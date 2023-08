escuchar

La década de los 90 fue una época de oro para las modelos: superestrellas, protagonistas absolutas de los veranos y dueñas de la mayoría de las tapas de revista, buscaban a toda costa mantenerse en lo más alto de la moda. Y el detrás de escena era una trinchera en donde las guerras entre chicas no paraban de sucederse. Carolina Pampita Ardohain, protagonista de esos tiempos, prendió la mecha hace poco al recordar algunos de los momentos más duros que vivió sobre las pasarelas. Hoy, figuras de la talla de Soledad Solaro, Lorena Ceriscioli y Araceli Gonzalez repasaron lo que sucedía en aquel momento y no negaron la existencia de codazos y robos entre colegas.

“Abriste la puerta de las peleas vintage de las modelos en otras épocas”, la abordó Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo, a Pampita en la cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos. “Éramos como unas súper estrellas las modelos, ¿no? Hoy no lo podrían entender mis hijos que eso existió. Pero la señora en su casa sabía el nombre de todas nosotras, cada una tenía su team, tenía sus fans, la gente elegía a sus favoritas”, recordó la modelo.

Luego de poner en contexto el comentario del notero, volvió a hablar de la guerra de las top models de ese entonces. “ Nos matábamos por abrir la pasarela, por tener el vestido más lindo, porque te nombren en una pasada. Esas cosas que eran muy graciosas pero que significaban mucho en ese momento ”. Siempre con una gran sonrisa, Carolina explicó que las modelos de aquella época eran lo que hoy en día serían las influencers de las redes sociales, que eran las que marcaban tendencia con la ropa que se ponían, los peinados que elegían y los looks que lucían.

La competencia con Nicole

Nicole Neumann y Pampita Ardohain, frente a frente Captura de TV

“La rubia, la morocha” reaccionó cuando Juli le recordó que había un River-Boca entre ella y Nicole Neumann. “Piñeiro, Dotto. Siempre había como dos bandos”, sumó la modelo, y sobre los pedidos de Neumann de no compartir las tapas de revista con ella, Pampita ensayó una explicación. “ Me parece que había más competencia entre las que nos iba mejor, que éramos seis, ocho. Entre ellas era ver quién tenía un buen lugar en un desfile. Después todas las demás eran muy buena onda ”, resaltó.

“¿Te empujaron arriba de la pasarela? ¿Se te metieron así, por delante, como para taparte y ocultar tu belleza?”, insistió Juli. “No sé si era algo personal, pero sí es verdad que había mucha pelea por la primera fila”, repasó, y volvió a contar que una vez que llegaban al frente, las privilegiadas se sostenían fuerte en su lugar. Además, repitió que también había “mucho robo de ropa y de zapatos”. “Si llegabas y te faltaba tu pasada, te perdías una y capaz eran cinco veces las que salías. Ta salías cuatro, tres”.

Por último, la conductora de El hotel de los famosos reveló que hoy le causa gracia todo lo que vivió cuando era una de las supermodelos más buscada del país, aseguró que no se arrepiente de nada y recordó aquellos días con nostalgia. “Me da pena que las chicas de hoy no puedan vivir esa etapa que vivimos nosotras”, cerró.

Los desfiles de Giordano, en el centro del conflicto

Invitada al piso de Intrusos, Soledad Solaro también se mostró nostálgica de la época de oro del modelaje y de los desfiles de Roberto Giordano, superproducciones que se realizaban cada temporada y que eran cita obligada -en vivo y en la televisión- en Mar del Plata y Punta del Este. “Era lo que nos marcaba la agenda”, reveló, y agregó que los sueldos eran muy buenos.

En relación a los enfrentamientos, Solaro contó que en los desfiles las dividían por talle y que ella integraba el equipo de las “s” -en referencia al talle small- junto a Pampita, Nicole, Julieta Prandi, Sofía Zámolo mientras que las L eran las que hacían alta costura. Y que tanto ella como Pampita rompieron el molde porque desfilaron alta costura sin medir más de un metro ochenta.

Nancy Rodríguez, la exmodelo que compartió en Instagram el video en donde se ve un picante cruce entre Pampita y otra chica en pleno desfile de Giordano, también recordó aquellos días. “Era habitual, lo vamos a decir. No es que era algo que pasaba de vez en cuando”, reconoció. “ Si vos no estabas en esa foto de portada del desfile o frente a la cámara, no aparecías en ningún lado. No existían las redes y dependía de eso tu trabajo anual. Entonces había muchas chicas que se exacerbaban ”, analizó.

Uno de los desfiles de Roberto Giordano en el Conrad de Punta del Este FERNANDO MASSOBRIO - Archivo

Cuando Guido Záffora repasó que a Pampita le decían “la muqui” y que le robaban los vestidos, Solaro respondió contundente. “Eso es otro cumpleaños. (...) Caro tuvo su lugar perfectamente. Ella abrió las pasadas todo el tiempo”, recordó. Rodríguez, entonces, intervino para aclarar que Ardohain sí sufrió bullying.

Más voces

“Era difícil. Sí, obvio”, recordó Jesica Cirio cuando le preguntaron por el testimonio de Pampita. “Es parte de nuestro laburo, de nuestra carrera. A nosotros nos pasa como modelos, pero si lo trasladás a otro tipo de trabajo siempre hay un poco de competencia”, explicó, y sumó una arista más al conflicto: señaló que el hecho de ser también vedette hacía que la miraran de otra manera. “Nunca me importó demasiado porque trabajaba un montón”, confesó.

Lorena Ceriscioli fue una de las que habló de la polémica MAURO ALFIERI - LA NACION

Zámolo, por su parte, explicó que la pasarela era muy finita y que eso también era un problema. “Cuando Roberto decía ´ahora vamos todas a punta de pasarela´ era tratar de entrar y que no te saquen el lugar porque era un malón que avanzaba”, graficó. Zámolo también comentó que las modelos sufrían mucha presión desde afuera.

Lorena Ceriscioli, en cambio, celebró que esos enfrentamientos hoy no se den más. “ Estaba naturalizado y hasta era gracioso. Pero realmente lamento muchísimo que le haya pasado ”, dijo en relación a los relatos de Pampita. “Todas tuvimos alguna situación trabajando”, agregó. “Es un lenguaje de desfiles”, analizó por su parte sobre los codazos Ingrid Grudke, y aseguró: “La gente lo toma discriminador, pero hay que estar acá atrás trabajando. Hay que estar entre un montón de modelos”.

“ Pampita es una mujer muy exitosa, una mujer muy querida por todos los medios y si sucedió algo es horrible, es lamentable ”, opinó Araceli González, otra de las grandes protagonistas del modelaje argentino. “Quizá lo he vivido en algún momento. ¿Sabés qué me pasó? No lo concienticé porque tenía otras cosas más importantes que hacer”, reflexionó.

