Jorge Rial habló sobre la denuncia de su hija Morena contra su expareja

Jorge Rial habló hoy brevemente, en la apertura de su programa, sobre la denuncia por violencia de género que hizo su hija Morena contra quien fue hasta hace poco su pareja y es el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.

"Solo voy a decir que amo a Morena. Yo la apoyo como la apoyé siempre. No hace falta pedir perdón, ni nada. Tenemos un vinculo indeleble y indestructible. Tenemos amor. Estamos todos. Es un tema muy delicado. Hoy me toca verlo del otro lado del mostrador. Cuando nos necesitamos, estamos. Y vamos a estar toda la vida", dijo el conductor en el comienzo de Intrusos.

Recordemos que hoy la joven habló desde un móvil en el ciclo Involucrados, y contó por qué lo denunció a Ambrosioni: "Hubo violencia física desde que nació Fran. Todavía no puedo hablar... Ya hice la denuncia. El padre de Francesco sólo puede ver a su hijo a más de 300 metros de mi casa. Tengo botón antipánico".

Recordemos que hace más de un año, Rial y su hija estaban distanciados porque el conductor estaba en contra de la relación que mantenía con el joven futbolista. Tiempo después, cuando Morena se embarazó, volvieron a estrechar lazos. Sobre esos tiempos, la joven le dijo a Involucrados: "Mi papá tenía razón con lo que me decía... Yo no tenía las pruebas hasta hoy. Mi papá me dijo que me iba a acompañar siempre. Yo lo amo mucho".

Morena Rial, sobre su ex: "Hubo violencia física desde que nació Fran" - Fuente: América TV 11:51

