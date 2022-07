Juana Repetto y el inesperado episodio que dio paso al debut teatral de su hijo Toribio

Luego de un largo parate actoral para dedicarse de lleno a la maternidad, Juana Repetto decidió volver a subirse a los escenarios de la mano de El mundo de Hansel y Gretel, un espectáculo infantil dirigido por Diego Rinaldi en donde comparte cartel con Bautista Lena -su hermano-, Nara Ferragut, Fernando Lúpiz y la especialista en moda Matilda Blanco. Lo que nunca sospechó es que ese regreso iba a marcar el debut artístico de su hijo Toribio.

En una distendida charla con Paula Chaves y el resto del equipo de Cortá por Lozano, la también influencer reveló el divertido e inesperado episodio que vivió durante la función de ayer por haber llevado a su hijo mayor, de cuatro años, al teatro Picadilly, donde durante todas las vacaciones de invierno se pondrá en la piel del personaje femenino del clásico infantil.

Luego de contar que su marido y padre de su segundo hijo, Sebastián Graviotto, se va de viaje la semana que viene, se sinceró y reveló que si bien no sabe cómo va a hacer con los dos chicos, esta era una oportunidad que no quería dejar pasar porque hace un año que está maternando de forma exclusiva.

En un divertido ida y vuelta con Paula Chaves sobre con quién dejar a los chicos cuando necesitan que alguien más los cuide, Juana contó que en realidad lleva al más pequeño al teatro y al más grande si lo trata de dejar con algún familiar. “Llevalos a los dos”, la arengó la conductora suplente, y Juana reveló un episodio que bien podría ser el debut teatral de Toribio, de 5 años.

“Ayer se me subió al escenario en la mitad de la función a darme una piedrita que se me había caído. La gente se cagaba de risa. Sube al escenario, me da la piedrita y se queda ahí. Yo me olvidé la letra, con Bautista nos miramos y fue como ´no sé dónde estamos, qué hay que decir, qué pasó'. Y no es que me dio la piedrita y bajó; se quedó parado mirando la función al lado mío todo el espectáculo ”, contó entre risas. “Hizo entonces su debut teatral”, redondeó Costa el divertido episodio. “Si, esa es la noticia”, completó Juana.

Un clásico renovado

“Es un Hansel y Gretel renovado”, contó Repetto sobre la obra, y aseguró que los chicos se enganchan y participan mucho de la puesta. Luego, resaltó el trabajo de Matilda Blanco en la obra y aseguró que es “la revelación”. “Canta divino, hace las coreos, actúa… Los chicos mueren”, elogió a la especialista en moda.

En ese momento apareció la exparticipante de El Hotel de los famosos y reveló que lloró cuando Reina Reech elogió su debut actoral y que entonces, ante su sorpresiva reacción, Reina también lloró. “Fue impresionante cuando vino y me dijo ´Matilda estás increíble´ Yo dije ´te lo está diciendo la reina del infantil nacional´. Una carga tremenda. Así que fue genial”, repasó.

Consultada sobre cómo es trabajar con su hermano, Repetto contó que “está buenísimo” y que es la segunda vez que coinciden sobre las tablas. “Nosotros nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho, nos tentamos sobre el escenario. Es espectacular”, aseguró. “Yo con Delfi no llegamos a la segunda función”, acotó pícara Chaves en relación a su propia hermana, también actriz.

“Es un proyecto re familiar”, intervino en ese momento Lena, y Juana aclaró los tantos sobre la bondad de su pequeño hermano: “A Bauti no le quedó otra que ser buenazo, imaginate que se crió con mi mamá y conmigo, ¿entendés?”, dijo en relación a Reina Reech. “Se tuvo que ubicar ahí en el lugar que pudo”, completó, y explicó que se llevan ocho años.