Joe Jonas confesó un escatológico accidente que sufrió durante un recital: “Fue un mal día para vestirme de blanco”

Los recitales son los momentos en los que el público puede ver el lado más auténtico de su artista favorito. Y en la vereda opuesta, los músicos disfrutan ese ida y vuelta tan inmediato que tienen con los fans que van a verlo en vivo. A veces, sin embargo, en esas presentaciones ocurren imprevistos de todo tipo, que ponen a prueba la capacidad del músico para salir airoso de situaciones de lo más inesperadas. Y según contó Joe Jonas, él mismo sufrió un escatológico accidente que puso a prueba su poder de improvisación, para disimular el incidente.

Durante una entrevista en el ciclo australiano titulado Will & Woody, Jonas fue consultado con respecto a alguna anécdota que jamás hubiera compartido con nadie. En ese momento, el músico confesó: “Ayer estaba hablando con unos amigos, sobre cómo hay un momento de tu vida adulta en la que no podés recordar cuando fue la última vez que te hiciste caca encima”. Y dicho eso, Jonas reveló un episodio que sufrió en 2019, en el marco de una fecha de su tour Happiness Begins. “Fui capaz de superar eso a través de mucha terapia. Pero simplemente digamos que ese fue un muy mal día para elegir vestirme de blanco. Y la verdad es que pudo haber sido un sonido ruidoso, o cualquier otra cosa, pero sucedió algo extra”, reveló.

El artista explicó que, debido a lo sucedido, tuvo que cambiar su vestuario a mitad del recital, y aseguró que si alguien se dirige a revisar sus viejos recitales de ese año, podrá comprobarlo. “Cualquier pensaría que hice una curiosa modificación de vestuario de un momento para el otro. Pero esta es una historia que jamás conté, pero así de real es la vida. Por suerte no fue algo tan grave, no estaba tan lleno, así que pude sobrevivir y contar la historia”, detalló.

Aunque hoy recuerda esa anécdota con un dejo de humor, el músico confesó que durante un tiempo lo obsesionó el pensar que se hubiera notado la traición que le jugaron sus intestinos. “Estaba seguro que alguien iba a ver eso y darse cuenta de qué había sucedido, pero ese temor estaba en mi cabeza. La verdad es que no fue algo tan grande como yo pensaba, y así es la vida. Y le pasó a muchos artistas, entonces ahora siento que soy miembro de un club muy secreto” , consignó.

Su primera cita con Sophie Turner

Desde que oficializaron su relación en 2019, Joe Jonas y Sophie Turner conforman una de las parejas más queridas de Hollywood. Cuando lo conoció, Turner no estaba precisamente buscando iniciar una nueva relación hasta que un productor de cine que conocía al músico Joe Jonas, le comentó que tenía el presentimiento de que ellos se llevarían muy bien y lo propio hizo el manager del cantante. De todos modos, pasaron unos meses hasta que él le mandó un mensaje invitándola a una primera cita en la que no estuvieron solos: el contexto elegido fue un bar de Candem con amigos en común.

“Pensé que iba a ir con gente de seguridad, pero fue con un amigo, y bebieron tanto como los demás”, recordó la ex Game of Thrones. “Recuerdo que los dos pasamos un tiempo en la pista de baile, y luego nos encontramos en una esquina del lugar y nos quedamos hablando durante horas y no me aburría . No fue algo forzado y la charla que tuvimos tampoco fue trivial, todo fluía muy fácilmente y al poco tiempo ya éramos inseparables y decidí irme de gira con él”, declaró la actriz.

En una divertida charla con Jimmy Fallon, Turner contó qué frase le dijo su esposo en la primera cita que la hizo reír. “Estábamos hablando y me dice: ‘Oh, ¿alguna vez te dijeron que te ves como una celebridad joven?’ Y yo dije: ‘Oh, sí, a veces’ y le pregunté por qué me estaba comentando eso y me respondió: ‘Bueno, a mí me dicen el joven George Clooney todo el tiempo’. Y le retruqué: ‘Bueno, a mí me dicen el joven Boy George todo el tiempo’”, recordó la actriz entre risas. Y sumó: “Recuerdo que esa noche pensé: ‘Amo mucho a este hombre’. Y lo supe. Y eso fue todo”.

