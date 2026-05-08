Qué fue de la vida de los protagonistas de Dallas: tragedias, reinvenciones y la sombra de una serie inolvidable

A más de cuatro décadas de su estreno, Dallas sigue siendo sinónimo de ambición, traiciones y poder familiar. Emitida entre 1978 y 1991, esta ficción estadounidense -creada por David Jacobs- no solo redefinió el género de los dramas familiares en TV sino que se convirtió en un fenómeno que duró 14 temporadas y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Incluso, años después, tuvo su remake y varios de sus protagonistas siguieron ligados a ese universo que marcó a distintas generaciones.

La historia, que transformó a sus protagonistas en estrellas internacionales, giraba en torno a los Ewing, una poderosa familia texana dedicada al negocio petrolero. Sus disputas internas y la rivalidad con los Barnes conformaban una trama que combinaba romance, dinero, manipulación y giros dramáticos inolvidables, como el célebre: “¿Quién mató a J.R.?”.

Ahora bien, ¿qué fue de los actores que dieron vida a una de las series más icónicas de todos los tiempos? Lejos del glamour de Southfork, la historia de muchos estuvo atravesada por tragedias, reinvenciones inesperadas y caminos muy distintos al que imaginaban durante el auge de la ficción. Mientras que algunos murieron, otros siguieron ligados al mundo del espectáculo o eligieron desaparecer de Hollywood para dedicarse a los negocios, al arte o a causas solidarias. Eso sí, a pesar de haber transitado diferentes caminos, todos ocupan un lugar en la memoria colectiva por haber sido parte de una de las ficciones más emblemáticas de la historia de la TV.

Larry Hagman (J.R. Ewing)

Larry Hagman interpretó a J.R. Ewing; el hijo mayor del clan

Antes de Dallas, Larry Hagman ya era conocido por su papel en Mi bella genio, la serie televisiva de 1965. Sin embargo, fue su personificación de J.R. Ewing (un magnate petrolero inescrupuloso obsesionado por el poder y la riqueza) la que le dio una nueva popularidad décadas más tarde.

“No se puede odiar un personaje que es un hito mundial. Soy J.R., disfruto cuando me llaman así. Estar 13 años haciendo este personaje me marcó y puede que limitara mis posibilidades para hacer otro tipo de papeles, pero para mí no fue ningún desgaste. Estamos hablando de una serie que fue un fenómeno mundial y es difícil escapar a eso”, expresó alguna vez.

Tras el final de la serie (fue el único que participó de todos los episodios), el actor buscó diversificar su carrera, participando en distintos proyectos como Nip/Tuck y Amas de casa desesperadas. En cine, coleccionó títulos como Nixon, El tercer gemelo y Colores primarios.

"Fui un alcohólico durante muchos años. Bebía al menos una botella de champagne al día y me afectaba la salud, el trabajo y la familia", señaló Hagman

En lo personal, Hagman atravesó momentos complejos: durante años luchó contra las consecuencias de su adicción al alcohol y en 1995 debió someterse a un trasplante de hígado a raíz de una cirrosis. “Fui un alcohólico durante muchos años. Bebía al menos una botella de champagne al día y me afectaba la salud, el trabajo y la familia. Un día me di cuenta de que tenía que cambiar y dejé de beber. Fue la mejor decisión de mi vida. Me siento más feliz, más sano y más libre”, explicó quien, a partir de esa decisión se convirtió en un activo defensor de la donación de órganos y en vocero de campañas de concientización. “Los aconsejo, les doy valor, me reúno con ellos cuando vienen para sus cirugías y después trato de ofrecer algo de consuelo a todos ellos”, dijo en 1996 sobre su rol como voluntario en un hospital.

También se interesó por el medioambiente y promovió el uso de energías renovables. En 2012, regresó con entusiasmo al universo de los Ewing en la secuela de Dallas, donde volvió a interpretar a J.R. hasta poco antes de su muerte. Hagman falleció a los 81 años tras complicaciones derivadas de un cáncer de garganta. “He tenido una vida maravillosa. He disfrutado de cada minuto de ella. He tenido todo lo que quería y he hecho todo lo que soñé”, expresó antes de su partida.

