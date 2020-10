El conductor de Intrusos le dedicó un romántico mensaje a su esposa, Romina Pereiro, en el día de su cumpleaños Crédito: Instagram: @jrial

Jorge Rial le dedicó un romántico mensaje a su esposa, Romina Pereiro, para celebrar el día de su cumpleaños. El periodista dejó de lado su escandalosa pelea con Patricio Giménez y las sorpresivas declaraciones de su hija, Morena Rial, y le escribió sentidas palabras a la nutricionista.

El conductor de Intrusos (América) compartió una foto junto a su esposa y le agradeció por todo lo que le aporta a su vida desde que se conocieron: "Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace más de tres años".

"Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor. Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada", continuó en su declaración de amor.

En el mismo tono de enamorado, el periodista aseguró que Pereiro es la mujer en quien se refugia cuando tiene "más preguntas que respuestas", y que cuando pierde todo tipo de esperanzas es ella quien le recuerda cómo continuar: "Todo está por venir. En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la última gota".

"Y si se acaba el castellano buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En las buenas y en las malas. En todas", sentenció. Luego, sin hacer una referencia directa a los conflictos, pero consciente de las dificultades que enfrentaron juntos estas últimas semanas, se sinceró: "Todos los caminos me conducen a agradecerte, gracias por estar ahí cuando no era el lugar más cómodo".

Sobre el final reveló qué es el amor para él: "Por ser mejor persona que yo y que me enseñes a cambiar sin querer enseñar, porque te sale así, y porque eso es el amor: compartir". Y cerró desafiante: "Ahora que vengan los vientos y las tempestades. Pero también los amaneceres. Yo te miro abrazado a esas raíces que me mantienen de pie, yo me abrazo a vos, cómo cada día del resto de mi vida".

Pelea en dos frentes

Recordemos que en los últimos días Morena Rial criticó duramente a la esposa de su padre: "Es obvio que está con él solo por plata, y le va arruinar la vida". En diálogo con Ciudad Magazine aseguró que los bloqueó a ambos en las redes sociales porque no tolera las "actitudes caretas".

Al mismo tiempo, Rial se enfrentó con el hermano de Susana Giménez y comentó en Intrusos: "Salió a contestarme ejerciendo violencia, hablando de mi mujer. ¿Qué tiene que ver con esto? Ojalá tuvieras la mitad de su dignidad, de lo que labura, de su historia de vida; vos, no tenés nada. Pero esto se ha puesto de moda: los inútiles hablando de la mujer".

Peleada con su padre, Morena contactó al hermano de Susana Giménez para expresarle su apoyo Crédito: Instagram Stories: @patogimenez

Luego Patricio Giménez redobló la apuesta y filtró chats donde se lee que la hija del conductor lo felicitó por los dichos en contra de su padre. La pelea sigue en el mundo virtual y la romántica declaración del periodista hacia su esposa llega como una respuesta a todos los dichos mediáticos que enfrentaron esta semana.