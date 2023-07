Jey Mammon inició acciones legales contra Ángel de Brito por “calumnias e injurias”, tras no llegar a un acuerdo en la mediación

escuchar

El estudio de abogados que representa al humorista Jey Mammon en el caso donde Lucas Benvenuto lo denunció por abuso sexual, comunicó que han iniciado acciones legales contra el denunciante y contra Ángel de Brito, por considerar que el conductor afectó el derecho a la intimidad y la privacidad de Juan Martín Rago (el nombre real de Jey) al hablar en televisión sobre el caso y caer en calumnias e injurias que “afectaron su vida”.

Por medio de un comunicado el estudio sostiene que las nuevas acciones legales son “contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la justicia”.

Sobre Lucas insiste en que “no ha contestado a las intimaciones legales que se le cursaron a fin de brindarle la posibilidad de retractarse de los ilícitos cometidos”. Y en el caso de Ángel De Brito, “se clausuró sin acuerdo el proceso de mediación extrajudicial” y por eso se decidió avanzar con una querella criminal.

Como consecuencia, la defensa de Jey Mammon entiende que se vieron afectados el “derecho a la intimidad, a la privacidad, a la presunción de inocencia, a gozar de una vida libre de injerencias arbitrarias en su honra y reputación, el derecho a la libertad de trabajo, a la dignidad del ser humano y a la no discriminación”.

En diálogo con LA NACION, Javier Baños, el abogado que se sumó al caso en abril, profundizó sobre los detalles de la querella presentada contra De Brito: “Fue el único que no quiso llegar a un acuerdo en las audiencias prejudiciales... Esto va encaminado a un juicio oral y público. Lo vamos a citar a ver si se retracta. Hay un montón de testigos que declararon frente a escribanos”.

“Iniciamos la instancia prejudicial contra un montón de personas, pero en el 99% de los casos estamos en una etapa de una solución alternativa al conflicto directamente penal, o civil, porque estamos llegando a acuerdos”, añadió Baños y siguió: “Informaron datos y detalles sobre los cuales hay una prohibición de informar. Porque si no se genera calumnia, no te podés defender, te imputan lo peor que te pueden imputar y no tenés manera de defenderte”.

De la misma forma, consideró que la denuncia es “una absoluta mentira”, y explicó que hay audios, capturas de pantallas y testigos que ya declararon. “No nos escudamos. Estamos presentando la querella, pese a que se ventilen las denuncias de nuevo. Lo que quiere Jey es que se sepa lo que pasó. La relación empezó a los 17 y terminó a los 24 años de Lucas... pasaron ocho años”.

El caso de la denuncia contra Jey Mammon

En Marzo, Jey Mammon quedó en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que en 2020 un joven lo denunció por abuso sexual, hecho presuntamente ocurrido cuando la víctima era menor. “Él tenía 32 años, yo 14″, dijo Lucas Benvenuto, el denunciante, en el programa A la tarde (América). El conductor no solo hizo un comunicado al respecto, sino un video donde aseguró: “No violé a nadie”.

En aquella oportunidad el joven dijo que hace un año y medio había hecho la denuncia. “Me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, dijo. Si bien no dio el nombre y el apellido del hombre señalado, sí aportó pistas que llevaron a entender que se trataba de Jey Mammon. “Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, aseguró Benvenuto. Luego, en redes sociales, dijo con todas las letras que se refería a él.

Una vez difundidas estas acusaciones, el conductor decidió publicar un comunicado donde aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró”.

Según una resolución a la que accedió Télam, Benvenuto denunció a Mammon en diciembre de 2020, pero la causa se cerró en marzo de 2021 y el acusado fue sobreseído porque el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que el hecho había prescripto.

“Los hechos relatados por el nombrado encuadrarían en el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal, previsto y reprimido por el artículo 119, párrafo 3° del Código Penal, que estipula una pena de 6 a 15 años de prisión; hechos que habrían tenido lugar durante el año 2006″, indicó el fallo, citando a la fiscalía. Agregó que “según la normativa aplicable en ese entonces, el plazo de prescripción operaba después de transcurrido el máximum de duración de la pena señalada para el delito, si se tratarse de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción, exceder de doce años, ni bajar de dos años”.

