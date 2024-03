Escuchar

Joshua Jackson y Lupita Nyong’o ya no se esconden. Por primera vez, la flamante pareja se relajó y disfrutó de un apasionado viaje sin preocuparse por el mundo exterior. El contexto también hizo lo suyo: los actores volaron hasta las paradisíacas playas de Puerto Vallarta, en México para pasar unos días de relax, festejar el cumpleaños número 41 de ella y brindar por el gran regreso de él a la gran pantalla.

La nueva pareja Lupita Nyong'o y Joshua Jackson disfrutaron del sol mexicano mientras celebraron juntos el cumpleaños número 41 de la actriz Backgrid/The Grosby Group

El protagonista de Dawson´s Creek, la exitosa serie adolescente de finales de los 90, y la mujer que logró convertirse en una revelación gracias a su papel en 12 años de esclavitud, se dejaron ver en la costa de Puerto Vallarta el pasado domingo. Los enamorados compartieron un día lleno de risas, charlas, gestos cómplices, mimos y caminatas sobre la arena blanca. Además, sellaron la tarde con un apasionado beso, digno de una escena de Hollywood.

Para la ocasión, Nyong’o eligió lucir su torneada figura con una bikini con estampado tribal en tonos verdes y ocres. Jackson, en cambio, optó por una sobria bermuda negra. Alrededor de ellos, el mar, la brisa y el sol.

La pareja fue vista muy acaramelada cerca del océano, caminando de la mano y compartiendo un momento de relax en las playas de Puerto Vallarta Backgrid/The Grosby Group

La pareja se volvió formal desde al menos diciembre del año pasado, cuando confirmaron por primera vez su romance tomados de la mano durante un paseo por Joshua Tree, California Backgrid/The Grosby Group

Lupita lució su impactante figura con una pequeña bikini mientras que Joshua eligió una bermuda negra para disfrutar de las playas mexicanas Backgrid/The Grosby Group

Romance a la vista

La primera vez que Joshua Jackson y Lupita Nyong’o aparecieron juntos en público fue en octubre de 2023: fueron a ver el concierto de una amiga de ambos, Janelle Monáe, en el YouTube Theatre en Inglewood, California. En las imágenes captadas por los paparazzi, se los podía ver sonrientes mientras cantaban y bailaban junto a más personas. Cuando la prensa les consultó por la relación, ellos se limitaron a responder con una clásica frase: “Somos solamente amigos”. La afirmación conjunta tenía una lógica clara: las recientes rupturas de los dos con sus exparejas, Jodie Turner-Smith y Selema Masekela.

Lupita Nyong'o and Joshua Jackson Walk Hand-In-Hand to Signify New Relationship | Click to read more 👇 https://t.co/qMEp3H4WZT — TMZ (@TMZ) December 7, 2023

Quizá apurada por las imágenes, Nyong’o recurrió a su cuenta de Instagram al día siguiente del recital para confirmar que su relación con Masekela había terminado, tras 10 meses de amor. Sin filtro, la actriz aseguró que el motivo de la ruptura había sido algún “engaño”. “En este momento, es necesario que comparta una verdad personal y me desvincule públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar...”, escribió. “Me encuentro atravesando un momento de angustia debido a un amor repentino y extinguido de forma devastadora por el engaño. Me siento tentada a correr hacia las sombras y esconderme, para regresar a la luz cuando haya recuperado las fuerzas suficientes para decir: ‘Como sea, mi vida es mejor así’”, cerró.

Algunos días antes, trascendió que Jackson y Turner-Smith habían iniciado los trámites de divorcio. Fue la actriz y modelo británica quien tomó la decisión, luego de cuatro años de relación y alegó “diferencias irreconciliables”. Además, solicitó la custodia compartida de su hija de 3 años, Juno. Según informó Us Weekly, a Jackson el fin de su matrimonio lo tomó por sorpresa. Aunque se repuso rápido del traspié.

Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith estuvieron cuatro años juntos y, fruto de ese amor, llegó al mundo la pequeña Juno Rose Diana Grosby Group

Luego de tres meses de mantener su incipiente relación a escondidas y varias estrategias fallidas para evadir a las cámaras, decidieron relajarse y mostrarse como cualquier pareja que recién comienza una relación caminando de la mano por el parque nacional Joshua Tree, de California. Fue el 10 de diciembre, y allí estuvo el fotógrafo de TMZ para inmortalizar el momento.

Un regreso esperado

Luego de un largo parate, Joshua Jackson está listo para volver al cine. Tras casi diez años de ausencia -su último trabajo en la gran pantalla fue en Sky-, el actor será parte del elenco de la nueva película de Karate Kid junto a Ralph Macchio, Jackie Chan y el nuevo protagonista de la historia, Ben Wang. Así lo confirmó The Hollywood Reporter. La franquicia del gran éxito de los 80 llegará a los cines el 13 de diciembre.

Si bien Jackson se alejó del cine, su carrera continuó con éxito en la televisión. Recientemente, protagonizó el drama de Paramount+ Atracción fatal y la serie dramática Dr. Muerte, por la que obtuvo una nominación a los premios Critics’ Choice Award 2022. Además, apareció en la miniserie de Amazon Little Fires Everywhere junto a Reese Witherspoon y Kerry Washington, y coprotagonizó el drama The Affair.

