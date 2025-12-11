Juana Repetto reveló la enfermedad que atravesó su hijo Toribio y sorprendió a sus seguidores: “Alertados y alarmados”

Hace algunas semanas, Juana Repetto compartió con sus seguidores que su hijo Toro no pasaba por un buen momento en cuanto a su salud. La noticia despertó preocupación entre quienes siguen su día a día, por lo que la actriz decidió ampliar la información y confirmar cuál era el motivo del malestar del niño: un diagnóstico de paperas.

Con la intención de llevar tranquilidad, la actriz compartió un video en el que se la vio acompañada por el niño, ya recuperado, y relató el cuadro que enfrentaron. “Acá mi niño ya está de alta. Ya lo podemos contar, todo salió bien. Tuvo paperas”, expresó en una historia de Instagram donde ambos aparecían distendidos tras el susto inicial.

Juana Repetto reveló que su hijo tuvo paperas (Captura: Instagram @juanarepettook)

Más adelante, Juana recordó cómo había sido el momento en que decidieron acudir a la guardia, cuando los síntomas empezaron a manifestarse y la inflamación los llevó a buscar atención médica urgente. Allí, según relató, el panorama fue más alarmante de lo que esperaban y por eso debieron someter al pequeño a estudios específicos. Sobre eso, expresó: “La verdad, es que nos fuimos un poco asustados de la guardia porque tuvimos que ir a hacer una ecografía de la parótida, la glándula que se inflama. Nos fuimos alertados y alarmados por lo que nos dijeron”.

Con el correr de los días, el escenario cambió por completo cuando pudieron consultar a su pediatra de confianza, quien les brindó un diagnóstico más claro y les transmitió tranquilidad. Según contó Juana, el profesional les explicó el rol clave del esquema de vacunación y los ayudó a entender que no había motivo para angustiarse. “Después fuimos con su pediatra, y la verdad es que, teniendo el calendario de vacunas al día, me dijo tranquila, no pasa nada. Pasó sin pena ni gloria, no tuvo fiebre, y al tercer día le dijo que haga vida normal”, sostuvo.

La actriz aseguró que, tras semanas difíciles, su hijo recibió el alta Instagram: @juanarepettook

Asimismo, la influencer mencionó que, a pesar de la buena evolución, decidieron tomar las precauciones correspondientes para evitar contagios y favorecer su recuperación completa. Por ese motivo, suspendieron sus actividades habituales durante algunos días y priorizaron el cuidado del niño y el bienestar de su entorno. “Cumplimos con el reposo por una cuestión de respeto por el contagio y demás. Por eso no fue al colegio”, contó.

La preocupación de Juana Repetto tras hacerse un control médico por su embarazo

En medio de su embarazo de Timoteo —su tercer hijo varón y el segundo junto a su exmarido, Sebastián Graviotto—, la actriz decidió abrir su intimidad y contar la preocupación que atravesó a partir de un control médico que debía hacerse sí o sí, generando revuelo entre sus seguidores.

La preocupación de Juana Repetto tras hacerse un control médico en medio de su embarazo (Captura: Instagram @juanarepettook)

En sus redes sociales, compartió cómo la afectaba emocionalmente realizarse un estudio en particular, y destacó también el apoyo que recibe de quienes la rodean mientras procese la inquietud que generan los controles claves del embarazo. Con total sinceridad, explicó el motivo de su angustia y anticipó la prueba que debía realizarse: “Tenés al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía adentro de la panza. Mañana seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer sí o sí y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos”.