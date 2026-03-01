Aseguran que Jim Carrey fue cambiado por un doble: reapareció en un evento y está irreconocible

Después de varios años con escasas apariciones públicas, Jim Carrey reapareció en la 51ª edición de los Premios César, celebrada en el teatro L’Olympia de París, donde recibió un César de Honor por su trayectoria. La presencia del actor canadiense-estadounidense no solo marcó su regreso a una gala internacional, sino que generó amplio debate en redes sociales por su apariencia actual.

Carrey, de 64 años, anunció su retiro profesional en 2022 y desde 2018 se mantuvo alejado del cine, con excepción de sus participaciones en la saga Sonic, en la que interpreta al doctor Ivo Robotnik.

La reaparición de Jim Carrey dejó muchas preguntas entre sus fans EFE

Un reconocimiento a su carrera y a su historia familiar

Durante la ceremonia, el protagonista de títulos como La Máscara y The Truman Show dedicó el galardón a su padre, a quien describió como “el hombre más gracioso” que jamás conoció. En un video posterior que se viralizó, agregó: “Mi padre era el tipo de persona que, si lo conocías cinco minutos, sentías que lo conocías desde hacía 50 años”.

También hizo referencia a sus antepasados que emigraron desde Saint-Malo, Francia, hacia Canadá, para conectar su historia personal con el país anfitrión del reconocimiento. Fiel a su estilo, el actor intentó hablar en francés ante el público parisino y bromeó sobre su desempeño. “¿Cómo estuvo mi francés? ¿Más que mediocre, no?”, comentó, lo que provocó risas en el auditorio.

Su aspecto físico no pasó desapercibido​

Más allá del homenaje, la conversación digital se concentró en su imagen. Vestido con traje negro y con melena larga, Carrey fue calificado por algunos usuarios como “irreconocible”. En redes sociales como X, varios usuarios cuestionaron su apariencia e incluso hicieron imágenes comparativas para mostrar las principales diferencias en su aspecto.

Muchos usuarios están seguros que Jim Carrey fue cambiado por otra persona Redes sociales

Otras afirmaciones fueron más especulativas y sugirieron que se trataría de un “clon” o un “doble”. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que respalde esas afirmaciones. Hasta el momento, Carrey no se pronunció sobre las especulaciones relacionadas con su imagen.

Vida personal y retiro profesional

La gala también marcó una de las primeras apariciones públicas del actor junto a su pareja, Min Ah, actriz y artista residente en Los Ángeles, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

En 2022, Carrey confirmó su retiro del cine, con el argumento de que deseaba alejarse de las presiones corporativas y que consideraba cumplido este ciclo en su carrera. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y orientó su vida hacia intereses personales y espirituales.

Jim Carrey tiene varios videos en los que menciona a una fuerza que maneja a las masas Redes sociales

Un legado de interés público

La reaparición en los Premios César demuestra que, aun tras anunciar su retiro, Jim Carrey continúa como una figura de alto interés público. Su presencia en París para recibir el reconocimiento honorífico por su recorrido en la industria cinematográfica lo reubica como uno de los actores retirados con más influencia a nivel global de las últimas décadas. Por ahora, no se anunciaron nuevos proyectos cinematográficos del actor.

Por Angel Gabrielle Gutierrez Gualteros