Bon Jovi reveló qué siente al ser abuelo por primera vez: “Ya soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”

La familia de Jon Bon Jovi se agranda. El cantante de 63 años estrenó recientemente un nuevo título: el de abuelo. Y su alegría frente a la llegada de su primera nieta, lo llevó a reflexionar sobre qué tipo de abuelo es y por qué lo entusiasma tanto ejercer es rol. “Ya soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”, aseguró.

Durante una charla en el podcast Dumb Blonde, Bon Jovi se refirió a su hijo, Jake Bongiovi, recientemente casado con la actriz Millie Bobby Brown. El pasado agosto, la pareja anunció que había adoptado a una bebé, a poco más de un año de haberse casado. Y al respecto, el músico confesó: “Es increíble, muy loco, pero hermoso. Ellos adoptaron una niña, y desde luego que fuimos a conocer a la bebé, y ella inmediatamente se convirtió en nuestra nieta. ¿Me entendés? Nuestra bebé”.

Y lejos de ser un abuelo distante, Bon Jovi reconoció que no puede evitar estarle encima a su hijo y a su nuera, preguntándoles sobre la pequeña. “Es hermoso todo y yo quiero ver fotos casi todos los días”, reconoció el artista, y agregó: “Ya soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”.

ARCHIVO - Jon Bon Jovi posa para un retrato en Nueva York, el 23 de septiembre de 2020, para promover su álbum "2020". (Foto Drew Gurian/Invision/AP, archivo) Drew Gurian - Invision

Sobre la estrella de Stranger Things, el cantante tuvo unas palabras muy atentas y aseguró: “Ella es muy dulce, y trabaja muy duro. Todo el tiempo le digo lo mucho que la admiro, porque su ética laboral es impresionante”. Y en referencia al casamiento de Bobby Brown y Jake Bongiovi, siendo ambos veinteañeros y muy jóvenes, el músico consideró: “Ellos se casaron muy chicos, pero los acompañamos porque entendimos lo que pasaba ahí. Ellos son más maduros que su edad. Ella viene de una familia en la que sus papás aún están juntos, habiéndose casados muy jóvenes. Ella y Jake se enamoraron y yo dije que iba a apoyarlos, y todo está funcionando muy bien”.

En otro tramo de la conversación, el artista reveló que su otro hijo, Jesse Bongiovi, también está esperando un bebé junto a su pareja, por lo que pronto habrá un segundo nieto en la familia.

El casamiento de Jake y Millie

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en 2024 (Foto: Instagram/@jakebongiovi)

En mayo del año pasado, Jon Bon Jovi fue el encargado de confirmar una importante noticia que incluyó a su hijo Jake y a su pareja, Bobby Brown. Esa vez, el rockero señaló con orgullo que los jóvenes de 22 y 20 años, se habían casado.

“Son geniales. Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy sencilla y la novia estaba hermosa”, se lo escuchó decir en el adelanto de la entrevista que concedió en The One Show de la BBC. Según había informado anteriormente The Sun, a la ceremonia asistieron solamente el músico, su esposa Dorothea Bongiovi, y los padres de la actriz de Stranger Things.

Millie Bobby Brown y su pareja, Jake Bongiovi Borja B. Hojas - WireImage

La decisión de mantener en secreto la unión formal fue tomada mucho tiempo antes. En una entrevista concedida a WWD en 2023, la protagonista de Enola Holmes había adelantado que tenía previsto mantener en privado los detalles del gran día. “Creo que probablemente correré las cortinas, simplemente porque hay un número limitado de momentos en la vida que solo se suceden una vez. Y tener los ojos de todos mirando eso, simplemente me parece antinatural”, explicó.

Millie Bobby Brown compartió las fotos de su casamiento con Jake Bongiovi (Foto: Instagram @milliebobbybrown)

Ante las críticas que recibió la pareja al casarse tan jóvenes, Jon Bon Jovi salió a defenderlos y dio como ejemplo su amor con Dorothea, en 1989, a quien conoció cuando eran adolescentes. En cuanto a su nuera, una de las jóvenes promesas de Hollywood, indicó: “La conocí durante el último año, trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales juntos”.

“Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan”, dijo en otra ocasión. Y agregó: “Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz”.