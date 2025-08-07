John Cena contó cómo los comentarios maliciosos lo llevaron a hacerse un procedimiento estético: “Me cambió la vida”

John Cena ha decidido hablar con honestidad sobre un aspecto que, durante años, intentó mantener en la sombra. Reconocido por su desempeño en la lucha libre profesional y su carisma en la pantalla, el exluchador de la WWE y actual estrella de Hollywood admitió que someterse a un trasplante capilar supuso un antes y un después en su vida.

En diálogo con la revista People, el actor compartió cómo su cambio físico no solo mejoró su autoestima, sino que también impulsó su carrera artística. “Mientras intentaba ocultar mi pérdida de cabello, el público lo sacaba a la luz”, confesó.

“Veía carteles que decían ‘John Cena, el calvo’, pero eso me animó a ver qué opciones tenía. Ahora sigo una rutina: terapia con luz roja, minoxidil, vitaminas, champú, crema de enjuague... Y me hice un trasplante de pelo en noviembre. No hacen más que moverte el pelo, uno a uno, de una zona a otra del cuerpo”, reveló.

A sus 48 años, el artista confiesa que la pérdida de cabello ha sido un tema presente a lo largo de los años. “Si no hubiera tenido tanta vergüenza, me lo habría hecho hace 10 años. Pensé que estaba solo, pero siete u ocho de cada diez hombres sufren de adelgazamiento del cabello o calvicie. No creo que sea para sentir vergüenza. El trasplante me cambió la vida por completo”.

Su aspecto renovado, según comenta, le abrió puertas en Hollywood. “Un peinado diferente puede hacer que me identifiquen con un papel que me dé más trabajo”, señala.

Después de sus comienzos en el cine con películas que no lograron captar la atención del público, Cena encontró su lugar en comedias como Esa chica es un desastre o Guerra de papás, y en grandes franquicias como Transformers y Rápidos y Furiosos. Su consagración llegó con Peacemaker, personaje que interpretó por primera vez en Escuadrón suicida y luego en una serie de HBO Max (cuya segunda temporada se estrenará en las próximas semanas).

Nacido en West Newbury, Massachusetts, Cena creció entre peleas con sus hermanos, organizando espectáculos de lucha libre. A los 13 años, cansado del acoso escolar, le pidió a su padre un equipo de pesas y eso marcó el inicio de su pasión por el fitness.

“Me molestaban por vestirme o actuar de cierta manera, pero eso me hizo darme cuenta de lo que era importante en mi vida. Me esforcé por ser yo mismo y, siendo un chico de 12 o 13 años que aún no tenía las ideas claras, me dije: ‘No dudes. Sé vos mismo’”.

Cena comenzó su carrera profesional en Ultimate Pro Wrestling y luego se sumó a la WWE, donde se destacó durante más de dos décadas. Su retiro definitivo del ring está previsto para fines de este 2025. “La edad influye”, admitió. “No soy tan fuerte ni tan rápido como antes. Me prometí, cuando empecé a ganar notoriedad, que cuando comenzara a verme más lento, me iría. Porque habrá chicos con tantas ganas como yo que se han ganado la oportunidad de ver si pueden lograrlo. Cada vez que me subo al ring, solo quiero asegurarme de darlo todo, pero es hora de dar un paso atrás”, apuntó.

Cena está casado con Shay Shariatzadeh, una ingeniera a quien conoció en Vancouver en 2019. “Mi salud y mi dedicación a mi pareja son prioritarios en mi vida ahora mismo”, aseguró.

Afuera del ring y del set, Cena también se ha dedicado a causas solidarias. En 2022 rompió el récord de la Fundación Make A Wish, convirtiéndose en la persona que más deseos ha cumplido para niños con enfermedades graves, con 650 deseos concedidos. También ha aprendido a valorar el tiempo libre: “Los días que necesito descansar, descanso. A veces duermo 16 horas, como comida chatarra, me siento en el sillón abrazando a mi pareja, vemos lo que queremos, o nada”.

Para el actor, el bienestar físico y emocional son centrales. “Si me falta fuerza física y conexión con mis seres queridos, aprovecho esos minutos donde pueda, ya sea esforzándome en el gimnasio o siendo el mejor esposo que pueda. Espero mantener la curiosidad y la salud, tanto física como espiritual y mentalmente. Mientras tenga amor, salud y curiosidad por lo que la vida me ofrece, creo que todo saldrá bien”, concluyó.