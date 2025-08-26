Taylor Swift: el músico que la dejó por teléfono, su relación más tóxica y el actor que no soportó su fama

Tras dos años de amor, Taylor Swift anunció que se casa con Travis Kelce. Este martes, la cantante estadounidense se comprometió con el jugador de la NFL y compartió la noticia en sus redes sociales con sus casi 300 millones de seguidores.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, expresó la estrella del pop junto a un carrusel de fotos musicalizado por “So High School”, la canción que le dedicó a su pareja. Además de mostrar el costoso anillo, la futura novia reveló cómo fue la romántica propuesta: Kelce le pidió su mano de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas.

Si bien la compositora de “Shake It Off” parece haber encontrado la estabilidad que tanto necesitaba al lado del deportista, lo cierto es que su vida amorosa ha pasado por varios altibajos. De hecho, a lo largo de su carrera, la intérprete -que ha salido con hombres muy famosos- siempre ha hecho catarsis a través de su música, dejando pistas sobre cómo estaba su corazón en cada momento. Mientras que a algunos de sus ex les dedicó un álbum completo (como fue el caso de Joe Alwyn), a otros los escrachó con brutales estrofas, como ocurrió en el caso de Joe Jonas, John Mayer y Jake Gyllenhaal.

Del hombre que la dejó por teléfono al amor de un mes

Joe Jonas fue su primer novio famoso. Los cantantes se conocieron en 2007 y se hicieron muy amigos hasta que, a mediados de 2008, esa relación se convirtió en un noviazgo. Por ese entonces, ella tenía apenas 18 años y él 19 y eran las grandes promesas de la industria musical. La relación parecía perfecta para la época: la estrella pop que se abría paso en el mainstream y uno de los hermanos Jonas en pleno auge de Disney Channel.

Taylor Swift y Joe Jonas en los MTV Video Music Awards de 2008 Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

La historia de amor duró poco más de tres meses, pero fue suficiente para quedar registrada en la memoria de los fans. El final llegó en octubre de ese mismo año y no estuvo exento de polémica: según contó la propia Taylor, Joe terminó la relación con una llamada telefónica de 27 segundos. “No hemos hablado desde entonces, pero sabes qué, un día voy a encontrar a alguien que sea bueno para mí. Cuando mire a esa persona no me voy a recordar siquiera del chico que me dejó en una llamada de 27 segundos cuando tenía 18”, dijo tras la ruptura en el programa de Ellen DeGeneres.

Fiel a su estilo, Swift transformó aquel desamor en música. Así nació “Forever & Always”, canción que incluyó en su exitoso álbum Fearless (2008), donde lanzaba una gran cantidad de reproches hacia el entonces líder de los Jonas Brothers. Años más tarde, los fans descubrieron nuevas dedicatorias al cantante en “Last Kiss” y “Better Than Revenge”, temas que escribió para olvidarlo.

Si creíamos que su romance con Joe Jonas fue breve, el que tuvo con Lucas Till duró menos que un suspiro. La cantante y el actor salieron sólo un mes, de marzo a abril de 2009, después de cruzarse en el rodaje del videoclip de “You Belong with Me”.

Su tocayo y un pedido de disculpas especial

Lejos de frustrarse, Taylor probó suerte con otro actor: nada más y nada menos que Taylor Lautner. Por aquel entonces, ella ya empezaba a ganar lugar en la industria musical mientras que él alcanzaba la fama mundial gracias a su papel de Jacob Black en la saga Crepúsculo.

Al igual que con Till, los jóvenes se conocieron trabajando aunque, esta vez, en la película Valentine’s Day, donde encarnaron a una pareja de adolescentes. La química traspasó la pantalla y rápidamente los fans bautizaron esta relación como “Taylor²”, convirtiéndose en uno de los romances juveniles más seguidos del momento.

