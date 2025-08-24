Confirman cuál será la última pelea de John Cena: el luchador revela la razón por la que se aleja del ring
Una de las estrellas más queridas y famosas de la WWE se despide del cuadrilátero en un Saturday Night’s Main Event
- 3 minutos de lectura'
John Cena, una de las figuras más conocidas y populares del World Wrestling Entertainment (WWE, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente su retiro de la lucha libre. Ya se ha definido a su rival y el escenario de su última pelea, aunque todavía no se sabe en qué lugar se llevará a cabo el esperado enfrentamiento.
Cuándo será la última pelea de John Cena y dónde verla
Según NBC Sports, la fecha de la última pelea de John Cena será el próximo 13 de diciembre de 2025, en donde encabezará el evento principal del Saturday Night’s Main Event, que se transmitirá por Peacock.
La asociación entre la WWE y Peacock para la transmisión de eventos especiales de la franquicia durará todo este año y algunos eventos de NXT hasta marzo de 2026, así como ser el hogar de las transmisiones en vivo de SmackDown los viernes por la noche.
La cadena transmitirá de forma exclusiva dos Saturday Night’s Main Events en 2025: el primero será el del 1 de noviembre, además de la noche del retiro de John Cena el 13 de diciembre.
El Saturday Night’s Main Event se estrenó originalmente en NBC, en 1985, y se emitió hasta 1991. El evento de la WWE regresó a la cadena en septiembre de 2024.
Si bien el anuncio de su retiro ha generado gran expectativa, aún no se define la fecha ni el lugar de la pelea, según USA Today. Se prevé que el enfrentamiento se realice en Boston o sus alrededores, cerca de West Newbury, Massachusetts, ciudad natal del también actor.
Además, la cadena de noticias confirmó que tampoco se ha anunciado quién será el rival de Cena en su lucha de despedida, desmintiendo rumores previos.
Cambios en la transmisión de la WWE
El anuncio de la última pelea de John Cena se dio el mismo día en que la WWE realizó importantes cambios en la reestructuración de sus eventos. A partir de septiembre de este año, ESPN será la encargada de transmitir los eventos premium en vivo de la firma, comenzando con el Wrestlepalooza, agregó USA Today.
Gira de despedida de John Cena
Antes de que iniciara el año, el 17 veces campeón de la WWE, John Cena, anunció que su gira de despedida incluiría 36 apariciones sobre el ring a lo largo de 2025. Hasta el 20 de agosto, Cena ha participado en 25 de ellas, por lo que le quedan 11 peleas antes de su último round.
Del resto de las 11 apariciones que le quedan al próximo miembro del Salón de la Fama de la franquicia, nueve ya están confirmadas, incluidas sus presentaciones en el recién inaugurado Wrestlepalooza, programado para el 20 de septiembre.
Las siguientes apariciones de John Cena, según USA Today, antes de su retiro son:
- 2 de agosto: SmackDown (Dublín, Irlanda)
- 29 de agosto: SmackDown (Lyon, Francia)
- 31 de agosto: Clash en París (París, Francia) (vs. Logan Paul)
- 5 de septiembre: SmackDown (Chicago, Illinois)
- 15 de septiembre: Raw (Lowell, Massachusetts)
- 20 de septiembre: Wrestlepalooza (Indianápolis, Indiana)
- 11 de octubre: WWE Crown Jewel: Perth (Perth, Australia)
- 29 de noviembre: Survivor Series (San Diego, California)
- 13 de diciembre: Combate de retiro en el evento principal del sábado por la noche (ubicación por determinar)
