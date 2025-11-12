Jim Carrey se reencontró con Taylor Momsen, la actriz de El Grinch, 25 años después

El Grinch se robó la alfombra roja del Rock and Roll Hall of Fame celebrado en Los Angeles cuando Jim Carrey se reencontró con Taylor Momsen, 25 años después de la película que llevó a la actriz a la fama.

Carrey, de 63 años, y Momsen, de 32 -que interpretó a Cindy Lou Who en la comedia familiar estrenada en noviembre de 2000-, posaron juntos para las fotos antes de la ceremonia que tuvo lugar el domingo en el corazón de Hollywood. Los fotógrafos capturaron a la dupla charlando, riéndose y abrazándose.

Jim Carrey y Taylor Momsen, a pura sonrisa Grosby Group

Para la salida, el actor famoso por interpretar al personaje que odia la Navidad en la recordada película, lucía un look muy cool con un saco largo marrón a rayas sobre una remera estampada, pantalones negros y zapatos haciendo juego. Por su parte, Momsen lució una campera de cuero negra, un vestido liso a juego y botas de plataforma, completando su look atrevido con su característico maquillaje de ojos ahumados. La actriz se deshizo en elogios sobre sus muchos recuerdos trabajando en el set con el comediante.

“Me encantaba que fuera tan protector conmigo”, recordó la actriz, que solo tenía 7 años cuando se estrenó la película. “Siempre fue muy amable. Y toda la experiencia de rodar El Grinch y llegar a conocerlo tan bien, incluso con todo el maquillaje, fue maravillosa".

La estrella de Gossip Girl admitió recientemente que “nunca supo cómo era Jim Carrey” cuando rodaron la película, ya que siempre llevaba prótesis faciales y pelaje verde. “No sabía quién era Jim hasta el estreno, y alguien tuvo que señalármelo y decirme: ‘Ese es Jim’”, reveló Momsen en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper la semana pasada.

Los recuerdos de Carrey son igual de entrañables, ya que anteriormente se refirió al proyecto como “algo afortunado” en su vida. “Me hace sentir muy bien”, declaró a la revista Extra en diciembre de 2024, y añadió: “Cómo sucedió, no lo sé, pero me llena de satisfacción la idea de que sea una de las películas que la gente ve en Navidad… Estoy muy contento por eso. Es algo maravilloso”.

Taylor Momsen en El Grinch. (Foto: Captura)

En la actualidad, Momsen se dedica de lleno a la industria de la música. Es líder y cantante de la banda de hard rock y post-grunge, un derivado del grunge surgido a mediados de la década de 1990, The Pretty Reckless.

Aunque quizás su lado rockero no era tan conocido, Taylor canta desde que era pequeña. A sus cinco años grabó la canción de la banda sonora de El Grinch. En simultáneo con sus interpretaciones, quiso hacerse un lugar en la música, algo que le apasionaba aún más. “Con la música puedo ser yo misma”, expresó en marzo de 2009 en una entrevista para la revista OK! Magazine. “Actuar es fácil. He estado haciéndolo por mucho tiempo, y me encanta. Pero estás haciendo un personaje. La música es más personal, porque vos la escribís y estás envuelto en cada uno de tus pasos”.

Taylor Momsen

Si bien con El Grinch se puso en la piel de un personaje que marcarían un antes y un después en muchos cinéfilos, para ella no fue todo color de rosa. “En primer lugar, El Grinch cambió mi vida de muchas maneras, una de ellas fue que se burlaban de mí sin descanso. Cada vez que empezaba en un nuevo colegio o iba a otro lugar, ni siquiera creo que los niños supieran mi nombre. Yo solo era la chica Grinch. Ni siquiera el nombre del personaje, solo la chica Grinch”, sostuvo un tiempo atrás durante una entrevista para el podcast Podcrushed con el también actor Penn Bagdley, quien hizo de su hermano mayor en la serie Gossip Girl, otro proyecto que también marcó su vida y su carrera a fuego.