Joshua Jackson y el desafío de reinventar Atracción fatal en formato de serie: sexo, mentiras y caos, desde una nueva perspectiva

Atracción fatal nos remite a otra época. Una época en la que un thriller erótico podía recaudar más de 300 millones de dólares con un presupuesto de 14 millones. Otro anacronismo: una película para adultos que duró 39 semanas en la cartelera estadounidense y (quizás la mayor sorpresa de todas) creció en recaudación después de la semana del estreno. Era 1987: la segunda presidencia de Ronald Reagan se acercaba al final, cuando la película protagonizada por Michael Douglas y Glenn Close capturó como un rayo las ansiedades culturales de la época.

La película tocó una de las fibras más sociales más sensibles de hombres y mujeres cuando presentó a Alex Forrest, la editora que interpreta Glenn Close (Lizzy Caplan en la serie que acaba de estrenar Paramount+), como una psicótica que amenaza la existencia del abogado Dan Gallagher (Douglas en el film, Joshua Jackson en esta nueva versión episódica). El hombre lleva una vida en apariencia idílica: está casado, tiene una hija, es profesional y vive en Nueva York. Pero “comete un error” (como lo definió el crítico de cine Gene Siskel en su valoración positiva de la película): una noche comete adulterio con Alex. La infidelidad, el deseo y la atracción se desenvuelven en una historia de venganza y retribución cuando ella se obsesiona como maniática. “No voy a ser olvidada”, le advierte.

El año que se estrenó Atracción fatal, dos referentes de la teoría feminista, Laura Mulvey y Amy Taubin, despreciaron la película alegando que en el relato las mujeres solo tienen sentido de sí mismas “frente a los ojos de los hombres”. Otra época. En 2007, en el vigésimo aniversario del estreno, Glenn Close dijo: “En su momento las feministas odiaron la película y eso me sorprendió. Hoy Alex es considerada una heroína. Se me acercan hombres que me dicen ‘me asustaste’ o ‘salvaste mi matrimonio’”. Close no exagera: películas como Cuatro bodas y un funeral o Sintonía de amor -en la que el personaje de Tom Hanks le explica a su hijo que Atracción fatal “asustó a todos los hombres de Estados Unidos”-, dejaron en claro que la historia de sexo, mentiras y violencia había dejado una huella en los espectadores.

Pero 2023 no es 1987: el cine perdió (más) terreno frente a la televisión, el streaming y los videojuegos; casi no hay películas orientadas al público adulto que sean éxitos de taquilla y, mucho menos, duren semanas en cartelera. Los pocos estudios que se animan a producir películas hoy atípicas (es decir: que no sean aptas para todo público, infantiles o franquicias) tienen más éxito en el streaming que en las salas. Los modos de ver cambiaron, y no solo por las nuevas pantallas. Una nueva generación de espectadores llegó para cuestionar cómo se representan temas sensibles en la ficción, como pueden ser los trastornos de personalidad. La pregunta, entonces, es cómo adaptar el relato que marcó a una generación con sangre, bajos instintos, perversión, sexualidad y moralidad, para la sensibilidad contemporánea.

“Creo que dividir opiniones es el mejor camino al éxito. Significa que la gente está prestando atención. Atracción fatal es una película fantástica, Glenn Close en su mejor momento nos brinda una actuación para la posteridad, la historia es atractiva, impactante y arriesgada; todo lo que uno quiere en un drama”, asegura a LA NACIÓN Joshua Jackson, el actor que ahora ocupa los zapatos del infiel Dan Gallagher. “Hoy nos parece correcta la crítica feminista que hubo en ese momento contra Atracción fatal. Pero hay que reconocer que es una película de su época; en ese momento tomó el zeitgeist y despegó”.

Durante los últimos años algunas producciones intentaron capturar el zeitgeist mundial de las nuevas oleadas feministas, para provocar apasionados debates más allá de las redes sociales. Hermosa venganza, la película protagonizada por Carey Mulligan; Yo soy Tonya, con Margot Robbie; Estafadoras de Wall Street; Ella dijo; Ellas hablan y otras películas más intentaron representar el espíritu de esta época empoderando a la mujer frente a los abusos de los hombres.