Taylor Lautner y Taylor Swift REX Features/Shutterstock /The G

A pesar de tener muchas coincidencias entre sí (en especial su nombre), este romance tampoco duró demasiado. En diciembre de 2009, Swift decidió poner punto final al sentir que la relación no estaba funcionando. Y si bien esta ruptura no estuvo rodeada de polémicas ni escándalos, dicen que el actor quedó bastante dolido. Su hit “Back To December”, donde la artista habla sobre un arrepentimiento y el deseo de volver atrás en el tiempo para cambiar las cosas, fue claramente dedicado a él.

Con el correr de los años, la buena relación entre ambos quedó a la vista. En 2023, Lautner apareció en el escenario de la gira The Eras Tour, cuando Taylor presentó la versión regrabada de su disco Speak Now (Taylor’s Version). El actor subió al escenario, la abrazó y dijo públicamente que la cantante había sido “una persona muy importante” en su vida.

Una relación turbulenta

Entre todos los romances que marcaron la vida de Taylor Swift, el que vivió con John Mayer fue uno de los más polémicos y controvertidos. Su relación, breve pero intensa, no solo generó titulares en la prensa, sino que inspiró una de las canciones más crudas y dolorosas de la artista.

John Mayer y Taylor Swift tuvieron una relación tóxica en el pasado Archivo

El flechazo sucedió en 2009 cuando el músico de 32 años invitó a la cantante de 19 a colaborar en su canción “Half of My Heart”. Taylor cayó rendida bajo los encantos de su colega y, a pesar de la diferencia de edad, comenzaron a salir. La relación duró tres meses y, a juzgar por las letras de las canciones que tiempo después ella le dedico a él, fue tan intensa como turbulenta debido a los continuos destratos de Mayer.

Esta ruptura fue el gran disparador del disco Speak Now con el hit “Dear John” como punta de lanza. Allí, Swift no dudó en hacer catarsis acerca de los comportamientos nocivos de su ex, acusándolo de manipularla emocionalmente y de aprovecharse de su juventud. “Me pregunto con qué versión de tu persona me voy a encontrar en el teléfono” o “Sos experto en pedir perdón y en mantener los límites difusos”, fueron algunas de las frases de este tema que se transformó en uno de los himnos de desamor más fuertes de su discografía.

Lejos de hacer oídos sordos, John se hizo cargo de la situación y redobló la apuesta, definiendo como “baratas” las composiciones de su ex. En una entrevista con Rolling Stone, Mayer demostró su enojo por lo “humillante” de la canción que lo había dejado “en ridículo” públicamente.

Casi como un déjà vu

Después de Mayer, la cantante pasó varios meses sin pareja intentando “sanar”. Hasta que, en octubre de 2010, un nuevo hombre se cruzó en su camino. El candidato en cuestión era nada más y nada menos que el actor Jake Gyllenhaal.

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal, disfrutando de una caminata por Brooklyn, Nueva York Splash News/The Grosby Group

Los artistas se conocieron en 2010 cuando fueron presentados por la actriz Gwyneth Paltrow durante una cena en Nueva York. Desde entonces, comenzaron a ser vistos en cafés, caminando de la mano por Brooklyn e incluso pasando Acción de Gracias con la familia de la cantante en Nashville.

A pesar de que tenían planes a largo plazo, en enero de 2011 este affaire llegó a su fin. Y otra vez, como si se tratara de un déjà vu, un mensaje de texto sorprendió a la cantante. Era el protagonista de Secreto en la montaña terminando su noviazgo de manera abrupta preocupado por la exposición mediática que conllevaba estar junto a la compositora de "Red". Y de nuevo Swift lo hizo: su tema “All Too Well” narra con detalle la intensidad del romance, los recuerdos compartidos y el dolor de una ruptura inesperada.

Un amor aristócrata

En el verano de 2012, Taylor volvió a acaparar los titulares de todo el mundo y no precisamente por su música. Su romance con Conor Kennedy, el nieto de Robert F. Kennedy y sobrino nieto del expresidente de Estados Unidos, la convirtieron en “la novia de América”. “Y todo lo que he visto durante las últimas horas han sido tus ojos, tus pecas y tu sonrisa”, dice parte de la letra de “Everything Has Changed”, el tema que Swift le compuso tras conocer al heredero de la dinastía política más famosa de Estados Unidos en uno de sus conciertos.

