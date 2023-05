José María Listorti y Mónica González: 18 años juntos, una boda en Pilar y otra en Las Vegas y el secreto que los mantiene unidos

escuchar

Hace 18 años que están juntos, se casaron dos veces, tienen dos hijos y parecen tan enamorados como el primer día. José María Listorti y Mónica González se conocieron en 2005, en los ensayos de la revista El fondo puede esperar, en la que él hacía sketchs y ella era parte del cuerpo de baile. Y aunque el humorista pensó que la bailarina ni siquiera iba a mirarlo, se animó a avanzarla. Se equivocó, ella ya lo había fichado. Hace unos años, Listorti contó en un programa de espectáculos: “Estábamos en un gimnasio ensayando una obra de Nito Artaza y vi que Flavio Mendoza estaba hablando con una morocha escultural. Me impactó y enseguida quise saber quién era. Obvio que jamás imaginé que me iba a dar bola, pero me dio bola (risas)”. Ese mismo verano empezaron a salir y la relación fue creciendo.

Su primer hijo, Franco, nació en noviembre de 2009, y Bruno en enero de 2014, y en el medio se casaron, el 1° de noviembre de 2012. “ Era un sueño que teníamos los dos y que pudimos hacer realidad”, dijo el conductor en ese momento. Primero pasaron por el registro civil y a los pocos días hicieron una ceremonia y una gran fiesta para 300 invitados en un campo en Pilar. “Me levanté a las 7:15, intenté dormir la siesta y no pude. ¡Estoy muy nervioso!”, dijo Listorti en La cocina del show. Fue una fiesta a todo trapo, con un show a cargo de Carlitos Bala para los niños, en tanto que los adultos bailaron al ritmo de La otra dimensión y Vilma Palma e Vampiros.

Otra boda de película

Se casaron por segunda vez en 2019, en Las Vegas , y Listorti preparó una cámara oculta para que el pedido quede inmortalizado. La invitó a cenar y de rodillas, le regaló un anillo y le volvió a preguntar si quería casarse con él. Ella estalló de risa y aceptó otra vez, claro. Y luego González publicó en sus redes: “Te diría que sí infinitas veces. Te amo. Sos todo lo que me hace bien. Increíble la emoción de renovar nuestro amor”.

Divertidos, Listorti y González suelen compartir videos en sus redes sociales y muchas veces también intercambian mensajes. En el aniversario de bodas número cinco él escribió: “Hoy se cumplen 5 años de uno de los momentos más lindos de mi vida. Te amo Mónica, ¡qué ganas de casarme de nuevo! ¡Con vos... obvio!”. Y ella le respondió: “Acepto tu propuesta José María. 5 años de dar el sí. Amo ser testigo de tu vida y que lo seas de la mía. Te amo”. Y a los pocos meses, en el cumpleaños de ella, Listorti publicó: “¡Hoy cumple años Mónica! Dicen que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. No estoy de acuerdo: ¡para mí, una gran mujer hace que un hombre sea grande! Porque Moni siempre saca lo mejor de cada uno. ¡Es el motor de todo! Nunca se le escapa nada. No me imagino la vida sin ella”.

Hace unos días, el actor estuvo en LAM (América) y dio detalles sobre su intimidad: “A Mónica la conocí trabajando hace 18 años ya. Es una compañera que, si hay otra vida, se nota que hice las cosas bien porque el premio más grande que tengo es Mónica; es impresionante. Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Vuelvo a mi casa con ganas, me espera con el mate, hablamos y proyectamos viajes. Mucho de lo que grabamos para las redes es idea de ella”.

Además admitió que también pasan momentos malos y que tienen una estrategia para sobrellevarlos : “Discutimos, por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces y es no irnos a dormir peleados. Nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos, darnos la mano y hablar de lo que pasó”. Sí, ese es el secreto de esta pareja para mantenerse unida: la comunicación.

José María Listorti aseguró que no se imagina su vida sin Mónica González, a su lado

En el último aniversario, él posteó: “18 años juntos. Dicen que todos en esta vida vienen para cumplir una misión. La tuya, Moni, parece que es hacerme feliz. ¡Porque lo hacés día a día! Con tu mirada, con tu sonrisa, con tu empuje. ¿A quién hay que agradecerle que te haya puesto en mi camino? ¿A Dios, al destino, al Universo? A quien sea... ¡Gracias! Gracias por todo Moni”, concluyó.

En tanto ella en el último día de los enamorados además de desearle un feliz día a su marido aprovechó para recordar una de sus primeras fotos juntos y otra más actual y así demostrar la fortaleza de la pareja: “No nos damos cuenta y los años pasan, pero lo importante es lo que pasa en esos años, seguiremos enamorándonos y conquistándonos”.