Juan Alberto Mateyko vive y trabaja en Córdoba hace trece años. Conduce en Radio Mitre "La Movida de la noche". Y desde que se separó de Naanim Timoyko, nunca había vuelto a estar en pareja. Hasta hace poco, que confesó estar "muy enamorado". Hace un mes, en un vivo de Instagram con el periodista Juan Etchegoyen, contó que la relación comenzó en marzo de este año y se trató de un reencuentro. Según pudo saber LA NACION , su nueva novia sería Virginia Faiad, hermana de Zulma.

Ella trabajó como actriz en varias telenovelas, como Un mundo de veinte asientos y El Rafa , pero se retiró en 1993. Después, se dedicó a escribir poemas y publicó seis libros.

El jueves, Mateyko contó algunas cosas más en el Esto no es Hollywood , el programa que conduce Fernanda Iglesias por Radio del Plata: " Me reencontré después de algún tiempo con una persona por la cual yo sentía muchas cosas . La vida hizo que yo fuera por un lado. Me casé, ella también se casó. Su marido falleció hace un año y siete meses y yo me divorcié de Naanim, en términos difíciles.", detalló. Y luego se animó y afirmó: " Sí, estoy enamorado. Me gusta saber que siento cosas al despertarme, que tengo ganas de escuchar su voz, que siento ganas de despedirme cuando nos vamos a descansar. Hace mucho tiempo que no digo te amo y hace mucho tiempo que no escuchaba 'te amo '".

Como su novia vive en Buenos Aires y por ahora no se puede viajar por el decreto de aislamiento obligatorio, se comunican por teléfono. Tienen largas charlas. "Estamos en un momento muy lindo de reenamorar, de vivir, de hablar, de dialogar mucho", contó Mateyko. "Yo termino a las 0, mi casa está aproximadamente a quince minutos de la radio, ceno y después viene un diálogo prolongado hasta que ella me detecta y me dice: 'estás cansado'. Y yo no la escucho porque ya estoy casi dormido. Un papelón total, pero es parte del folclore".

Cauteloso de las repercusiones, Mateyko no quiere hablar demasiado. " Mis hijos lo saben y no hay nada que ocultar, pero no quiero hacer un raid por todos los medios , a esta altura de mi vida, eso está fuera de sincro, porque no lo hice nunca", explicó. Sin embargo, manifestó sus deseos de verla cuando se pueda. " Yo por ella pediría el permiso para que viaje. Tenemos ganas de estar juntos ", dijo.