Qué dijo Bon Jovi sobre su nieta

El músico Jon Bon Jovi se pronunció sobre su presente familiar en una reciente entrevista. El artista detalló sus sensaciones tras el nacimiento de su primera nieta y compartió su perspectiva sobre el matrimonio de su hijo, Jake Bongiovi, con la actriz Millie Bobby Brown.

Qué siente Bon Jovi al ser abuelo por primera vez

Durante una entrevista en el pódcast Dumb Blonde, Bon Jovi expresó su felicidad por la llegada de su nieta. “Es increíble, muy loco, pero hermoso. Ellos adoptaron una niña, y desde luego que fuimos a conocer a la bebé, y ella inmediatamente se convirtió en nuestra nieta. ¿Me entendés? Nuestra bebé”, reveló el cantante.

Su hijo Jake Bongiovi y la actriz Millie Bobby Brown adoptaron una niña

Bon Jovi admitió estar muy presente en la vida de su hijo y su nuera, mostrándose como un abuelo dedicado y cariñoso. “Ya soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”, aseguró.

Qué opina Bon Jovi sobre Millie Bobby Brown

El músico tuvo palabras elogiosas para la estrella de Stranger Things. “Ella es muy dulce y trabaja muy duro. Todo el tiempo le digo lo mucho que la admiro, porque su ética laboral es impresionante”, afirmó Bon Jovi.

Respecto al matrimonio de Bobby Brown y Jake Bongiovi, el cantante consideró: “Ellos se casaron muy chicos, pero los acompañamos porque entendimos lo que pasaba ahí. Ellos son más maduros que su edad. Ella viene de una familia en la que sus papás aún están juntos, habiéndose casados muy jóvenes. Ella y Jake se enamoraron y yo dije que iba a apoyarlos, y todo está funcionando muy bien”.

El casamiento de Jake y Millie fue una "boda familiar muy sencilla", según el cantante

Cuántos nietos tiene Bon Jovi

Además de la reciente llegada de su nieta, Bon Jovi reveló que su otro hijo, Jesse Bongiovi, también espera un bebé junto a su pareja. Por lo tanto, la familia pronto dará la bienvenida a un segundo nieto.

Cómo fue el casamiento de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown

En mayo del año pasado, Jon Bon Jovi confirmó que su hijo Jake y Millie Bobby Brown se casaron. “Son geniales. Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy sencilla y la novia estaba hermosa”, comentó en The One Show de la BBC. La ceremonia fue íntima, con la presencia de los padres de los novios.

La pareja optó por mantener los detalles de su unión en privado. En 2023, Millie Bobby Brown había expresado a WWD: “Creo que probablemente correré las cortinas, simplemente porque hay un número limitado de momentos en la vida que solo se suceden una vez. Y tener los ojos de todos mirando eso, simplemente me parece antinatural”.

El músico defendió el matrimonio joven de su hijo al recordar su propia boda en 1989

Qué dijo Bon Jovi sobre las críticas al matrimonio joven

Ante las críticas por la juventud de la pareja, Jon Bon Jovi defendió su decisión, comparándola con su propio matrimonio con Dorothea en 1989. “La conocí durante el último año, trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales juntos”, explicó.

El músico añadió: “Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan. Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz”.

