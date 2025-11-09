Juana Repetto hizo el pozo para la pileta en el fondo de su casa y un hallazgo de un fósil la dejó en shock

Juana Repetto, que suele ser muy activa en redes sociales y compartir su día a día con sus millones de seguidores, esta vez quiso mostrar los avances en la construcción de la pileta en su nueva casa. Lejos de ser un día normal para familia, con el cavado del pozo se dio una situación que sorprendió a todos: encontraron un enorme hueso en las profundidades de la tierra que llamó la atención de los hijos de la actriz. Obviamente, la creadora de contenido publicó en detalle todo el proceso y contó su fin de semana en un posteo.

Primero, en una historia de Instagram, Juana mostró el enorme fósil y preguntó a su audiencia: “¿Alguien sabe qué es?“. Al parecer, se trataría del hueso maxilar de un caballo o una vaca. Este hallazgo pudo darse porque seguramente un ejemplar falleció y fue enterrado en ese lugar, donde luego la familia emplazó su casa.

Juana mostró el raro descubrimiento en sus redes

Luego, en un posteo, Juana contó todos los detalles de su fin de semana, que incluyó un asado con los obreros y varios percances de salud de ella y sus hijos. “¡Como es de costumbre en esta familia, las cosas vienen todas juntas y con mucha intensidad!“, comenzó su relato la actriz. ”Así empezó nuestro fin de semana: vinieron desde Córdoba, contra todo pronóstico y tomándome por sorpresa (pensé que no sería real) estos 5 muchachos que ven en la foto, para hacerme la pileta. Hasta que no los vi, no lo creí“, contó la mamá de Toribio y Belisario, que aguarda la llegada de su tercer hijo.

Juana compartió todos los detalles de su fin de semana en las redes sociales

Juana retrató una escena que divirtió a todos en las redes sociales, ya que se comió un asado con los trabajadores. “Hoy por supuesto, nos comimos unos choris como corresponde”, contó sobre su buena onda con los encargados de la obra. “Se vinieron en casa rodante desde Córdoba a hacerme la pileta y acá estamos meta asado con los 5 cordobeses del bien”, agregó en otro video en sus historias.

El asado de Juana con los obreros que le hicieron la pileta

Luego, la actriz comentó los problemas de salud que tuvieron los integrantes de la familia. “Beli se cayó en las canchitas de fútbol y se dio la cabeza contra un zócalo. Se hizo un corte que resolví con unos strip (tiras de sutura) charlado con su pediatra, claro”, reveló sobre hijo menor y luego dio detalles de su propio percance de salud: “A mí todo el moco que acumulé en la semana se me convirtió en una sinusitis aguda, que no había tenido nunca y fue MEGA DOLOROSO, algo así como un dolor de muela pero en toda la cara. Horror. Estoy con antibióticos que me indicó el clínico y me aprobó el obstetra (consulten siempre) y vengo mucho mejor, el vapor me ayudó un montón”, explicó.

Finalmente, se refirió al curioso hallazgo en su patio. “A todo esto en medio de la cavada de la pileta aprecio un FÓSIL según dicen ustedes es la mandíbula de una vaca. Los chicos fascinados, fue espectacular. Lo más delirante, la historia de mi pileta. Ya verán ... y ya les contaré, obvio”, escribió en el posteo, que tuvo miles de likes.

Los hijos de la actriz posan con el peculiar hallazgo (Foto: @juanarepettook)

La perlita de la jornada se dio en uno de los videos, donde se ve a sus hijos limpiando el hueso que encontraron en la tierra con una manguera y Juana comentó: “¡Esto no es de perro!”. Rápidamente, la reacción de la actriz llenó de humor el clip y divirtió a sus seguidores, que comentaron el posteo con jocosidad.