirme cómo los trata el público. Entonces, cuando entran a algún sitio, eso es lo que la gente piensa, no los ven por lo que son. Creo que eso tiene que ser algo muy difícil para ellos. Me encantaría protegerlos de eso”.

Affleck y Lopez, en mayo de este año MICHAEL TRAN - AFP

Además de su rol de madre, hoy Lopez también disfruta de su papel de esposa. El 16 de julio de 2022, dio el “sí quiero con Affleck en Las Vegas (Estados Unidos), para posteriormente celebrar una segunda boda en Georgia semanas después. “ Todos queríamos lo mismo: que el mundo nos reconociera como compañeros y declarar nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio ”, escribió la protagonista de Estafadoras de Wall Street a través de su boletín dedicado a sus fans.