Sexo, pasión y muerte

Aunque muchos consideran a Atracción fatal como la película pionera de los thrillers eróticos, Hollywood tiene un historial rico en clásicos donde se mezcla el vértigo del sexo con la pulsión erótica. El cine negro con la representación de las femme fatale, esas viudas negras que tejían telarañas en las que, más temprano que tarde, caían todos los detectives. El cine de Alfred Hitchcock, del cual Atracción fatal es heredera (en especial con La llamada fatal y Psicosis como principales referencias), es otro gran exponente. En todos los ejemplos la mujer representa un peligro para el protagonista.

Joshua Jackson y Lizzy Caplan, en una escena de Atracción fatal Paramount+

“ Si vemos la película original, tenemos a un buen hombre que lleva una buena vida hasta que se la arruina una loca. Esto es difícil de justificar desde una perspectiva moderna. La serie lidia con las acciones y las consecuencias en vez de presentar solo las acciones. Creo que muchos hombres todavía tendrán reacciones como: ‘Oh, Dios, no puedo creer que no pueda salir impune de esta situación y tenga que ser responsable de mi comportamiento’. Creo que a ese grupo de personas no les va a gustar la serie ”, explica Jackson.

Cuando el cine no parece tener demasiado lugar para las historias más sórdidas, la televisión acaparó al público que busca otro tipo de propuestas. Pacto de amor, la macabra historia de los ginecólogos gemelos interpretados por Jeremy Irons, tiene su remake como serie protagonizada por Rachel Weisz. Atracción fatal es otro de los clásicos de los ‘80 en pasar a la pantalla chica, aunque no es una remake, sino una historia original que toma como base los eventos de la película de los ‘80.

Atracción fatal toma el argumento del film de 1987 como punto de partida Paramount+

“El mayor beneficio de contar esta historia como una serie de TV es el tiempo. Cuando tenés ese tiempo podés ahondar en los detalles de la historia y hacerla más rica para contar quiénes son los personajes y por qué hacen lo que hacen. Nuestra historia comienza de manera similar, pero sigue desde el punto en el que termina la película. Vemos a mi personaje lidiar con las repercusiones de los eventos originales, 15 años después de que sucedieran. En ese sentido es muy diferente ”, suma el actor.

Lo que asusta a los hombres

Atracción fatal, además de ser un éxito de taquilla, tuvo 6 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, actriz (Glenn Close) y actriz de reparto (Anne Archer). Michael Douglas no recibió nominación.

“ Yo no intentaría hacer una imitación de Michael Douglas porque eso sería tonto. Él es icónico, es una estrella. Pienso qué lo atrajo originalmente de este rol, y creo que es la tentación por la fruta prohibida. Cuando la probás es dulce, pero después viene el caos. Desde una perspectiva moderna me interesaba pensar cómo es el ego de una persona que piensa que eso que hace está bien, que merece tener eso. Después explota todo y repercute en amigos, familia, trabajo, todo ”, reflexiona Jackson.

Atracción Fatal. serie 2023 con Joshua Jackson Michael Moriatis/Paramount+ - Paramount+

Quizás una de las escenas más recordadas de Atracción fatal sea la del “conejo a la cacerola”, cuando la esposa del abogado descubre a la inocente mascota blanca de la familia hirviendo en la cocina. Roger Ebert definió a la película como un relato inteligente de suspenso que es, a la vez, una película de terror como Martes 13. En Atracción fatal abundan los simbolismos: ella viste ropas blancas; él, oscuras. Ella aparece asociada con diversos fluidos: agua, sangre, ácido, vómitos. Es una película que retrata perversiones y manías como muchas películas de suspenso y terror.

Jackson define a la serie como un "thriller psicológico" Paramount+

Pero Joshua Jackson encuentra inspiración en otra película, de un género muy distinto (el de los dramas carcelarios con fugas y todo), para interpretar al hombre infiel: Papillón, el clásico con Steve McQueen y Dustin Hoffman. “ Es una película muy diferente, pero ambas lidian con lo que le sucede a un hombre cuando está encarcelado ”, dice. Ni un neo-noir, thriller erótico o una de terror: para el actor de la serie, esta versión de Atracción fatal es algo novedoso, un “thriller psicológico”.

Como Roger Ebert, en 1987 hubo una crítica de cine que también comparó a la película original con una de monstruos. Pero, a diferencia del crítico de cine, Pauline Kael, también referente del periodismo feminista, tuvo otra idea sobre el terror que representaba la película: “Atracción fatal toca algo más profundo que el miedo de los hombres al feminismo; el miedo que los hombres tienen de las mujeres, el miedo a las emociones de las mujeres, el miedo a que las mujeres se aferren a ellos”.

Atracción fatal se encuentra disponible en Paramount+.