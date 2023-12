escuchar

El juicio iniciado contra el actor Jonathan Majors por presunto maltrato a su exnovia dio comienzo en Nueva York para determinar si el actor es culpable o no de supuestas agresiones. En medio del proceso, han salido a la luz perturbadores mensajes de texto y grabaciones de audio que la estrella de Marvel habría enviado a la bailarina el año pasado.

El caso penal se centra en las acusaciones presentadas por Grace Jabbari, de 30 años, quien dijo que el actor de la saga Ant-Man y Creed III -que fue denunciado por otras mujeres por supuestos delitos similares- la golpeó en la cabeza, le torció el brazo y le provocó heridas graves en un dedo.

Jonathan Majors junto a su novia, Meagan Good, al ingresar a la Corte de Nueva York Peter K. Afriyie - AP

Los fiscales dijeron que el actor propinó golpes a su expareja en el asiento trasero de un coche y argumentaron que la agresión fue la última escalada entre repetidos intentos de Majors de ejercer control sobre su novia mediante violencia física y emocional . En ese sentido, también citaron un presunto caso anterior en el que supuestamente la instó a no recibir atención médica por una lesión en la cabeza puesto que ello podía dar lugar a una investigación.

Si bien la defensa de Majors calificó a Jabbari de “mentirosa compulsiva”, la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan presentó varios mensajes de texto y una grabación de audio durante el juicio que despertaron la alarma por su contenido.

Jonathan Majors interpretó al rival de Apolo Creed en Creed III IMDB

La evidencia, que fue publicada por Variety, incluye mensajes de texto en los que Majors amenaza con suicidarse y el audio de una discusión en la que el intérprete le dice a Jabbari, de forma rebuscada, que debería acompañarlo en su crecimiento profesional.

Los mensajes de texto datan de septiembre de 2022 y hablan de un incidente anterior entre Majors y Jabbari, en los que el actor pretende convencer a la bailarina para que no vaya al hospital después de sufrir una lesión en la cabeza.

“ Me temo que no tomás conciencia de lo que podría pasar si vas al hospital. Te harán preguntas y, como no creo que realmente nos protejas, podría dar lugar a una investigación, incluso si mentís y sospechan algo ”, expresa el actor.

A sus palabras, la mujer responde: “Si voy, le diré al médico que me golpeé la cabeza. Esperaré un día más, pero no puedo dormir y necesito analgésicos más fuertes. Eso es todo. ¿Por qué querría contarles lo que realmente pasó cuando está claro que quiero estar con vos?”. Y continuó: “ No iré al médico si no te sentís seguro, prometo que nunca te mencionaría, pero entiendo tu miedo ”.

Tras ello, quien en los últimos años se posicionó como una de las nuevas estrellas de Hollywood en ascenso, agregó: “ Anoche pensé en suicidarme en lugar de volver a casa, y probablemente me suicidaré. Soy un monstruo. Un hombre horrible. No soy capaz de amar. Me suicidaré pronto. Ya lo he puesto en marcha”, advirtió.

Majors, actor de la saga Ant-Man, también fue denunciado por otras mujeres Captura de video/ Ant-Man 3- Marvel

En cuanto al audio presentado como evidencia en el proceso judicial, el contenido se refiere a una discusión entre la expareja en la que Majors le dice a Jabbari que ella “tiene que tener cierta mentalidad para apoyarlo” y la insta a ocupar papeles similares a los que desempeñaron Coretta Scott King junto a Martin Luther King Jr. o Michelle Obama junto a su marido, el expresidente estadounidense Bark Obama.

“Soy un gran hombre. Estoy haciendo grandes cosas, no sólo por mí, sino por mi cultura y por el mundo. Ésa es la posición en la que me encuentro. No estoy siendo un idiota. Trabajé para ello. La mujer que me apoye necesita ser una gran mujer y hacer sacrificios de la misma manera en que el hombre los hace por ella y, en última instancia, por ambos ”, manifiesta el actor.

En parte del audio que se publicó como parte de las pruebas, Majors pregunta en una situación primero a la joven si realmente lo ama. Ante la respuesta afirmativa de ella, continúa: “Entonces, ¿cómo te atrevés a volver borracha a casa y perturbar la paz de nuestro hogar cuando tenemos un plan?”. Jabbari se disculpa y se lamenta: “No debería haber salido”, dice en el audio.

La Fiscalía también publicó fotografías de las lesiones que el actor habría causado a Jabbari y que se presentaron como prueba anteriormente en el juicio. El material incluye una radiografía del dedo medio derecho de la bailarina, que presentaba una pequeña fractura. El médico del hospital Bellevue que trató a Jabbari la mañana después del incidente testificó que le pusieron una férula en la mano y la trataron por un corte de dos centímetros de largo detrás de la oreja derecha.

Jonathan Majors conoció a Jabbari en 2021, durante un rodaje Bebeto Matthews - AP

El abogado del actor argumentó que los testimonios no demostraban que Majors tuviera la intención de agredir a Jabbari, aunque los fiscales insisten en que hay suficiente evidencia, a través de testimonios, videos y fotografías, para probar la agresión. “Las cámaras de tráfico y las imágenes de video de seguridad muestran a Majors estaba empujando repetidamente a Jabbari hacia el vehículo con toda su fuerza”, sostienen. Finalmente, el juez dictaminó que hay pruebas suficientes y competentes y que está claro que Majors y Jabbari estuvieron “involucrados en un altercado”.

La defensa argumentó, por otro lado, que Jabbari inventó las acusaciones para vengarse de Majors después de su ruptura. Ambos se habrían conocido en agosto de 2021 en el set de rodaje de una producción de Marvel y salieron durante dos años antes del fin de la relación por la presunta agresión.

En marzo de este año, el artista fue arrestado por la policía de Nueva York tras ser denunciado por violencia de género por otra mujer, quien lo acusó de estrangulamiento, agresión y acoso . Debido a este episodio, la presunta víctima debió ser traslada a un hospital con heridas leves en su cabeza y cuello.

