La preocupación de Juana Repetto tras hacerse un control médico por su embarazo

Juana Repetto es una de las famosas argentinas que comparte su día a día a través de las redes sociales. A raíz de esto es que gran parte de sus 1.7 millones de seguidores en Instagram simpatizan no solo con ella sino con su familia, pero por sobre todo con el pequeño bebé que está en camino.

Juana Repetto ya es madre de Toribio y Belisario (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Cerca de cumplir los cuatro meses de la gestación de Timoteo, su tercer hijo varón- el segundo fruto de su exmarido Sebastián Graviotto-, la actriz realizó un posteo para contar los detalles del delicado chequeo médico al que se sometió. Con una foto donde se la ve en la comodidad de su hogar y acompañada por su mascota, escribió: “Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello”.

En ese sentido, contó el difícil momento que atraviesa: “Tenés al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía adentro de la panza. Mañana seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer sí o sí y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos”.

Juana Repetto contó cómo son sus días en la dulce espera y llevó tranquilidad a sus fanáticos (Foto: Instagram/@juanarepettook)

En ese sentido, le agradeció a su comunidad, la cual está atenta a cada uno de sus pasos y envía la mejor de las energías en esta etapa de su vida: “Gracias por las lindas vibras de todos y por sus experiencias, me ayuda un montón leerlas y me hace súper bien. No dejen de compartirme”.

Horas después de este mensaje, publicó un video en sus stories con más detalles. “Todas las madres que han transitado un embarazo lo deben haber vivido. Para mí es el estudio más fiaca del embarazo”, dijo desde la clínica. Y dio detalles del proceso: “Te sacan sangre una vez; después te dan dos litros o medio litro de un agua como con azúcar, que si la vomitás después es volver a empezar todo. Hay que estar dos horas quieta y después te vuelven a sacar sangre. Así que acá estamos. Es solo rutina, pero me lo tenía que hacer”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto ya son padres de Belisario Ig / @sebastiangraviotto

Días atrás, Repetto generó preocupó a sus seguidores al contar que los resultados no habían sido los mejores. "Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero, veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas. Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo’ y agradezco por ser tan precavida”.

En medio de su reposo, sorprendió con una serie de declaraciones sobre Sebastián Graviotto, su expareja, con quien comparte la responsabilidad de sus hijos. “Yo con él hablo todo el tiempo, todos los días, porque tenemos pibes en común y ahora que estoy haciendo este reposo parcial, hasta que se vaya a trabajar de vuelta, lo voy a ver todo el tiempo”, respondió a una de las consultas de sus seguidoras.

Juana Repetto contó cómo es su relación con Sebastián Graviotto

“Si bien muchas veces me enojo y discutimos, cuando lo veo mi idea es pasarla bien, cada vez lo estoy viendo más, comparto más, hablo más porque se ocupa más, va y viene, me trae a los chicos”, señaló. “Trato de llevarme bien porque a mí me gusta pasarla bien, reírme con la gente, no estar enojada”, concluyó.