Morena Rial denunció a su ex por violencia y tiene un botón antipánico

Morena Rial denunció a su ex

5 de julio de 2019 • 12:02

"La primera vez que le pedí a Facundo que se fuera de mi casa, yo ya lo había llamado a mi papá para contarle todo. Es que me cuesta despegarme de las relaciones", contó con la voz quebrada, Morena Rial en referencia a su separación de Facundo Ambrosioni, el padre de Benicio, su bebé de tres meses.

Desde su casa ubicada en Villa Devoto, la hija de Jorge Rial hizo un móvil con el programa Involucrados y ahí contó más detalles de lo que está viviendo, tras su separación. "Mi papá tenía razón con lo que me decía... Yo no tenía las pruebas hasta hoy. Mi papá me dijo que me iba a acompañar siempre. Yo lo amo mucho", agregó después de comentar que hoy sí tiene buena relación con él, además de haberse amigado con su hermana, Rocío.

Luego remarcó: "Me quedé sola con un bebé de tres meses y es difícil. Se rompió mi familia. No me duele haberme separado. Me duele (...) lo que me hizo".

Lo más conmovedor de la nota surgió cuando habló con Luis Ventura, su padrino, a quien llamó "tío" en todo momento. "Yo luché mucho por mi familia, tío, y vos lo sabés", le dijo al periodista quien a su vez le remarcó: "Mirá la cosita linda que tenés en brazos [en referencia a su hijo]. No estás sola. Estás con tu papá, tu hijo y tus afectos".

Sobre la denuncia. "Cuando nos separamos, yo siempre accedí a que el padre venga a mi casa igual. La última vez que vino se metió en mi cuarto y se bañó en mi baño. Pasaron cosas fuertes...", contó. Y agregó: "Hubo violencia física desde que nació Fran. Todavía no puedo hablar... Ya hice la denuncia. El padre de Francesco sólo puede ver a su hijo a más de 300 metros de mi casa. Tengo botón antipático", agregó llorando.

Cuando le preguntaron por sus padres biológicos, expresó: "No sé si estoy preparada para buscarlos. Son muchas cosas por ahora. Mi papá me dijo que lo único que sabe es que son de Tucumán".

Sobre su paso por el ciclo de Marcelo Tinelli. La joven aseguró que estaba arrepentida de haber pasado por ShowMatch: "El 'Bailando...' es una picadora de carne. Me trataron mal. Se reían de mi. Yo no soy bailarina".

