Joan Collins hizo gala de su belleza en una postal en traje de baño

A sus 92 años, Joan Collins es una asidua usuaria de las redes sociales y suele compartir postales familiares, notas periodísticas, fotos retro y mucho de su día a día. Sin embargo, la última imagen que posteó en su cuenta de Instagram llamó especialmente la atención: se la ve sentada en una reposera con un elegante sombrero, enfundada en un traje de baño blanco y con un glamour digno de una de las bellezas más legendarias de Hollywood. “Belleza atemporal”, escribió uno de sus admiradores.

La estrella de Dinastía se encuentra de vacaciones en el sur de Francia, a la espera del estreno de Un asesinato entre amigos, el film de Trent Garrett y Jacob Young que la tiene como protagonista. Sin embargo, ya piensa en sus próximos pasos en el set. “El productor de Asesinato entre amigos está pensando en hacer una secuela. Interpreté a Francesca Carlyle, que es una estrella de televisión y también una detective privada (como las sombras de Agatha Christie y Murder She Wrote). Mientras tanto, me relajo en el sur de Francia con 90° de calor. ¡Pensando en mi próximo movimiento o próxima película!”, escribió sin perder una pizca de su humor.

La foto que compartió Collins en su cuenta de Instagram, en medio de sus vacaciones en Francia instagram.com/joancollinsdbe

Collins completó su look de diva de Hollywood con un juego de pulseras, anillos y aros en color turquesa. La icónica actriz mostró además las uñas de sus pies pintadas de rojo, a tono con el color del labial. A pura sonrisa, posó con las piernas cruzadas y una mano sosteniendo su cara.

El posteo causó impacto de inmediato y, además de los más de 21 mil likes que cosechó, en la mayoría de los comentarios sus fanáticos resaltaron su belleza y su buena onda. “Impactante”, “Joan eres increíble”, “Siempre serás fabulosa, querida”, fueron alguno de los mensajes que se repitieron. También hubo quienes la criticaron por excederse con los filtros.

Hábitos saludables y nada de quirófano

Así luce Joan Collins a sus 92 años. Imagen tomada en su fiesta de cumpleaños (Fuente: X/@FuckinDeadbeat)

El 23 de mayo pasado Collins cumplió 92 años. Rodeada de familiares y seres queridos, la actriz recibió como regalo una torta con su rostro impreso, aunque por un error en el relleno, la imagen parecía deformada. A pesar de eso, se mostró feliz, radiante y agradecida.

En una oportunidad le preguntaron por el secreto para verse tan bien, y ella simplemente respondió que lleva una vida tranquila, donde su única preocupación son sus nietos e hijos. Además, aseguró que come de todo, aunque controla las porciones.

“Nunca como en exceso. Solo la mitad de lo que hay en mi plato, pero no me privo de nada. También tomo un poco de vino, como postre, brindo, endulzo mi café. Y tengo un poco de suerte. Siempre intento dormir lo suficiente y uso crema hidratante, protector solar y crema de noche”, afirmó.

El año pasado participó del programa The One Show de la BBC, donde presentó su nueva obra teatral y aprovechó para compartir sus cuidados personales, alentando a otras personas de su edad a adoptarlos. Collins contó también que evitó el bótox, las liposucciones y cualquier otro tipo de retoque estético. Nunca pasó por el quirófano y siempre optó por tratamientos naturales y poco invasivos para su piel y su cuerpo en general.

Joan Collins posa junto a su esposo, Percy Gibson, durante la fiesta de Vanity Fair pos Oscar el año pasado Evan Agostini - Invision

La actriz señaló que nunca se acuesta sin desmaquillarse, un hábito que su madre le inculcó cuando tenía 14 años y que repite cada noche. Además, compartió su truco para lograr una mirada fresca y seductora: “Antes de cualquier evento importante o después de un vuelo, pongo un bol con hielo y discos de algodón, los enfrío y los coloco sobre los ojos. Luego me acuesto durante cinco minutos. Reduce la hinchazón y refresca la mirada”.

La estrella británica utiliza una crema económica para hidratar su piel, que contiene vitamina E y células madre de origen vegetal. En una entrevista con The Telegraph, sumó que, además, duerme boca arriba: “Me acostumbré, porque antes dormía de costado, acurrucada en la almohada, y me dijeron que no lo hiciera, porque me dejaba la cara arrugada. Y es totalmente cierto”, explicó.