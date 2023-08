escuchar

Tras la muerte de su esposa, Alicia Allain, a comienzos de este año, John Schneider vivió un punto de ruptura en su vida. Mientras atraviesa el duelo por la pérdida, el actor se sincera en una entrevista sobre sus sentimientos más profundos con el deseo de que su historia inspire a terceras personas que transiten por este tipo de situaciones.

A seis meses del fallecimiento de la productora y empresaria, con quien estuvo en pareja durante ocho años, la estrella de Los Dukes de Hazzard conversó con la revista People acerca de su historia de amor, de los proyectos compartidos que quedaron a medio camino y de las últimas palabras que dedicó a su esposa.

En una conversación mantenida en su casa en Holden, Luisiana, Estados Unidos, donde un gran mural de la pareja corona un área de la propiedad, el intérprete de 63 años se quebró en llanto al evocar el recuerdo de su mujer durante la charla, la primera que concede tras la pérdida .

Alicia Allain Schneider, quien fue productora y propietaria de Maven Entertainment, murió de cáncer de mama a los 53 años el pasado 21 de febrero. Hasta entonces, compartía varios “de sus sueños” junto al actor en esa casa. “ Este lugar ha sido muy importante para nosotros desde el principio y lo sigue siendo ”, afirma el artista.

La historia de amor entre el actor y la productora dio comienzo en el año 2014 facebook.com/johnschneiderstudios

Schneider se enfrenta a la nueva situación agradecido por el amor que compartían. “ Extraño cada maldita cosa, todos los días. Tengo que llegar al punto en el que miro a mi alrededor y veo dónde está ella, no dónde no está. Estoy tratando de hacer eso, pero es difícil. De alguna manera la amo más a cada minuto, pero también la extraño más a cada minuto ”, comparte el actor.

Su historia de amor comenzó en 2014, en el marco de una reunión de trabajo por un proyecto cinematográfico. El flechazo entre el actor conocido por interpretar a Bo Duke durante siete temporadas en la serie de los 80 y la productora fue instantáneo, aunque el encuentro estuvo a punto de no concretarse debido a que Schneider no daba con una ubicación adecuada para la reunión.

“Siempre nos reíamos sobre aquel encuentro que casi llego a suspender y decíamos: ‘¿Cómo hubiese sido la vida entonces?’ Sabía que había conocido a la persona, estaba enamorado y fue maravilloso”, manifestó.

Durante los años siguientes, la pareja dividió su tiempo entre sus propiedades de Luisiana y Nashville y compartió múltiples proyectos: desde la producción de películas y música hasta actividades al aire libre. “Fuimos espíritus afines desde el principio e hicimos que todo pareciera fácil”, recalca el actor.

La felicidad se vio suspendida, sin embargo, cuando en mayo de 2019 a Alicia le diagnosticaron cáncer de mama durante un control de rutina con el dermatólogo. Mientras hacía el tratamiento para recuperarse, se casaron. “Decidimos hacerlo después de su diagnóstico, no antes, lo que creo que dice mucho”, valora hoy.

Al año siguiente, el cuadro de salud de Allain mejoró, pero en 2021 la empresaria sufrió un accidente automovilístico y se fracturó la espalda. En medio de aquellas revisiones médicas, se comprobó que el cáncer no había remitido y presentaba metástasis en el hueso. Aunque siguieron más tratamientos y hospitalizaciones, nada pareció funcionar, lo que dejó a Schneider desconsolado.

“ Lo que más me duele es que ella tuvo que soportar el dolor y el miedo. En mi mente demasiado caballerosa, esas son las dos cosas que se supone que debería haber evitado que ella tuviese que experimentar, pero no pude ”, se lamenta el actor.

En febrero de 2023, la salud de Alicia empeoró y, cumpliendo sus deseos, regresó a su casa para recibir cuidados paliativos. Durante una semana, sus seres queridos permanecieron a su lado. “ Me acostaba a los pies de la cama y agarraba su mano por la noche, mirando su pulso. Todo en mí quería que siguiera y todo en mí quería que eso parara porque ella sufría ”, dice.

Schneider repasó los últimos momentos y palabras compartidas con su esposa. No siempre pudo ser sincero con ella, puesto que en ocasiones quería evitarle mayores sufrimientos. “Le dije: ‘No te preocupes por mí; estaré bien’, y esa fue una mentira que tuve que decir, pero ella lo sabía. Estaba muy lejos de estar bien, Lo último que le dije fue: ‘Te amo desesperadamente y tengo varios planes a muy largo plazo para vos’. Y eso es verdad, porque la eternidad es mucho tiempo, y yo cuento con ello”, resalta ilusionado el actor.

Aunque Schneider acompañó a Alicia en sus momentos finales, no estuvo presente cuando falleció. “ Lo que más me ayudó en el proceso de duelo fue que estoy bastante seguro de que ella esperó a que yo no estuviera allí, porque creo que sabía que yo no hubiese podido soportarlo . Su mamá y su papá estaban allí, su hija y su prometido también, y creo que esperó a que yo me fuera. Estoy agradecido por eso, aunque todavía me despierto por la mañana y creo que está ahí. Mantengo los ojos cerrados y me acerco, esperando que tal vez esto sea un sueño”, afirma.

LA NACION