Linda Gray y Larry Hagman interpretaron a un conflictivo matrimonio en la serie (Foto: CBS)

“Le llevaba alegría a todo el que conocía. Era creativo, generoso, divertido, gracioso, cariñoso y talentoso. Y lo extrañaré muchísimo. Era una persona original y vivió la vida al máximo”, expresó, por su parte, su compañera Linda Gray, quien estuvo acompañándolo en el hospital hasta sus últimos días.

Linda Gray (Sue Ellen)

Su personaje, atrapado en un matrimonio tóxico con J.R. Ewing, la volvió un ícono. Sue Ellen, esa exreina de belleza que sufrió infidelidades, manipulación y desprecio por parte de su esposo, atravesó un intenso arco dramático que incluyó su lucha contra el alcoholismo, crisis emocionales y reiterados intentos por recuperar su autonomía y dignidad.

Linda Gray fue la encargada de interpretar a Sue Ellen, la esposa de J.R. Ewing

Después del éxito de Dallas, Linda Gray logró sostener una carrera activa y versátil. Mientras que en televisión participó de series como Melrose Place y The Bold and the Beautiful, en teatro brilló en El graduado y Terms of Endearment. También se animó a incursionar en la dirección y la producción.

En 2012, retomó su icónico papel en la nueva versión de la serie, lo que la reconectó con una nueva generación de espectadores. “Yo la adoro y me siento bendecida de haberla interpretado, pero la gente se piensa que yo estoy loca, que soy neurótica y que bebo mucho. Si yo tomara como Sue Ellen, ya estaría muerta”, bromeó sobre su personaje en diálogo con Daily Mail.

En el plano personal, Linda estuvo casada durante casi dos décadas con el fotógrafo y director de arte Ed Thrasher, quien diseñó portadas de discos para músicos como Frank Sinatra, Jimi Hendrix y Joni Mitchell. Con él, tuvo dos hijos: Jeff y Kehly. Sin embargo, no fue feliz. Tras definir su matrimonio como “abusivo”, la actriz confesó que se dio cuenta de que había cometido un error la primera noche de su luna de miel en Acapulco.

Uno de los momentos más duros de su vida fue cuando su hijo mayor murió a causa de una leucemia en 2020, pérdida sobre la que la actriz habló públicamente con profundo dolor pero también con una mirada resiliente. “Tengo mucho por lo que estar agradecida. Ser la mamá de Jeff fue un honor (…). Tengo tan dulces recuerdos de cocinar con él. Siempre trinchaba el pavo y hacía su salsa especial de arándanos. ¡Él trajo tal amor al mundo y fue amado por todos!”, posteó en su primer Día de Acción de Gracias sin él, mientras lo definía como “el mejor, más divertido y más dulce ser humano”.

En la actualidad, Gray continúa vinculada al mundo del espectáculo, participando en proyectos puntuales y convenciones. Además, tiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, salidas con sus nietos y su recorrido profesional. “Me despierto por la mañana, mis pies tocan el suelo y digo: ‘Gracias’”, reveló sobre su presente al que describe como “absolutamente delicioso”.

Patrick Duffy (Bobby Ewing)

Patrick Duffy interpretó a Bobby Ewing, otro de los hijos de la familia petrolera. Su personaje murió en la temporada 9, pero reapareció en la siguiente: todo había sido producto de un sueño de su pareja, Pamela Barnes

En la serie, Patrick Duffy interpretó a Bobby Ewing, el hermano menor de J.R. y el gran contrapeso moral dentro de la familia. Noble, honesto y guiado por un fuerte sentido de la justicia, este joven –que tuvo una intensa relación con Pamela Barnes- se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público.

