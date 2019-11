Fuente: Archivo

12 de noviembre de 2019 • 19:35

Juana Repetto es una madre que elige un estilo de vida lo más natural posible para su hijo Toribio, empezando por supuesto por su alimentación. Es por esto que cuando en El diario de Mariana estaban debatiendo sobre la obesidad en Argentina, la panelista no dudó en opinar desde su propia experiencia.

"La información es re importante. Yo a mi hijo hasta casi los dos años no le di alimentos industrializados, salvo en ocasiones especiales como salidas o cumpleaños", reveló. "El cumpleaños con papas fritas es veneno para nuestros hijos. Hay que erradicar que esa es la comida para los chicos, darles salchichitas, papitas... En todos los cumpleaños de mi hijo hay bandejas de frutas y muffins caseros con harina integral. Hay que cambiar ese chip de que los chicos comen eso", expresó la actriz.

Según Repetto, la clave sería volver a la comida natural, debido a que los alimentos procesados "tienen más harina, más sal y un montón de cosas que no tiene lo casero". Además, destacó que este tipo de productos industrializados "la mayoría de las veces son más caros".

Asiduamente, Juana recibe críticas por su decisión de seguir amamantando a "Toro", que cumplió tres años hace poco. En noviembre del 2018 incluso se enfrentó a una seguidora de Instagram que arremetió contra ella, y no duda en plantar su posición cada vez que alguien intenta opinar acerca de sus decisiones de crianza.

"Mi mamá siempre fue muy pegote como yo con Toro, pero culturalmente cambió mucho todo. Había otro tipo de información y cosas que hoy no comparto. Me informé mucho durante el embarazo, hice cursos y un año de la carrera de puericultura", le contó en septiembre a la revista ¡HOLA! Argentina. "Cuando nació, a mamá le daba pánico que yo hiciera el método BLW (Baby Led Weaning) de alimentación en trozos y no papilla, y ella creía que no iba a poder darle de comer cuando estuviera en su casa. Pero con el tiempo, estuvo todo bien y aceptó mi maternidad. También, a todos los que se querían quedar cuidando a Toro les hice hacer el curso de primeros auxilios. Como estudié mucho, veían mis fundamentos, y a su vez, el perfecto desarrollo de Toro, así se fueron dando cuenta de que lo que yo decía eran aciertos. Papá, que es un poco más parco, no podía creer cómo lo criaba, pero lo sorprendí y ya no me discute más nada", aseguró.