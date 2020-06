Juan Minujín contó que se emocionó mucho con la eliminación de Ángelo, el participante de 19 años que estuvo a un paso de la semifinal

En tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus, la TV y los servicios de streaming se han vuelto una compañía para los días de distanciamiento social.

En diálogo con Migue Granados y Martín Garabal en el programa radial Últimos cartuchos de Vorterix, Juan Minujín fue consultado acerca de cuándo fue la última vez que lloró. "Ayer, con una película", respondió rápidamente el actor, quien se corrigió al instante. "No, perdón, fue el domingo con Bake Off, lo sigo mucho y el domingo se fue Ángelo y lloré", reveló el protagonista de El marginal, sorprendiendo a los conductores. De manera inmediata, Minujín fue Trending Topic por sus declaraciones.

Efectivamente, el domingo, el joven de 19 años Ángelo Pedrazzoli fue eliminado de la competencia en un programa clave en el que se definió la semifinal del reality de Telefe conducido por Paula Chaves. Luego de que se anunciara que Agus, Samanta y Agustina pasaban a dicha instancia, el duelo se produjo entre Ángelo y Damián. Finalmente, el joven participante que hizo emocionar a Minujín fue expulsado por el jurado compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Christophe Krywonis.

Ángelo fue eliminado de Bake Off Argentina - Fuente: Telefe 05:06

Video

Su expulsión generó una catarata de lágrimas en el jurado, la conductora y los semifinalistas. "La verdad es que no me esperaba haber pasado el casting y llegar hasta acá", dijo Ángelo, quien se quebró y no pudo seguir hablando. Por lo tanto, Christophe tomó la palabra.

"No tengo hijos, pero si tuviese uno me gustaría que sea como vos", le expresó al joven. Lo mismo le manifestó Paula Chaves. Por otro lado, Damián, el semifinalista, reconoció estar feliz por haber llegado a esa instancia, pero al mismo tiempo no pudo evitar contener el llanto cuando tuvo que despedir a su compañero .