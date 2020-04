Jimena Barón hizo fuertes confesiones de su vida y reconoció que un quiste en la garganta la deja sin voz Crédito: @jmena

9 de abril de 2020

Jimena Barón realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram que sorprendió a todos sus fanáticos. En medio de la cuarentena, con su aislamiento obligatorio, volvió a abrir su corazón, a compartir sus miedos, sus incertidumbres y también mostró diferentes adversidades que transitó durante su carrera como solista. En este camino, reveló que hay un obstáculo que pone toda su carrera frente al abismo: un quiste que tiene en sus cuerdas vocales.

"Tuve que entrenar fuerte para llegar con el aire y poder cantar en vivo , tuve que ensayar coreografías que me cuestan mucho, tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudio y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal, que me deja sin voz todo el tiempo , tuve que quedarme sola en un hotel, muda, sin poder cenar o compartir el tiempo de gira con el equipo", fueron las sentidas palabras de la intérprete de La Cobra .

Las sentidas palabras de Jimena Barón

Además, reflexionó sobre la mirada sobre sí misma que no le permite sentirse plena: " Vi siempre errores, sólo veo errores y cosas que podría haber hecho mejor. Me odio, me sofoco a mí misma . Salimos de los shows saludando a la gente amontonada del otro lado de las vallas, me gritan que me quieren, me agarran fuerte. ¿Me conocen? Ni yo me quiero así tanto ".

También disparó contra aquellos que no le dieron su voto de confianza: "Me acuerdo de todos los que me dijeron que no iba poder, de los productores que cuando educadamente rechacé laburos contándoles que iba ser cantante me ningunearon en la cara tratando de hacerme sentir una ridícula".

"Vi siempre errores, sólo veo errores", confesó

La cuarentena obligatoria a causa de la pandemia por coronavirus la obligó a conocerse aún más y a realizar un camino de introspección. "Entiendo que la presión es el modo de que flaqueemos y nos hagamos más pequeños. No nos hagamos más mierda entre nosotras, es una trampa, también. Estoy trabajando para quererme tanto como algunos de ustedes. Estoy tratando de verme sin el trajo de la cobra y de quererme igual, con lo no resuelto, con el pánico, con lo roto ", finalizó Jimena Barón.