Patrick logró mantenerse vigente en la industria. Protagonizó la exitosa comedia familiar Paso a paso, donde mostró un registro completamente distinto al de Bobby, y también fue parte de The Bold and the Beautiful y Welcome to Sweden, además de explorar una nueva faceta como director y productor. También fue parte de la secuela de Dallas en 2012.

Sin embargo, durante la pandemia comenzó con un pasatiempo que con el correr de los meses se convirtió en un negocio. El actor tiene un emprendimiento de productos de masa madre que se venden en los supermercados. Todas las ganancias de Duffy’s Dough están destinadas a combatir el hambre en los Estados Unidos con ayuda de organizaciones como No Kid Hungry y Meals on Wheels, enfocados en apoyar a niños y adultos mayores.

Patrick Duffy vende panes de masa madre deshidratada en la actualidad

En el plano personal, su vida estuvo marcada por una gran tragedia: en 1986, sus padres fueron asesinados durante un asalto en un bar que tenían en Montana, algo que Patrick pudo procesar gracias a su práctica del budismo. “Cuando mis padres fueron asesinados, pasé por todas las emociones del horrible evento: shock, y furia, y todo. Pero nunca me sentí desconectado de ellos", explicó en una entrevista de 2019 con Closer Weekly. “El budismo ha sido esencial en mi vida por los últimos 48 años. Aplico esas lecciones, idealmente desde que me despierto. Incluso si estoy solo, intento hacerlo”, reveló en otra entrevista con People.

Además de su fe, quien lo ayudó a superar este difícil momento fue su mujer, la bailarina Carlyn Rosser. Con ella estuvo casado durante más de cuatro décadas, hasta que ella falleció en 2017. Juntos tuvieron dos hijos.

Patrick junto a su novia Linda, un amor que lo tomó por sorpresa

En los últimos años, el actor ocupó los titulares de las revistas del corazón cuando se reencontró con una vieja amiga: Linda Purl. “Cargué mi coche y conduje durante 20 horas hasta llegar a su puerta solo para comprobar si era real. Desde entonces no nos hemos separado”, le confesó a People en 2020 sobre este inesperado romance que comenzó con la actriz de Happy Days. “Cuando se te presente la felicidad, piénsalo, haz lo que tengas que hacer, pero no la dejes escapar si es lo correcto (…). Jamás pensé que esto volvería a suceder, jamás pensé que volvería a sentirme así”, aseguró sobre este nueva oportunidad que la vida le regaló.

Victoria Principal (Pamela Barnes Ewing)

Victoria Principal interpretó a Pamela Barnes Ewing, una de las protagonistas de esta trama de amor, negocios y venganzas Grosby Group

Durante nueve temporadas, el personaje de Victoria Principal fue una de las figuras centrales de este fenómeno televisivo. Pamela Barnes, el gran amor de Bobby Ewing, representaba el intento de reconciliación entre dos familias enfrentadas durante décadas.

Sin embargo, y a pesar de estar en el momento de mayor exposición, en 1987 la actriz decidió alejarse de Hollywood y reinventarse lejos de las cámaras. Con el tiempo explicó que sentía que había cumplido un ciclo y que quería enfocarse en otros proyectos personales y empresariales. Así fue como fundó Principal Secret, una línea de productos de cosmética y cuidado de la piel que la llevó a convertirse en una de las celebridades más exitosas en el ámbito empresarial. En paralelo, también escribió libros sobre belleza, bienestar y cuidado personal, temas por los que siempre mostró interés.

La retirada actriz actualmente vive en Malibú y pasa gran parte de su tiempo dedicada a actividades filantrópicas y al cuidado de animales rescatados en su rancho instagram.com/victoriaprincipalofficial

Actualmente, vive en Malibú y pasa gran parte de su tiempo dedicada a actividades filantrópicas y al cuidado de animales rescatados en su rancho. También creó su propia fundación que se ocupa del medioambiente llamada Victoria Principal Foundation For Thoughtful Existence y colabora con distintas organizaciones que luchan contra la violencia doméstica.

