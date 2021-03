Juana Viale contó que está hace meses sin celular y reveló quién le maneja las redes sociales

En un mundo hiperconectado, la sola idea de estar sin teléfono móvil parece algo imposible para muchos. Sin embargo, Juana Viale hace varios meses que se encuentra incomunicada y, según contó, esta más feliz que nunca.

“Yo les quiero contar que perdí mi celular hace tres meses”, reveló durante La noche de Mirtha. “Estás loca Juana, no sos humana”, le respondió casi automáticamente Darío Barassi, uno de los invitados.

“Lo perdí, se extravió, y ahora toda la producción y la gente que trabaja conmigo está a punto de una crisis de nervios”, dijo entre risas al hablar de lo que siente la gente de su equipo acerca de este inconveniente. Entonces, explicó: “No quise comprarme otro”.

Contenta por el hecho de que no la pueden contactar en todo momento, Viale afirmó que está considerando adquirir un modelo de los de antes, sin conexión a Internet. “Si vuelvo tengo muchas ganas de volver al sapito, al de la tapita, que es solo teléfono”, le contó a todos sus invitados.

Inmediatamente, entre los comensales surgió la duda de quién postea en sus redes sociales si no tiene celular. “Las maneja mi hija, Ambar, que está trabajando conmigo”, confesó para sorpresa de todos. “No contesta los mensajes privados porque dice que son para mí, entonces eso sí lo tengo que hacer yo. Ni siquiera los lee”.

¿Y cómo hace la producción para comunicarse con ella? “Por teléfono de línea, que tengo en casa, o por mail”, detalló. “Mi hermano me dice que no va más no tener teléfono, pero hay vida después del celular”, expresó.

“Es vida, yo la paso mucho mejor. Me doy cuenta ahora, por no tener teléfono, del consumo del aparato que tiene el otro y me llama mucho más la atención”, reflexionó. “Yo estoy subsistiendo muy bien sin celular; el resto, no”, cerró.

