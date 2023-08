Carmen Barbieri estalló al aire contra Estefi Berardi: “Sos una desagradecida”

escuchar

Carmen Barbieri se enojó con Estefi Berardi y, lejos de proponerle a la panelista arreglar los problemas detrás de cámara, estalló este lunes en pleno envío de Mañanísima. “ ¿Sabés lo que sos vos? Una desagradecida ”, disparó sin filtro mirando a los ojos a su panelista, quien fue además durante mucho tiempo su protegida. ¿El motivo de su furia? Que ayer, día en el que Berardi debutó en la pantalla de eltrece con Poco Correctos por la tarde, faltó a su programa.

Al margen de lo que se vio en el aire de Ciudad Magazine, fue Sebastián “Pampito” Perelló Aciar, el otro panelista de Carmen, quien contó el detrás de escena de la pelea. En Intrusos en el Espectáculo, donde forma parte de la mesa de periodistas que acompañan a Florencia de la V, hizo un repaso del conflicto.

“Ayer Estefi faltó a Mañanísima porque arrancaba Poco Correctos, el programa que tiene a las tardes eltrece, y a Carmen no le cayó nada bien este faltazo”, arrancó. “ Nunca la vi enojada a Carmen. Es la primera vez que la veo así en el programa. Estaba re caliente ”, reveló. Luego, para dar un panorama más certero de la escalada del conflicto, compartió una escena del enfrentamiento. “Estefi contó la semana pasada que se fue a sopletear para estar más dorada, y ayer a la mañana Carmen gritaba ´seguro se está sopleteando para estar espléndida esta tarde y acá no vino a trabajar´”.

Otro de los comentarios que habrían molestado a Carmen, siempre según Pampito, fue uno que Estefi hizo en tono de broma sobre un pedido particular que le habría hecho el Pollo Álvarez: “ Estefi contó en chiste que el Pollo Álvarez le dijo ´a partir de ahora todas las primicias las contás acá. Para Mañanísima dejá lo peor´ ”.

Tras compartir que Barbieri estaba “dolida”, el panelista explicó que la excusa de Estefi fue que tenía un viaje y que había avisado a la producción. “Aparentemente la producción no le avisó a Carmen y Carmen esperaba que Estefi esté. Carmen decía ´Yo hubiera preferido que me lo cuente a mí´”, contó.

El fuerte cruce

Todo comenzó el lunes por la mañana cuando Carmen se mostró muy enojada al aire ante la ausencia de Berardi. “Hoy no está Estefi. Alguien que me lo explique”, exclamó luego de la presentación. En ese momento, Pampito ensayó una respuesta. “Supongo que porque debuta hoy”, explicó en relación a Poco correctos. “ Entonces, porque debutás a las cinco, no venís. Ah, muy bien. Está bien. Algún día volverá. Se nota que no me cayó bien ”, retrucó Barbieri.

Con intención de seguir ahondando en el tema, Pampito volvió hacia Carmen. “¿Te ofende?”, indagó. “No me gusta. Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show. Si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones. No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima”, cerró.

Esta mañana, con el regreso de Berardi a la pantalla de Ciudad Magazine, el ida y vuelta fue aún más picante que la bronca inicial de Barbieri. Luego de la presentación, y con la noticia del episodio en la pantalla grande del estudio, Estefi aseguró que nunca la había visto a Carmen tan enojada. De inmediato, pidió ver el video de lo que había dicho la conductora y redobló la apuesta: “Decímelo en la cara”, la apuró.

Estefi Berardi debutó en la pantalla de eltrece Instagram: estefaniaberardi

“Mi amor... ¿Qué querés que te diga en la cara? ¿Qué me enojó? Que sos una desagradecida. Que en la vida, de los desagradecidos se sirve dios”, le dijo con firmeza. Con la boca abierta y sin dar crédito de lo que escuchaba, Berardi alcanzó a decir: “Eso es un montón”. “ Porque en la vida hay que ser agradecida, hay que avisarle a la conductora ´no voy a venir´. Y yo te voy a decir, ´claro, hacés muy bien. Andá. Sopleteate, así estás más bronceada’ ”, exclamó a modo de acting.

“Es un montón, te estás yendo al pasto”, reaccionó la panelista. Y Carmen siguió: “Qué me voy a estar yendo al pasto. Dejá de joder, no me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida”, respondió. “¿No se me pudo pasar el avisarte?”, le siguió el juego Estefi. “Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta”, cerró, aunque luego mostró algo de apoyo a su panelista: “Yo apuesto a esta yegua”, se despachó, entre risas.

LA NACION