Por un supuesto incumplimiento con la cuota alimentaria, Fabián Cubero quedó imposibilitado para salir del país

Nicole Neumann y Fabián Cubero le agregaron un capítulo más a la guerra que mantienen desde que la pareja llegó a su fin. Esta vez, quien decidió acudir a la Justicia fue la modelo, para reclamar una millonaria deuda que el exjugador e ídolo de Vélez Sarsfield mantendría bajo el concepto de cuota alimentaria .

Nicole Neumann y su disputa con su ex, Fabián Cubero, parece no tener fin

La encargada de dar a conocer la información fue la periodista de Intrusos en el Espectáculo, Maite Peñoñori. “ Hay una resolución emitida el 28 de febrero, no es una denuncia, es una resolución, que le impide a Fabián Cubero salir del país por cualquier medio. Esto es algo que se hace cuando hay incumplimiento de la cuota alimentaria ”, señaló la panelista del envío que conduce Florencia de la V.

Según le explicaron a Peñoñori, la sanción tiene que ver con lo que pida la parte denunciante y lo que defina el juez, y puede ir desde la inhabilitación para manejar, la imposibilidad de ingresar a espectáculos deportivos o, como sucedió en el caso del padre de Indiana, Allegra y Siena Cubero, que no lo dejen salir del país. “El juez dio a lugar y Fabián Cubero hasta que no pague sus deudas no puede salir del país por ningún medio de locomoción”, agregó la periodista. Además, aseguró que a Cubero lo incluyeron en el Registro de padres morosos, lo que por ejemplo les impide sacar un crédito.

Nicole Neumann y Fabián Cubero, otra vez enfrentados Archivo

Además de comentar la determinación de la Justicia, Peñoñori reveló la suma por la que Nicole habría decidido acudir a la justicia: 938 mil pesos. El monto correspondería, en gran parte, a una deuda que el exjugador mantendría con el colegio de sus hijas y que la modelo debió cancelar para que las chicas retomaran las clases con normalidad. “Sería la deuda de agosto a noviembre, más las multas, por las tres chicas”, amplió, y agregó que también incluye alimentos.

La obligación de Cubero de hacerse cargo de los gastos educativos de las menores fue uno de los puntos a los que llegaron en el acuerdo que rubricó la expareja cuando se separaron. “ La cuota alimentaria la fijaron en el 2018. Lo que dicen del lado de Cubero es que piden una reducción porque él ya no tendría los mismos ingresos que tenía en aquel momento ”, completó la información Peñoñori, y señaló que el argumento es que él ya se retiró del fútbol profesional.

En ese sentido, y en respuesta a la postura del exdeportista, la modelo habría aducido que el nivel de vida que lleva denota que puede seguir pagando lo pautado: viajó a Qatar a ver el Mundial de Fútbol, viajó al Caribe hace poco tiempo y estaría construyendo una casa.

En medio de los conflictos con Nicole Neumann, Fabián Cubero disfrutó de sus vacaciones con Mica Viciconte y su hijo Luca Instagram @micaviciconte

Por su parte, Karina Iavícolí recordó que Nicole había logrado en una oportunidad que a Cubero le embargaran su sueldo de Vélez por la falta de pago, por lo que el conflicto ya tiene varios años. “Porque no es solamente pagar la cuota del colegio, es todo lo que va por afuera: los útiles, la ropa, la comida…”, expresó luego.

Como panelista invitada al programa, Laura Ubfal buscó poner en contexto el monto adeudado de Cubero: “Parece un montón 900 mil pesos y lo es, pero son dos cuotas de colegio. Lamentablemente las escuelas privadas están carísimas. estamos hablando por chica de más de 100 pesos” , analizó. Luego, explicó que la expareja tenía como bien común una casa en Santa Bárbara, que esa casa se vendió y que cada uno se quedó con la mitad. “Hay otra propiedad que está a la venta y están negociando la deuda con una propiedad en común”, reveló Ubfal, y habló de un tema de compensación.

Por último, Intrusos fue a buscar a Micaela Viciconte para conocer su opinión al respecto, aunque la pareja de Cubero y madre de su pequeño hijo Luca se negó a realizar apreciaciones al respecto. “No tengo ni idea”, respondió sobre la restricción del dirigente de Vélez para salir del país. Con la misma frase respondió el resto de las preguntas, aunque frenó para aclarar que Fabián “es buen padre”. “Lo veo con Luca, es espectacular”, aseguró. Por último, se negó a hablar del conflicto de Nicole con su hija mayor. “Siempre se aprende”, reveló sobre su nueva postura de mantenerse al margen.