Las imágenes de ellos paseando por Cape Cod, Massachusetts, donde la familia Kennedy tiene una de sus históricas residencias fueron moneda corriente durante ese verano. Sin embargo, este affaire no estuvo exento de polémicas. La diferencia de edad -ella tenía 22 y él 18- y el hecho de que Taylor se compre una lujosa casa frente a la mansión de los Kennedy en Hyannis Port fueron mal vistos por la prensa.

La cantante junto a Conor Kennedy, en 2012 The Grosby Group

Algunos dicen que las críticas fueron más fuertes que su amor. Otros señalan a las diferencias entre ellos como el motivo de su ruptura. Lo cierto es que Conor todavía estaba en el colegio secundario, mientras que Taylor se encontraba en la cima de su carrera y con una agenda internacional cargada. Así fue como terminó el verano y también su relación.

Su vínculo con un exOne Direction

En octubre de 2012, la artista fue descubierta paseando por el Central Park con Harry Styles, otro de los ídolos pop del momento. La relación entre Swift y el integrante de One Direction desató una auténtica fiebre mediática y hasta tuvo su propio nombre “Haylor”.

Inmediatamente, Styles se convirtió en una de las grandes inspiraciones del disco 1989. Canciones como “Style” y “Out of the Woods” retratan tanto la atracción intensa como la fragilidad del vínculo. “Ambos escribimos sobre experiencias personales, todo el mundo hace lo mismo, así que sería hipócrita decir ‘oh, no, no podés escribir sobre nosotros’. Además ella es muy buena en eso, así que sus canciones también lo son. Soy afortunado en ese sentido”, dijo el cantante de “As It Was” que también ha dejado referencias a ese pasado compartido en hits como “Two Ghosts”.

Taylor Swift y Harry Styles

El final llegó abruptamente en enero de 2013 tras unas vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas. En 2021, los artistas se reencontraron en los premios Grammy, donde se los vio charlando amigablemente. Situación que se repitió en la edición de 2023 cuando Styles ganó por su trabajo Harry’s House y ella lo ovacionó de pie.

Una entrega de premios, una celestina y ¿una infidelidad?

Calvin Harris fue el hombre por el que Swift volvió a recuperar la sonrisa. La cantante y el DJ escocés se conocieron en febrero de 2015 durante una entrega de los Brit Awards, donde fueron presentados por una celestina: la actriz Ellie Goulding.

Tras disfrutar juntos de un concierto de HAIM & Friends en The Troubadour, un club nocturno de West Hollywood, la pareja de músicos oficializó su romance al sentarse junta en los Billboard Music Awards de abril. Luego, llegó la confirmación en Instagram, donde posaron sobre un cisne inflable en una pileta.

Taylor Swift y Calvin Harris, en 2015 INF/The Grosby Group

Durante 15 meses, Swift y Harris fueron inseparables. Publicaban fotos en sus redes sociales, compartían viajes románticos y se dedicaban tiernos mensajes, algo poco común en la vida privada de la cantante. Los fans los apodaron “Tayvin” y los medios hablaban de ellos como “la pareja mejor paga de la música”.

Los rumores de compromiso se pusieron en marcha cuando la artista pop mostró un dije de corazón que llevaba grabada la fecha en la que se conocieron. La posibilidad de pasar por el altar comenzaba a hablarse en la pareja pero, dos meses después, todo se desmoronó. La cantante y el productor musical anunciaron su ruptura en junio de 2016 a través de un comunicado conjunto, en el que aseguraban que, a pesar de su decisión, había “mucho cariño y respeto” entre ellos. Declaraciones que fueron puestas en duda cuando al tiempo se conoció que Taylor estaba saliendo con el actor Tom Hiddleston.

