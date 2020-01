Jimena Barón habló de sus problemas de salud que la obligaron a cancelar shows

La cantante debió cancelar shows debido a su estado de salud. Crédito: Instagram

Luego de cerrar sus cuentas de Instagram y Twitter a causa de las críticas que recibió un video junto a su hijo, Jimena Barón v olvió a ser la de siempre en redes sociales. A pocas horas de comenzado el 2020, la cantante compartió varias fotos en las que se la ve asando carne, comiendo en la cama y posando en bikini. Sin embargo, ahora usó su cuenta de Instagram para referirse a la razón por la que debió cancelar shows.

"No arrancó el año como pensé", escribió Barón. Junto a una imagen en la que se la ve con un nebulizador, la artista agregó: "Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina".

Además, la intérprete de " La cobra" aprovechó para enviar un mensaje quienes critican su actividad en redes. "La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento".

La actriz, que fue diagnosticada con una gripe con broncoespasmos, cerró su publicación con un mensaje optimista para su público femenino: "Volveré pronto y seré todos los superhéroes juntos", escribió. "Pero con vagina, porque este año es de las minas, las súper heroínas".