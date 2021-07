Jimena Barón y Luciano Castro: nueva película con escenas eróticas y rumores de romance

Casi dos décadas después de haber compartido pantalla en Los Roldán, Jimena Barón y Luciano Castro coincidirán en una película bajo la dirección de Santiago Giralt. En medio de esta vuelta de la cantante a la actuación, comienzan a surgir los rumores de un posible romance entre la artista y el actor.

La autora de “La Cobra” reveló días atrás en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que se está preparando para este nuevo proyecto en el cine, que protagonizará junto a Castro, aunque, de momento, no puede hacer público el nombre de la película. No obstante, adelantó que tendrá escenas de contenido erótico con su protagonista masculino. “Vuelve la actriz. Hablé con el director Santiago Giralt y hay una película muy hermosa con un compañero soñado”, dijo Barón.

Luego de confirmar que su coprotagonista será el ex de Sabrina Rojas, Ángel de Brito se refirió a un posible futuro vínculo entre ambos: “Lo agarrás soltero, que Dios te bendiga. Se conocen de Los Roldán”, comentó incisivo el conductor.

“Nos conocemos hace 18 años”, replicó Jimena. Y explicó que la fecha de estreno del film dependerá de cuando Castro termine de grabar una serie de proyectos pendientes y ella finalice los shows previstos en su agenda. “Será en diciembre o en enero. La película tiene nombre, pero no se puede decir. Pasa de todo. Hay escenas muy hot. Luciano es re divertido fuera de la especulación. Es un desafío para él también esta peli. Es un personaje re difícil”, apuntó la actriz.

En cuanto a los indicios de una posible relación amorosa entre ambos, Juariu, panelista de Bendita, aportó en las últimas horas varias pistas que podrían indicar el comienzo de un nuevo vínculo sentimental.

Uno de los posteos compartidos por Juariu tras el informe que presentó en Bendita sobre un posible romance entre Barón y Castro

“Voy a mostrar la primera prueba que tengo y es que Lizardo Ponce ya reveló en “La Academia” que Jimena tenía novio, que fumaba habano y que era de los más lindos que tuvo”, explicó la influencer en el programa de Beto Casella.

Y comentó que una serie de detalles llamaron particularmente su atención. “De repente sigo viendo y veo que Jimena vuelve a hacer ficción y que va a tener escenas hot con un galán… Cuando miro, el protagonista va a ser Luciano Castro, y miren en su Instagram qué fuma Castro… Sí, habanos”, apuntó.

El comentario de Juariu se produce después de que Jimena relatara esta semana en “La Academia” que sufrió una afonía tras un fin de semana agitado. “El sábado -con motivo del partido que consagró campeona a la selección argentina- me hice la canchera, tomé alcohol con mucho hielo en un balcón. Me saqué la parte de arriba para impresionar un poco y terminé así”, explicó. Sobre la compañía en cuestión, Jimena agregó: “Es un chico muy lindo, tuve que darlo todo: desnudarme, segundearlo con un habano”, bromeó.

Otra pista para Juariu es que la cantante sigue a Luciano en las redes, aunque él no a ella, y que dejó Barón de seguir a Sabrina Rojas, al igual que la ex del actor desapareció de su lista de seguidores. “Esto es alarmante. Hace nada, el 24 de mayo, likeaba todas las fotos de Jimena. Se seguían, algo pasó que se dejaron de seguir, porque ella también le likeaba las fotos a Rojas”, agregó. “Esto huele a sexo. No tengo dudas, tampoco pruebas, pero son indicios”, cerró Juariu.

Una semana atrás, en conversación con LAM, Barón habló de sus relaciones sentimentales y aclaró que está conociendo a alguien pero sin compromisos por ahora. Tras confesar que le cuesta mucho volver a confiar en un hombre, la artista señaló el abandono de su padre y la conflictiva relación con Daniel Osvaldo como los responsables de sus flaquezas en el plano sentimental. “Yo soy una mina muy fuerte, pero el año pasado aprendí a no serlo tanto. Esa personalidad me hizo mucho daño. De chiquita me construí fuerte, me tocó un papá que desapareció. No es casualidad después haber tenido un hijo con una persona como Daniel. No mamé algo sano de chiquita, tengo 34 años y hago terapia, pero a la hora de relacionarme estoy muy rota. Elijo muy mal o me quieren modificar, eso ya lo entendí”, expresó.

“Ahora apareció una persona hermosa que me trata bien y no lo puedo creer. Para mí no existen esos hombres y estoy muy a la defensiva. Digo: ‘¿Habrá estado preso?’ ‘Algo debe esconder’”, confesó incrédula.