En el plano sentimental, tuvo varias relaciones: primero, se casó con su compañero de Dallas, Christopher Skinner, con quien estuvo apenas dos años. Luego, fue pareja del músico Andy Gibb (uno de los integrantes del trío Bee Gees), que terminó cayendo en el mundo de las drogas y falleció. Después de esta relación, la actriz y empresaria volvió a pasar por el altar junto al cirujano plástico Harry Glassman, de quien se divorció en 2006. No tuvo hijos y, según contó en varias entrevistas, priorizó durante años su independencia y sus proyectos profesionales.

Charlene Tilton (Lucy Ewing)

Rebelde, caprichosa y carismática, Lucy era la sobrina de J.R. Ewing en la serie. La popularidad de Charlene Tilton fue tan grande que llegó a protagonizar varias tapas de revistas y hasta se lanzó como cantante, grabando algunos temas de música country. Sin embargo, su carrera musical no tuvo el mismo impacto que su trabajo como actriz.

Charlene Tilton compuso a la rebelde y caprichosa Lucy, sobrina de J.R. Ewing Grosby Group

A diferencia de otros miembros del elenco, Tilton nunca logró desprenderse completamente de la imagen de Lucy Ewing. Y si bien trabajó en numerosas series y películas para televisión, la mayoría de ellos fue en papeles secundarios o participaciones especiales. También se convirtió en una figura frecuente de realities como ITV Dancing on Ice y programas, entrevistas o eventos dedicados a los grandes clásicos de la televisión.

En el plano personal, la actriz atravesó momentos complejos. Fue madre joven y habló públicamente sobre las dificultades económicas y emocionales que enfrentó durante distintas etapas de su vida. Uno de los golpes más duros ocurrió en 2009, cuando su pareja, el camarógrafo Cheddy Hart, murió repentinamente de un aneurisma. Con el paso de los años, se volcó al trabajo solidario y comenzó a colaborar con organizaciones vinculadas al autismo y a la salud mental, debido a las experiencias personales que vivió durante su infancia.

Jim Davis (Jock Ewing)

Antes de convertirse en el patriarca de la familia Ewing, Jim Davis ya tenía una extensa trayectoria en Hollywood. Dueño de una presencia imponente y una voz inconfundible, el actor alcanzó fama internacional gracias a su papel de Jock Ewing, el poderoso fundador del imperio petrolero que marcaba el rumbo —y los conflictos— de toda la familia. De hecho, es recordado por ser el responsable de generar la eterna rivalidad entre Bobby y J.R., mostrando preferencia por el menor de los hermanos.

Jim Davis, como el patriarca de la familia Ewing Grosby Group

Sin embargo, mientras la serie se convertía en un éxito mundial, la salud del actor comenzó a deteriorarse. En la cuarta temporada, Davis fue diagnosticado con cáncer y, pese al avance de la enfermedad, decidió continuar trabajando casi hasta el final. De hecho, el equipo de producción tuvo que adaptar las jornadas de rodaje para que el intérprete pudiera cumplir con sus tratamientos médicos.

Davis falleció el 26 de abril de 1981, a los 71 años, cuando la serie estaba en uno de sus momentos de mayor popularidad. Su fallecimiento obligó a los guionistas a redefinir el rumbo de la historia y la desaparición de Jock Ewing (quien murió en un accidente aéreo en Sudamérica) terminó convirtiéndose en un momento clave dentro de la ficción.

Barbara Bel Geddes (Ellie Ewing)

Barbara Bel Geddes interpretó a Miss Ellie Ewing, la matriarca de la familia que representó el costado más humano y conciliador del clan.

Bel Geddes encarnó a Ellie Ewing hasta 1990, año en que se retiró de escena

Durante las grabaciones de Dallas, la actriz atravesó varios problemas de salud importantes. En 1983, debió ausentarse temporalmente de la serie luego de someterse a una cirugía cardíaca de bypass. Aunque regresó tiempo después, decidió despedirse definitivamente de la ficción en 1990. Tras tomar esta decisión, Bel Geddes se alejó casi por completo de la vida pública y del ritmo intenso de Hollywood. Se instaló en el noreste de Estados Unidos y se dedicó principalmente a la escritura y a la ilustración de libros infantiles.

