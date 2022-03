Juan Martín del Potro confesó que sigue en contacto con Jimena Barón, a cuatro años de su separación

Tras su retiro del tenis, Juan Martín del Potro se encuentra en una nueva etapa de su vida. A pesar de caracterizarse por mantener su intimidad en reserva, el ex jugador se refirió recientemente al vínculo que mantiene con algunas de sus ex parejas.

En una conversación en profundidad con Mariano Zabaleta para el ciclo En primera persona (Star+), el campeón de la Copa Davis 2016 contó que vive con felicidad su noviazgo con la modelo Oriana Barquet y se refirió a los lazos que lo unen con algunas de sus exnovias más famosas.

El recientemente retirado tenista reveló que esporádicamente mantiene algún intercambio de mensajes con Sofía “Jujuy” Jiménez y contó que también está en contacto con Jimena Barón.

Del Potro y la autora de “La Cobra” vivieron un noviazgo de poco más de un año entre 2017 y 2018. Por aquel entonces, la cantante dijo que la ruptura se habría dado en buenos términos y sin terceros en discordia.

Jimena Barón y Juan Martín del Potro vivieron un intenso romance cuatro años atrás Movilpress

“ Más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis exparejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron ”, dijo primero el deportista y confirmó a continuación que aún mantiene vínculo con Barón. “Le escribo a Jime ‘qué grande está tu hijo’”, agregó. Del Potro reconoció así su interés por Momo Osvaldo, con quien llegó a generar una relación de cercanía.

“Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con Osvaldo. No quiero volver a dejar nada por nadie. Juan gana millones y yo no puedo parar”, afirmaba la actriz en el momento de la separación, a comienzos de 2018.

Del Potro llegó a generar un muy vínculo con Momo, el hijo que Barón tuvo con Daniel Osvaldo

Fue entonces cuando surgieron los rumores de un posible engaño del deportista, frente a lo cual Barón expresaba: “ Mi pareja fue pura felicidad y me parece que no es justo para nuestra relación hermosa, que duró casi un año, todo lo que se está diciendo. Yo quedo como una boluda, que no me importaría porque ya me pasó. Me sale bastante bien el personaje, las canciones que hago al respecto y todo. Pero lo están dejando a Juan como un sorete de tipo, cuando es una persona maravillosa ”, decía.

A mediados del año siguiente, el deportista inició un romance con Jujuy Jiménez, de quien se terminaría separando casi un año después, en medio de la irrupción de la pandemia.

El ex tenista también mantiene una buena relación con Sofía Jujuy Jiménez, con quien compartió un noviazgo desde mediados de 2019 hasta el momento en que comenzó la pandemia Instagram

“La realidad es que la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión, al menos a mí me está pasando eso”, revelaba la modelo en mayo de 2020. En cuanto a los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse, explicaba: “Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como ‘bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena post viaje y ver’”.

Y agregaba: “Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido. Nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan claro todo. No hay una cosa concreta que haya hecho que nos separemos. La convivencia se volvió complicada”.