escuchar

En las últimas horas, Jodie Turner-Smith se acercó hasta el Tribunal Superior de Los Ángeles para solicitar el divorcio de Joshua Jackson. La pareja contrajo matrimonio hace casi cuatro años y tienen una hija en común, de tres años.

La noticia la dio la revista People, que confirmó que la actriz de Queen & Slim, de 37 años, solicitó pidió ponerle fin a su matrimonio con el actor de Atracción Fatal, de 45 años. En los papeles obtenidos por la revista se puede ver que la estrella pidió compartir la custodia de la menor , que nació en abril de 2020, con su exmarido en proporciones iguales.

Turner-Smith y Jackson se habían casado en secreto en noviembre de 2019, luego de un año de novios. Los meses previos a la boda, habían sido fotografiados usando anillos de compromiso, despertando rumores de una unión más seria. Un tiempo después, ella apareció en público luciendo su embarazo y al poco tiempo compartió con el mundo que se trataba de una niña.

La pareja estuvo junta el 9 de septiembre celebrando el cumpleaños de ella en Nueva York, también fueron vistos recientemente en la Semana de la Moda en la gran manzana y en el evento de lanzamiento del vehículo eléctrico Lotus Emeya, también en septiembre. Sin embargo, la semana pasada, ella acudió sola a los Premios Albie presentados por George Clooney.

Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson la noche de los Oscar, hace algunos meses AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En algunas entrevistas que brindó luego de su casamiento, la modelo reveló que era fan de Jackson desde sus días en Dawson’s Creek, y que se conocieron por primera vez en la fiesta del cumpleaños número 40 de Usher, en 2018. “Cuando conocí a mi marido, tuvimos una aventura de una noche”, reveló la actriz en Late Night with Seth Meyers en 2021. “Ahora llevamos dos o tres años teniendo aventuras de una noche” , bromeó.

En abril de 2021, la actriz de Misterio a la vista habló sobre lo afortunados que eran ella y Jackson de haberse encontrado. “Creo que es realmente hermoso estar con alguien que es tan comprensivo y tan cariñoso”, compartió, y agregó: “Somos muy similares en muchos sentidos. Somos como espejos el uno del otro, y me encanta ese ser humano que veo”.

Durante una entrevista con Watch What Happens Live con Andy Cohen, en el mes de mayo, Jackson le dijo al presentador que supo que Turner-Smith era “la elegida” cuando “entró a la habitación con ese aspecto único”.

Ella también aseguró que eligió casarse por “lo querida y apoyada que me sentí por él” en aquellos primeros años de noviazgo. “ Nunca había estado con nadie que pensara que quería elevarme en todo sentido de la forma en que yo sentía que él me elevaba ”, reveló durante una charla con Forbes. “Esa es una de las cosas que más me gustan de él”.

La llegada de la hija que tienen en común, cuyo nombre nunca revelaron, había terminado de consolidar la familia. “Obviamente que este momento es estresante”, contó Jackson en el programa Good Morning America, respecto a cómo experimentaron la recta final de la dulce espera en medio de la pandemia del coronavirus. “Estamos tratando de encontrar la manera de ser inteligentes respecto a la cuarentena. El sistema médico está en un período difícil, así que nos tomamos todo día a día, pero lo más importante que es Jodie está bien de salud”, declaró el actor de Dawson’s Creek, quien antes de conocer a Turner-Smith estuvo 10 años en pareja con Diane Kruger.

Por el momento, a pesar de que varios medios intentaron obtener sus palabras, los representantes de los actores no hicieron comentarios al respecto y no hay ningún anuncio oficial sobre la separación y sobre si la misma se dio en buenos términos.

LA NACION

Temas Joshua Jackson