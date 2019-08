Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 17:59

Jimena Barón se atrevió a lo que nadie suele hacer: decirle que no a Marcelo Tinelli . Y semejante desplante no fue pasado por alto ni por la producción de Showmatch ni por el público, que pronto comenzó a hacerse preguntas. ¿Están peleados? ¿Qué los distanció?

Todo se dinamitó por un comentario de Angel de Brito, quien aseguró que la producción del programa había convocado a la cantante para un reemplazo y no recibió respuesta.

"No es que dijo que no. Tampoco dijo que hablen con su representante. Es peor aún. Ni siquiera contestó los mensajes de gente top de la productora", lanzó el chimentero y de inmediato comenzaron a llover las críticas a Jimena. Furiosa, ella reaccionó con una fulminante respuesta en Twitter y una captura de pantalla del chat en el que supuestamente ignoraba a su interlocutor, con una clara negativa como respuesta en la que además quedaba en evidencia su conflicto con Marcelo Tinelli. "Ya que está de moda, autofiltro info. Así le 'clavaba el visto' a la producción de ShowMatch. Calculo que la verdad no les sirve para hablar mal de mí y seguir haciéndome bosta. Esta es la razón, no garpa, ¿verdad? Ser sincera, educada y agradecida no vende, no genera odio, entiendo...", escribió. "Estoy muy feliz loco, viviendo al fin lo que toda mi vida soñé. Soy una artista independiente que se auto sustenta, vivo de mis fans, no pido un solo favor, me pelo el alma trabajando, me hice de abajo sola, NO JODO A NADIE, NO ME METO CON NADIE, NO ME ROMPAN MAS LAS PELOTAS", concluyó, furiosa.

El mensaje que había enviado a la producción de Showmatch decía lo siguiente: "¡Me copo siempre con ustedes! Y estaba comprometida a volver de viaje y pasar por el programa. No debés haber hablado con Marcelo. Pensamos distinto y tuvimos un cruce hace poco, quedó todo ahí. No lo resolvimos ni charlamos más. No sería cómodo trabajar así. Gracias igual por pensar en mí, sabés que agradezco siempre el laburo. Beso grande?.

El conflicto con Tinelli tiene su origen en la convocatoria a Daniel Osvaldo, ex de Barón, que el conductor publicó en las redes sociales, para sumarse al Súper Bailando en cuanto terminara su contrato con la versión italiana del certamen, donde al parecer, se luce. Jimena no se tomó a bien esta invitación dado que el fin de su relación con el exfutbolista, que es padre de su hijo Morrison, fue en malos términos y con una denuncia por violencia de por medio. Tan graves fueron las circunstancias de su separación, que la artista interpretó el año pasado, como participante del Bailando, una impactante coreografía dentro del "ritmo libre" titulada "Mujeres" en la que hacía alusión a las víctimas de violencia de género.Tras aquella presentación, Jimena se emocionó hasta las lágrimas y dijo: "Hay mujeres que la pasaron y que la está pasando muy mal. Las mujeres estamos diciendo 'basta' porque pasamos por muchas situaciones. Por violaciones, por abusos y nos estamos acostumbrando a que pase a diario". Luego, fue contenida por Tinelli quien le manifestó todo su apoyo. Cuando trascendió la convocatoria a Osvaldo, Jimena lo vio como una contradicción y publicó en su Twitter una foto de ella abrazada a Marcelo el día de la performance, con la leyenda "Hace seis meses".

Tal como lo confirma en su mensaje del día de hoy, Jimena y Marcelo nunca acercaron posiciones sobre este asunto, y esa sería la razón por la cual la artista se niega a volver al Bailando.