Estuvo casada con el empresario teatral Carl Schreuer, con quien tuvo una hija. En 2001 quedó viuda, y cuatro años después murió a los 82 años. Su partida generó una gran repercusión entre los fanáticos de Dallas, quienes hasta el día de hoy la recuerdan como una de las actrices más talentosas y queridas que pasaron por la serie.

Ken Kercheval (Cliff Barnes)

Ken Kercheval fue el encargado de interpretar a Cliff Barnes, el eterno enemigo de J.R. Ewing. El hermano de Pamela no solo intentó destruirlo con su poder político sino que tuvo un affaire con su esposa, Sue Ellen.

Ken Kercheval fue el encargado de interpretar a Cliff Barnes, el eterno enemigo de J.R. Ewing Grosby Group

Después de Dallas, el actor siguió trabajando en televisión y teatro, aunque nunca volvió a experimentar un éxito como el de la serie.

A lo largo de su vida, Kercheval tuvo serios problemas de salud por su adicción al cigarrillo. En 1994, este eterno fumador debió someterse a una cirugía de pulmón tras ser diagnosticado con cáncer. “Mi médico encontró una mancha en mi pulmón. Me dijo que parecía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que él atribuye al tabaquismo. No fue necesario realizar una biopsia”, contó quien con el tiempo logró recuperarse y fue parte de la remake de este show que se extendió desde 2012 hasta 2014.

El actor, que tuvo cinco hijos con tres esposas diferentes, murió en 2019 a los 83 años.

Steve Kanaly (Raymond Ewing Krebbs)

Steve Kanaly interpretó a Ray Krebbs, el capataz del rancho Southfork que con el tiempo descubriría ser hijo ilegítimo de Jock Ewing Grosby Group

En la popular ficción, Steve Kanaly interpretó a Ray Krebbs, el capataz del rancho Southfork que con el tiempo descubriría ser hijo ilegítimo de Jock Ewing, una revelación que lo integraba de lleno al poderoso clan texano. Su personaje, que también tuvo un polémico romance con Lucy (quien resultó ser su sobrina), se transformó en uno de los favoritos del público gracias a su personalidad noble, leal y honesta en contraste con las ambiciones de otros miembros de la familia Ewing.

Tras el final de la serie en 1991, el actor siguió participando en producciones televisivas y películas, aunque con apariciones esporádicas. También retomó una de sus grandes pasiones: el arte. Lejos de las cámaras, Kanaly desarrolló una carrera como pintor y escultor, disciplinas a las que dedicó gran parte de su tiempo durante las últimas décadas.

Desde 1975, está casado con Brent Power y juntos tuvieron dos hijos. Con el paso de los años eligió instalarse en California y llevar una vida enfocada en su familia, el arte y actividades vinculadas a la naturaleza y la vida al aire libre.

Omri Katz (John Ross Ewing III)

Omri Katz alcanzó la fama siendo apenas un niño gracias a su interpretación de John Ross Ewing III, el hijo de J.R. Ewing y Sue Ellen. Su personaje apareció desde 1983 hasta el final de la serie, convirtiéndose en uno de los rostros jóvenes más reconocidos de la trama.

Omri Katz dio vida a John Ross Ewing III, el hijo de J.R. Ewing y Sue Ellen Grosby Group

Su carrera continuó en otros programas televisivos, pero el papel por el que una nueva generación de espectadores terminó recordándolo fue el de Max Dennison en Abracadabra, la película de Disney protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

A comienzos de los 2000, Katz comenzó a alejarse de los sets, priorizando una vida mucho más tranquila. El joven se dedicó a distintos emprendimientos vinculados al comercio y a las actividades recreativas.