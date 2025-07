Jennifer Miranda: de La casa de papel al estrellato en el boxeo internacional

En la quinta temporada de La casa de papel, Jennifer Miranda interpretó a uno de los personajes nuevos que supo robarse protagonismo en la historia. Se trataba de Arantxa Arteche , soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra Español dirigido por el comandante Sagasta.

Su misión era recuperar el control del Banco de España, el cual estaba siendo asaltado por un grupo de ladrones que pretendían hacerse de 90 toneladas de oro. Esta particular tarea la terminó convirtiendo en uno de los personajes favoritos de la temporada.

Más allá de la ficción, Miranda también tiene importantes misiones en su vida personal: la española buscó hacer historia en el boxeo femenino español esta semana, al pelear en el Madison Square Garden de Nueva York por el título de campeona mundial de peso superpluma.

Aunque finalmente Miranda no triunfó y perdió su condición de invicta, el combate sin dudas salió fortalecida en cuanto a experiencia y reconocimiento internacional. La española hizo alarde de su calidad técnica y, anticipó, seguirá buscando nuevas oportunidades en el panorama del boxeo mundial.

Además de sus dotes como actriz, la mujer compite desde hace muchos años en el boxeo internacional. Este último tiempo logró consagrarse con dos títulos intercontinentales WBA, un título Gold WBA y el campeonato interino del peso pluma de la misma organización.

“Esto es tan grande que ni siquiera lo había llegado a soñar, no se sueña”, confesó recién llegada a la Gran Manzana y a punto de tener la pelea más importante de su vida en el mítico estadio. “ Es increíble, boxear en el Madison, llevar a mi entrenador y a mi equipo a vivir esto, no se sueña, porque ni siquiera pensaba que podía pasar ”, dijo la andaluza, de 38 años.

Jennifer Miranda junto a Alycia Baumgardner en abril, al anunciar la pelea que tendrán en el Madison Square Garden ED MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de que lo que le está ocurriendo le resulta inverosímil, en algún lugar de su alma esperaba este momento. “Claro que lo visualizás y lo pensás”, expresó reconociendo que suele solar en grande. “Es clave mi forma de ser. Cojo retos muy grandes y luego los hago como si yo supiera que los puedo hacer, como si fuera una cosa más y punto”, explicó.

“Como cuando hice lo de La casa de papel. Un amigo me dijo que podía hacerlo, y yo estaba como si nada. Cuando me vi en la pantalla dije ‘¡Guau! Impresionante lo que he hecho’. Pero durante el proceso estaba muy enfocada en sacarlo, en dar mi máximo, sin darle más importancia a lo que significaba”, recordó sobre su personaje.

Un inicio “de casualidad”

Miranda ingresó en el boxeo por casualidad, a los 23 años, para poder lograr una beca en la universidad como deportista destacada. Solo había vacantes en boxeo y ahí empezó su carrera. Ganó, estudió y comenzó a recorrer el mundo con la selección española amateur compitiendo en Marruecos, Ucrania, Bulgaria, Francia, Bélgica y Corea, entre muchos otros países. Su lema es “¡nunca rendirse y siempre intentarlo!”.

Alycia Baumgardner y Jennifer Miranda en abril pasado, después de la conferencia de prensa en la que anunciaron su combate ED MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Debido a los costos elevados de sus entrenamientos y competencias, la deportista hizo un casting para participar de La Casa de Papel con el objetivo de juntar dinero, algo que logró conseguir gracias a sus dotes de combate, que fueron apreciados por los directores de la popular tira.

Una vez que terminaron las grabaciones, invirtió el dinero ganado viajando a Las Vegas buscando superarse como boxeadora en 2024, en donde afirmó sus progresos con una victoria en una pelea preliminar y logró una porción del cinturón (AMB) tras doblegar a la panameña Teresa Almengol, el 20 de octubre último, en Madrid. Casi como cerrando un cuento de Cenicienta.

Su buen desempeño la llevó a firmar contrato con Jake Paul, el millonario youtuber boxeador que se dedica a representar a figuras del deporte. Fue el mismo Paul el encargado de auspiciar su pelea en el Madison Square, con la cual pasó a la historia del boxeo femenino español y seguirá consolidándose en el deporte que tantas satisfacciones le viene dando.