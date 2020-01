Joaquin Phoenix "celebró" su premio en los SAG en un matadero

Después de la ceremonia de los premios SAG, el actor cumplió con su activismo vegano Fuente: Archivo

Que Joaquin Phoenix es todo un dios de la actuación es un hecho y que tiene un gran compromiso con el medio ambiente y los animales es otro. Y quien piense que ambas cosas no son compatibles que eche un vistazo al video que ha publicado Jane Unchained News en su cuenta de Facebook, donde muestra a Phoenix asistir a una vigilia organizada por Los Angeles Animal Save el pasado domingo por la noche, en la que se encargaron de dar de beber a un grupo de cerdos que esperaban en el matadero su turno.

Después de ganar el premio SAG al mejor actor por Guasón, Joaquin Phoenix se saltó los after parties y prefirió concurrir a la mencionada vigilia, sin quitarse siquiera el traje con el que había asistido a la ceremonia de premios. "La mayoría de la gente no sabe realmente la tortura y el asesinato que inflige la industria de la carne y los lácteos. Lo he visto tal y como es, así que tengo que estar aquí", empezó diciendo el actor a la periodista Jane Velez-Mitchell.

Phoenix, armado con un pulverizador de agua, se situó en primera fila y colaboró con los organizadores del evento y todas las personas que quisieron pasarse por el matadero para echar una mano. "Tenemos la obligación moral de hablar sobre ello y exponerlo como realmente es. Estamos muy adoctrinados con las imágenes de animales felices en granjas, en las tapas de contenedores de carne y en restaurantes... pero es mentira. Creo que la gente necesita saber la verdad y tenemos la obligación de hacerlo. Aquellos de nosotros que lo hemos visto como realmente es tenemos la obligación de exponerlo, así que tengo que estar aquí", continúa diciendo Joaquin.

El actor no solo es un gran activista sobre el cambio climático, como recordó en su discurso de los pasados Globo de Oro, sino que además tanto él como toda su familia son veganos. Phoenix también es productor del documental The Animal People, que habla del activismo y los derechos animales, y ha participado en numerosas marchas para concienciar del cambio climático y el trato a los animales. "De la misma forma que es muy doloroso tener que darle de beber a los cerdos, tengo cierto optimismo en nuestra comunidad y cuán comprometidos están todos. La gente viene aquí semana tras semana tras semana, así que yo debía de venir también esta noche y apoyarlos. Es un pequeño antídoto que me acaban de dar, así que tengo la suerte de estar aquí", finaliza el actor.

