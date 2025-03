Joaquín Furriel, de la pareja que formó con Paola Krum a un amor que lo salvó y un romance que se diluyó

Cultor del perfil bajo, Joaquín Furriel supo esconder su vida privada, aunque a veces sus esfuerzos en vano porque tuvo varias relaciones con actrices que, muy a su pesar, se hicieron públicas. Estuvo en pareja durante varios años con Paola Krum, con quien tuvo a Eloísa. Luego, se enamoró de Eva De Dominici y el año pasado, fue noticia por su romance con Guillermina Valdés.

“No tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar. Y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores, y he estado con actrices: con Paola -que es la madre de mi hija-, con Eva, con Guillermina. Cuando empecé a trabajar en el medio ya tenía algunas herramientas y supe que era un lugar en el que no me quería meter. Lo pude sostener porque siempre fui claro, consecuente, y no tuve contradicciones. Para que funcione mi vida fuera de la ficción, necesitaba intimidad . Parece una frase hecha la de Saint Exupéry, que ‘lo importante es invisible a los ojos’, pero hay una síntesis en eso. Mi vocación y mi trabajo son parte de mi vida y fuera de eso, nunca crucé el límite, ni aun estando en pareja con mujeres del medio. He estado soltero bastante tiempo en diferentes momentos de mi vida y si fuera por mí, nadie se hubiera enterado con quién estaba. Si contás, dejás de vivir un poco; al menos lo siento así. Abrazo la privacidad, la intimidad y la discreción porque para mí la vida está ahí”, le dijo hace un tiempo a LA NACIÓN.

La madre de su hija

Paola Krum, un gran amor en la vida de Joaquín Furriel Archivo

La historia de amor con Paola Krum se mantuvo oculta durante varios meses. Se conocieron en 2005, durante los ensayos de la obra Sueño de una noche de verano y empezaron a verse a escondidas. Volvieron a trabajar juntos en la novela Montecristo y entonces el romance se convirtió en un secreto a voces. Nunca abrieron las puertas de su intimidad, pero empezaron a mostrarse juntos, más relajados. En febrero de 2008 nació su única hija, Eloísa, y se separaron sin dar explicaciones tampoco, cuando la nena tenía 3 años, en 2011. Jamás hicieron escándalo, siempre mantuvieron un buen vínculo y con el tiempo pudieron hablar de la relación.

“Tengo algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, pero no sabía si me imaginaba toda la vida con ella. Sí, me imaginaba que fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”, contó el actor hace unos años, en una entrevista.

En tanto, Krum también reflexionó sobre la relación: “Fue un vínculo más que saludable y feliz. Con Joaquín, nos queremos muchísimo y nos une lo más importante de nuestras vidas, que es nuestra hija y es para siempre. Somos muy conscientes de eso, pero tampoco tenemos que hacer un esfuerzo porque el cuidado mutuo sucede naturalmente. Somos una familia. Las separaciones no suceden de la noche a la mañana, requieren tiempo y son dolorosas”.

Un amor inesperado

Los actores estuvieron en pareja durante dos años y medio hasta su separación en agosto de 2018 Archivo

A Eva de Dominici también la conoció trabajando . Fue en 2015, ensayando la obra Red Carpet, dirigida por Javier Daulte y que nunca llegó a estrenarse porque Furriel sufrió un accidente cerebro vascular mientras estaba en un avión. En aquellos días el actor estaba en pareja con la modelo Naomi Preizler , pero ese romance se desvaneció al poco tiempo.

El actor salió durante un tiempo con la modelo Naomi Preizler

“Yo no me dejaba mucho mimar y ahora estoy en otro momento. Cuando habitás el miedo y la vulnerabilidad, empezás a compartir. Un día entendí el agradecimiento porque de los dos accidentes que tuve, los médicos me dijeron lo mismo: ‘Furriel, usted tuvo mucha suerte’. Entonces entendí que estoy viviendo una suerte de bonus track. La experiencia me queda de por vida”, contó en Perros de la Calle el programa de radio de Andy Kusnetzoff

Quizá eso le permitió vivir un amor con De Dominici, 20 años más joven que él. Primero fueron amigos hasta que Cupido los flechó. Empezaron a mostrarse juntos en 2016 en estrenos y eventos. Se separaron dos años más tarde, sin escándalos, y todavía hoy mantienen un buen vínculo. Al poco tiempo ella se fue a vivir a Los Ángeles. “Hace un tiempo que con Eva tomamos la decisión de separarnos. Nos queremos muchísimo , está todo perfecto entre nosotros, pero ya hace un tiempo que estoy solo”, contó él en ese momento. Y ella también habló: “A veces las cosas no funcionan como esperabas, pero lo que puedo decir de Joaquín es todo bueno”.

Un romance que no funcionó

Guillermina Valdés y Joaquin Furriel, una pareja que dio mucho que hablar, aunque duró poco Getty Images - Getty Images South America

El romance entre Furriel y Guillermina Valdés duró un año . Se conocieron en marzo de 2023 en el festival Lollapalooza, pero la relación se hizo pública recién en octubre, cuando empezaron a mostrarse juntos y hasta se animaron a viajar a Europa. “Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida... No tengo nada que ocultar . Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina. Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal. Nunca entendí bien y nunca entré en esa, no abrí las puertas de mi privacidad, ni siquiera cuando hacía novelas y me sugerían hacer tapas de revistas y mostrar mi vida. Entendí que no era por ahí”, le dijo el actor a LA NACIÓN cuando estrenó la película El duelo.

Se separaron a mediados de 2024: “ No funcionamos como pareja y lo lindo es que los dos nos dimos cuenta. Tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho. Estoy agradecido de haberla conocido”, dijo Furriel en una charla con el ciclo Agarrate Catalina, en La Once Diez.