Taylor Swift y Calvin Harris, una de las parejas más mediáticas de la escena musical Twitter

“La única verdad aquí es que una relación llegó a su fin y lo que queda es mucho amor y respeto”, escribió Harris enojado por todo lo que se estaba diciendo. Por su parte, Taylor volvió a exponer en las letras de Midnights “esas 13 noches sin dormir” que le llevaron asimilar esta ruptura y soportar los rumores que la vinculaban al actor y productor británico.

Dos semanas después, las primeras imágenes de la rubia y Hiddleston confirmaban las sospechas. Su complicidad en la gala del MET de 2016, durante un paseo por Rhode Island (donde se los vio de la mano) y una remera con la leyenda “Yo amo a Taylor Swift”que el intérprete de Loki usó en una celebración fueron prueba suficiente de que algo pasaba entre ellos. “Están totalmente enamorados, besándose sin que les importe lo que opinan los demás”, contaban allegados a la nueva pareja por ese entonces.

Taylor Swift y Tom Hiddleston, en 2016 starzfly/Bauer-Griffin - GC Images

En septiembre de 2016, el vínculo llegó a su fin. Al igual que Gyllenhaal, dicen que el actor de Marvel no pudo soportar el asedio de la prensa y la presión mediática que significó salir con Swift.

¡Sí, quiero!

Esta no es la primera vez que Taylor Swift se compromete. Ya lo había hecho durante su relación anterior con Joe Alwyn, a quien conoció a mediados de 2017 y vivió una de sus relaciones más largas hasta abril de 2023. Su vínculo, uno de los más estables antes de conocer a su actual futuro marido, fue reflejado en hits como “Gorgeous” y “Delicate”.

Taylor Swift y Joe Alwyn salieron durante casi seis años Archivo

Tras algunos encuentros furtivos con Matt Healy, vocalista de The 1975, Swift fue relacionada con otro nombre, esta vez del mundo del deporte. El jugador de fútbol americano Travis Kelce, ganador en dos ocasiones del Súper Bowl en 2020 y 2023, parecía sumar un nuevo récord: conquistar a la estrella del pop.

En julio de 2023, Travis asistió a uno de los conciertos de The Eras Tour en Kansas con una misión especial: entregarle a Taylor un ‘friendship bracelet’ con su número de camiseta aunque no tuvo éxito. “Me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella”, contó tiempo después en su podcast New Heights. Aparentemente, este comentario llegó a oídos de la artista y la magia ocurrió.

Travis Kelce y Taylor Swift después de la victoria de los Chiefs sobre los Buffalo Bills en el juego del Campeonato de la AFC en Kansas City. Charlie Riedel - AP

Al mes siguiente, su presencia en un palco VIP durante un partido del deportista (algo que se hizo cada vez más frecuente) y una cena a solas en Nueva York encendieron todas las alarmas. “Pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos. Para cuando fui a ese primer partido, éramos pareja. Creo que algunos creen que vieron nuestra primera cita en ese partido. Nunca seríamos lo suficientemente psicópatas como para tener una primera cita así”, confesó Swift en una entrevista con la revista Time en 2023.

La relación fue blanqueada el 14 de octubre cuando la pareja llegó junta al afterparty de Saturday Night Live en Nueva York. Desde entonces, los gestos de amor fueron incontables. Así como Taylor asistió al estadio luciendo una camiseta de los Chiefs y un brazalete con el número 87, en homenaje a su novio, durante su gira en Buenos Aires, cambió la letra de “Karma” para referirse a su chico: “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo), dijo y corrió a los brazos de la estrella de la NFL fundiéndose en un beso que se volvió viral. Imagen que volvió a repetirse tres meses después cuando los Chiefs ganaron el Super Bowl LVIII.

El beso entre la cantante y el deportista que dio la vuelta al mundo John Locher - AP

Como es costumbre, Taylor también le puso música a este momento tan especial de su vida: “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro, Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”, rezan los primeros versos de “So High School”, canción incluida dentro del album The Tortured Poets Department, en la que Swift describe su relación con Kelce y que sirvió de banda sonora para el tan ansiado compromiso.